Como consertar meu aplicativo Subaru que não funciona: Starlink, Remote 2023

Com o aplicativo MySubaru, você pode iniciar, desbloquear e bloquear seu Subaru remotamente, agendar um horário de serviço, visualizar o histórico do veículo, localizá-lo e obter assistência rodoviária 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A Subaru, com a sua inovadora plataforma Starlink, tem estado na vanguarda desta tendência. Mesmo assim, como acontece com qualquer tecnologia, podem surgir problemas, e o problema “Meu aplicativo Subaru não está funcionando” é um dos mais comuns enfrentados pelos proprietários de Subaru.

Para ajudá-lo a solucionar esse problema, exploraremos as possíveis causas e forneceremos etapas de solução de problemas neste artigo. Portanto, se você estiver enfrentando o problema Meu aplicativo Subaru não funciona, leia o guia até o final.

Quais são os motivos comuns para meu aplicativo Subaru não funcionar?

Quando o My Subaru App não funciona conforme o esperado, pode haver vários motivos. Aqui estão algumas das causas mais comuns:

Para se comunicar com o seu veículo, o aplicativo My Subaru requer uma conexão estável à Internet. Em casos de conectividade ruim, os aplicativos podem funcionar mal se o sistema Starlink do seu smartphone ou veículo não estiver funcionando corretamente. É comum que versões desatualizadas de aplicativos causem problemas de compatibilidade com o firmware mais recente dos veículos. Para manter o bom funcionamento, certifique-se de que o aplicativo My Subaru esteja atualizado. Pode ser necessário assinar o aplicativo para acessar alguns recursos, principalmente serviços remotos. Sua assinatura pode estar inativa ou expirada, causando problemas. Pode haver problemas técnicos com o aplicativo My Subaru, como acontece com qualquer programa de software. Além de pequenos bugs, o suporte técnico da Subaru pode ser necessário para resolver problemas mais significativos. Devido aos recursos de segurança implementados pela Subaru, certas funções podem não funcionar se o aplicativo não for autenticado corretamente.

Como consertar meu aplicativo Subaru que não funciona

Estas são algumas correções para ajudá-lo a corrigir o problema Meu aplicativo Subaru não funciona:

Correção 1: reinicie seu telefone

Se o aplicativo My Subaru não estiver funcionando, você deverá reiniciar o telefone. Desta forma, o sistema do seu telefone será reiniciado e quaisquer problemas temporários relacionados ao aplicativo serão resolvidos.

Ao ver um controle deslizante aparecer na tela do iPhone, pressione e segure o botão Liga / Desliga (geralmente no lado direito do telefone) até que o telefone reinicie. Para desligar o telefone, arraste o controle deslizante.

Depois de ver o logotipo na tela, pressione e segure o Poder botão novamente por alguns segundos. Você pode reiniciar seu dispositivo Android pressionando e segurando o botão Liga / Desliga (geralmente no lado direito do dispositivo) até que um menu apareça.

Depois disso, toque em Reinicie ou desligue e reinicie. Mantenha pressionado o Poder botão por alguns segundos até ver o logotipo do Android.

Correção 2: conecte seu telefone corretamente

Aqui estão as etapas que você pode seguir para conectar seu telefone ao Subaru:

A primeira coisa que você precisa fazer é ligar o Bluetooth do seu dispositivo móvel. Não vá para a tela multimídia do Starlink. Vá para Configurarselecione Bluetooth, então escolha Adicionar. Você verá o nome e o pin do sistema Starlink na nova tela. Agora é possível descobrir o Starlink. Dos dispositivos Bluetooth disponíveis, selecione o Sistema Starlink. Insira o PIN e conecte-se.

Correção 3: limpar dados de cache

Sempre que o aplicativo de inicialização remota não funcionar, você pode desligá-lo manualmente e reiniciá-lo novamente para resolver o problema. No entanto, se o problema persistir, eis o que você pode fazer:

Volte para a página inicial do telefone e feche o aplicativo. Você também pode tocar e segurar o ícone do Aplicativo MySubaru. Lá, selecione o armazenar opção. Existe uma opção para limpar o cache e o histórico do aplicativo nas configurações do aplicativo. Você precisa reiniciar seu telefone. Abra novamente o aplicativo e faça login novamente.

Correção 4: forçar o fechamento do aplicativo

Às vezes, o aplicativo pode travar ou travar devido a algum erro ou falha temporária. Pode ser uma boa ideia forçar o fechamento do aplicativo e reabri-lo neste caso. Ao fazer isso, o cache e a memória do aplicativo serão limpos, pois seus dados serão atualizados.

Assim, você pode deslizar de baixo para cima na tela em um dispositivo iOS e fazer uma pausa no meio para forçar o fechamento do aplicativo.

Para fechar o aplicativo My Subaru, deslize para a esquerda ou direita até encontrá-lo e deslize para cima. Em dispositivos Android, você pode forçar o fechamento de um aplicativo tocando no botão Aplicativos recentes (normalmente um ícone quadrado). Para fechar o aplicativo My Subaru, deslize para a esquerda ou direita até encontrá-lo.

Correção 5: recarregue o aplicativo

Também é possível consertar meu aplicativo Subaru que não funciona recarregando o aplicativo. Você poderá atualizar os dados do aplicativo, bem como sua conexão com seus produtos, depois de fazer isso.

No canto inferior direito da tela, toque em Configurações (o ícone de engrenagem) para recarregar o aplicativo. Depois disso, toque em recarregar e espere o aplicativo recarregar.

Correção 6: desinstale e reinstale o aplicativo

O aplicativo My Subaru pode precisar ser desinstalado e reinstalado se nenhuma das etapas acima funcionar. Dessa forma, arquivos corrompidos ou desatualizados serão removidos, o que pode causar mau funcionamento do aplicativo.

Os usuários do iOS podem desinstalar o aplicativo tocando e segurando o ícone do aplicativo My Subaru até que ele comece a balançar. Depois, toque no X ícone no canto superior esquerdo do ícone e confirme a exclusão tocando Excluir.

Em dispositivos Android, toque e segure o ícone do aplicativo My Subaru até que um menu apareça. Clique Desinstalarentão clique OK confirmar.

Você pode baixar My Subaru na App Store ou Google Play Store depois de desinstalar o aplicativo.

Depois disso, toque em Instalar e espere o download. Depois de fazer login com seu endereço de e-mail e senha Subaru My Account, feche o aplicativo e abra-o novamente.

Para obter mais assistência, pode ser necessário entrar em contato com a equipe de suporte My Subaru da Subaru. No aplicativo ou site, você pode entrar em contato com a equipe de suporte da Tesla por telefone, e-mail ou chat.

No canto inferior direito da tela, toque em Configurações (o ícone de engrenagem) para entrar em contato com o suporte do My Subaru. Depois de selecionar Suporte, você poderá escolher o método de contato que melhor lhe convier.

Da mesa do autor

Então, é assim que consertar Meu aplicativo Subaru não está funcionando. Esperamos que as correções para resolver o aplicativo My Subaru tenham ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e nos informe.

LEIA TAMBÉM: