Como consertar Diablo 4, falha ao carregar a lista de amigos, problema 2023

Não consegue ver seus amigos? Você também está enfrentando a falha ao carregar a lista de amigos do Diablo 4? Aqui está o guia que você precisa ler até o fim para saber as soluções para corrigi-lo.

Diablo 4 é um jogo famoso que todo mundo joga muito. O jogo está na moda há muito tempo. Os jogadores adoram jogar este jogo; no entanto, alguns problemas estão sendo encontrados nos PCs dos usuários. Os usuários relataram que não conseguem ver seus amigos enquanto tentam entrar na partida.

Isso está causando muitos problemas a eles. Estamos aqui com um guia através do qual você poderá conhecer as soluções para solucionar o problema de Diablo 4 Falha ao carregar a lista de amigos. Tentaremos explicar as soluções de uma forma que você possa implementá-las facilmente em seu sistema. Então, vamos começar.

O que é o problema ‘Diablo 4 falhou ao carregar a lista de amigos’?

Os usuários estão enfrentando o “Diablo 4 falhou ao carregar a lista de amigos.”Devido ao problema, os usuários não conseguem ver seus amigos no jogo. Eles estão confusos sobre por que isso está acontecendo com eles. Listaremos algumas das possíveis razões para os problemas. Certifique-se de verificá-los, pois através deles você poderá analisar a causa do problema.

Problema de rede: Você enfrentará o problema se não estiver conectado a uma conexão estável à Internet. Você precisa se conectar a uma rede de Internet forte.

Você enfrentará o problema se não estiver conectado a uma conexão estável à Internet. Você precisa se conectar a uma rede de Internet forte. Problemas de servidor: O problema aparecerá no seu sistema se os servidores do jogo não estiverem funcionando corretamente. Muitos usuários relataram o mesmo.

O problema aparecerá no seu sistema se os servidores do jogo não estiverem funcionando corretamente. Muitos usuários relataram o mesmo. Arquivos corrompidos: Os usuários enfrentarão o problema se alguns arquivos estiverem corrompidos em seus sistemas.

Os usuários enfrentarão o problema se alguns arquivos estiverem corrompidos em seus sistemas. Firewall do Windows: Você enfrentará o problema se o Firewall bloquear as respostas do jogo. Isso acontece muitas vezes com os usuários.

Você enfrentará o problema se o Firewall bloquear as respostas do jogo. Isso acontece muitas vezes com os usuários. Antivírus: O antivírus instalado no seu sistema também pode causar muitos problemas no jogo.

O antivírus instalado no seu sistema também pode causar muitos problemas no jogo. Problemas de driver: Se os drivers não estiverem funcionando corretamente no sistema, o problema começará a ocorrer com você no sistema.

Maneiras rápidas de corrigir o problema de ‘Diablo 4 falhou ao carregar a lista de amigos’

Estamos aqui com algumas maneiras rápidas pelas quais você poderá tentar resolver o problema, caso ele esteja ocorrendo devido a problemas comuns. Muitos usuários tentaram isso e conseguiram resolver o problema sem complicações.

Verifique a conexão com a Internet: O problema pode ocorrer se a conexão com a Internet não estiver funcionando corretamente.

O problema pode ocorrer se a conexão com a Internet não estiver funcionando corretamente. Reinicie o dispositivo: Será bom você tentar reiniciar o sistema. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs. E reiniciar é a melhor maneira de resolver isso.

Será bom você tentar reiniciar o sistema. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs. E reiniciar é a melhor maneira de resolver isso. Reinicie seu roteador: Se o problema estiver ocorrendo com você, tente reiniciar o roteador ao qual você está conectado.

Se o problema estiver ocorrendo com você, tente reiniciar o roteador ao qual você está conectado. Desative o Firewall do Windows: É bom desabilitar temporariamente o Firewall e verificar se o problema foi resolvido ou não.

É bom desabilitar temporariamente o Firewall e verificar se o problema foi resolvido ou não. Desative o antivírus: Você pode tentar desabilitar o antivírus, pois isso também causa muitos problemas.

Você pode tentar desabilitar o antivírus, pois isso também causa muitos problemas. Procure atualização do driver de rede: Se você quiser rodar o jogo sem problemas, certifique-se de que os drivers estejam atualizados.

Como corrigir o problema de ‘Diablo 4 falhou ao carregar a lista de amigos’

Se você ainda está enfrentando o problema de ‘Diablo 4 falhou ao carregar a lista de amigos‘ e siga os métodos listados abaixo para resolver o problema. Muitos usuários tentaram os métodos listados e conseguiram resolver o problema. Sugerimos que você também faça isso. Agora, vamos verificá-los.

Verifique os problemas do servidor

Os usuários que enfrentam o problema de falha ao carregar a lista de amigos do Diablo 4 devem garantir que os servidores dos jogos estejam funcionando bem. Se os servidores do jogo não estiverem funcionando corretamente, você enfrentará muitos problemas. Muitos usuários relataram sobre isso. Sugerimos que você faça isso e verifique se os servidores estão funcionando corretamente.

Para verificar o status do servidor, você pode clicar aqui. Se os servidores do jogo Diablo 4 não estiverem funcionando corretamente, você deve esperar até que seja consertado. Depois que os desenvolvedores resolverem o problema, você poderá ver os amigos no jogo. Nenhuma das maneiras listadas neste guia pode ajudá-lo a resolver o problema se os servidores não estiverem funcionando corretamente.

Adicionar amigos da guia Social

Os usuários que enfrentam o problema devem garantir que seguiram a maneira correta de adicionar amigos ao jogo. Você deve adicionar amigos corretamente para poder se juntar a eles nas partidas. Para adicionar amigos ao jogo corretamente, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra Batalha.net .

. Vou ao Guia Social .

. Agora, escolha o jogador que você deseja adicionar.

que você deseja adicionar. Clique em Adicionar amigo .

. Depois disso, siga os passos indicados na tela.

É isso; você adicionou o amigo com sucesso.

Reparar os arquivos do jogo

Há chances de que alguns dos arquivos do jogo estejam corrompidos ou ausentes, então você está enfrentando o problema de Diablo 4 Falha ao carregar a lista de amigos. Sugerimos que você garanta que todos os arquivos do jogo estejam funcionando corretamente e que não haja nenhum problema devido aos arquivos do jogo instalados. Muitos usuários relataram que o problema ocorreu devido aos arquivos do jogo, pois alguns arquivos estavam corrompidos e não funcionavam corretamente. Sugerimos que você siga as etapas abaixo para reparar e corrigir os arquivos do jogo.

Abrir Batalha.net no seu PC.

no seu PC. Agora, selecione o jogo que você quer escanear e reparar .

que você quer . Clique no Ícone de roda dentada que fica ao lado Botão Reproduzir .

que fica ao lado . Agora selecione a opção de Escanear e reparar .

. Espere pelo procedimento para ser concluído.

para ser concluído. Feito isso, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Há chances de que o problema do Diablo 4 Falha ao carregar a lista de amigos esteja ocorrendo devido a alguns bugs. Se você não sabe, os desenvolvedores estão trabalhando duro para corrigir os bugs relatados pelos usuários. Existem muitas atualizações de patch que foram lançadas pelos desenvolvedores para corrigir bugs.

Esperamos que isso também esteja ocorrendo devido a alguns pequenos bugs, e os desenvolvedores podem saber disso, então estão trabalhando para corrigi-lo. Eles podem lançar a atualização a qualquer momento na loja de jogos, então será bom você ficar de olho na loja de jogos para evitar baixar as atualizações com atraso. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Batalha.net no seu PC.

no seu PC. Agora, selecione o jogo que você deseja atualizar.

que você deseja atualizar. Clique no Ícone de roda dentada que fica ao lado Botão Reproduzir .

que fica ao lado . Agora selecione a opção de Atualizar .

. Aguarde a conclusão do procedimento.

Feito isso, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Saia e faça login novamente

Sugerimos que você tente sair e fazer login novamente no jogo para resolver o problema. É possível que o problema esteja ocorrendo devido a problemas de expiração da sessão da conta ou a alguns problemas semelhantes relacionados à conta. Portanto, será bom você sair e entrar novamente no jogo. Esperamos que isso o ajude a resolver o problema do jogo. Então tente isso e verifique quais são os resultados.

É importante que os usuários tenham certeza de que estão executando a versão mais recente do Windows. Isso é importante porque o Windows ajuda a executar jogos e aplicativos sem problemas no sistema. Se não for atualizado, você enfrentará vários problemas. Além disso, para quem não sabe, o Windows Update contém algumas atualizações importantes de drivers e tarefas que precisam ser atualizadas na hora certa. Siga as etapas listadas abaixo para atualizar o Windows em seu sistema.

Abra o Configurações no seu PC.

no seu PC. Agora, clique em atualização do Windows .

. Selecione a opção de Verifique se há atualizações.

Depois disso, veja se há algum novo atualizações disponível.

disponível. Baixe se algum atualizações Estão disponíveis.

Estão disponíveis. Agora, reinicie o sistema para implementar as alterações em seu sistema.

para implementar as alterações em seu sistema. Assim que o sistema for iniciado, inicie o jogo e verifique se o problema ainda persiste.

Se você tentou todos os métodos acima e ainda está tendo o problema de Diablo 4 Falha ao carregar a lista de amigos, sugerimos que você entre em contato com a equipe de suporte. Há chances de que o problema esteja ocorrendo com você devido a outros motivos dos quais você talvez não esteja ciente. Pode ser um problema de conta, de jogo ou de sistema.

Portanto, será bom você entrar em contato com a equipe de suporte e verificar quais soluções a equipe de suporte oferece. Eles o ajudarão a resolver o problema, para que você não precise se preocupar com isso. A única coisa que você precisa fazer é enviá-los por correio sobre o assunto. Eles certamente irão revertê-lo com as soluções pelas quais você pode resolver o problema.

Empacotando

Muitos usuários relataram o problema de falha ao carregar a lista de amigos do Diablo 4. Com este guia, tentamos ajudar os jogadores que estão enfrentando o problema. Esperamos que este guia tenha sido útil para os usuários. Por hoje é isso. Vejo você no próximo. Se você tiver alguma dúvida, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Perguntas frequentes – Diablo 4 falhou ao carregar a lista de amigos

1. Por que não consigo me juntar ao meu amigo no Diablo 4?

Você pode jogar facilmente com seus amigos no Diablo 4 adicionando-os no Battle.net. Muitos usuários adicionaram amigos do Battle.net e puderam jogar com eles.

2. Por que Diablo 4 não carrega personagens?

O Diablo 4 pode não estar carregando personagens devido a vários problemas. Tentamos listar alguns deles abaixo; certifique-se de verificá-los.

Os servidores não estão respondendo corretamente.

Sua conexão com a Internet não está estável.

O Firewall está causando problemas.

Existem alguns arquivos de jogo ausentes ou corrompidos.

Os drivers do seu sistema não estão funcionando corretamente.

3. Como faço para me juntar aos meus amigos do Diablo 4?

Você pode juntar-se aos seus amigos no Diablo 4 adicionando-os à sua lista. Você precisa adicioná-los ao Battle.net para jogar com eles.

LEIA TAMBÉM: