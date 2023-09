Como consertar o controlador que não funciona em Starfield 2023

Starfield 2023, desenvolvido pelos renomados Bethesda Game Studios, este RPG de próxima geração fascinou o coração de muitos. No entanto, como qualquer outro jogo, não está isento de falhas. Um problema comum que preocupa os jogadores é o “Controlador não funciona em Starfield” erro.

Mas, ah, não, quando você está prestes a zarpar em sua jornada espacial, você se depara com um pequeno obstáculo – seu controlador decide fazer uma pausa! Sim, estamos falando sobre o infame problema “Controlador não funciona em Starfield” que tem causado certo rebuliço na comunidade de jogos.

Neste guia, vamos segurar sua mão e orientá-lo em algumas etapas super fáceis para consertar o “Controlador Starfield não funciona” problema. Prometemos que será muito fácil e, antes que você perceba, você estará de volta a navegar pelas galáxias e a desvendar os segredos que residem no vasto universo de Starfield.

Antes de entrarmos nas soluções, é importante entender o que pode estar causando o “Controlador Starfield não funciona” emitir. Dessa forma, você pode resolver o problema de forma mais eficaz, garantindo uma experiência de jogo mais tranquila. Vamos explorar as possíveis causas e as etapas preliminares que você pode seguir para corrigir esse problema.

O que faz com que o controlador Starfield não funcione?

O problema “Controlador não funciona em Starfield” pode ter origem em várias fontes. Pode ser resultado de falhas de software, problemas de compatibilidade ou até mesmo mau funcionamento de hardware. Às vezes, o problema pode estar nas configurações do jogo ou do sistema que não estão alinhadas corretamente. Identificar a causa raiz é o primeiro passo para encontrar uma solução. Na próxima seção, discutiremos algumas etapas rápidas que podem ajudá-lo a identificar e resolver o problema.

Corrigir erro de controlador Starfield que não funciona 2023

Antes de saltar para soluções complexas, é aconselhável realizar algumas pré-verificações para possivelmente eliminar o problema do “Controlador Starfield não funciona” pela raiz. Essas etapas preliminares incluem:

Etapa Descrição Verifique a conexão do controlador Garanta uma conexão segura para evitar interrupções. Reinicie o jogo Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver o problema. Atualizar drivers do controlador Mantenha os drivers atualizados para evitar problemas de compatibilidade. Inspecione o hardware Verifique se há danos ou problemas visíveis. Atualizações do jogo Instale todas as atualizações pendentes que possam conter correções. Ajustar as configurações do jogo Certifique-se de que as configurações estejam configuradas corretamente para o seu controlador. Teste o controlador em outro jogo Verifique se o problema é específico do Starfield.

Como consertar o controlador Starfield que não funciona

Se o seu controlador não estiver funcionando no Starfield, aqui estão todas as maneiras possíveis de consertar antes de começar a desfrutar do jogo. Certifique-se de seguir cada passo cuidadosamente e na série eles são mencionados.

1. Verifique a conectividade Bluetooth e a bateria

Às vezes, o problema está na conectividade Bluetooth ou na duração da bateria do controlador. Garantir uma conexão estável e uma bateria suficientemente carregada pode muitas vezes resolver o problema “O controlador não funciona em Starfield”. É essencial verificar regularmente o estado da bateria e garantir que a conexão Bluetooth esteja estável para desfrutar de uma sessão de jogo ininterrupta.

Certifique-se de que o Bluetooth esteja conectado corretamente.

Verifique o nível da bateria do controlador.

Tente reconectar o controlador se os problemas de conectividade persistirem.

Substitua as baterias ou carregue o controlador se o nível da bateria estiver baixo.

2. Desligue a sobreposição do Steam

A sobreposição do Steam, embora útil, às vezes pode interferir nas operações do jogo, causando mau funcionamento do controlador. Desativar esse recurso pode potencialmente eliminar quaisquer conflitos, permitindo uma experiência de jogo mais tranquila sem o problema “Controlador não funciona em Starfield”.

Abra o aplicativo Steam.

Navegar para ‘ Configurações ‘ e selecione o ‘ No jogo ‘ aba.

‘ e selecione o ‘ ‘ aba. Desmarque o ‘ Habilite o Steam Overlay durante o jogo ‘opção.

‘opção. Reinicie o Starfield e verifique se o problema do controlador foi resolvido.

3. Jogue no modo Big Picture

Utilizar o modo Big Picture do Steam às vezes pode aliviar problemas de controle. Este modo foi projetado para otimizar a experiência de jogo dos usuários de controladores, potencialmente resolvendo quaisquer problemas de compatibilidade e garantindo que sua jornada pelo universo Starfield seja perfeita.

Abra o aplicativo Steam e selecione ‘Visualizar’.

Escolha o ‘Modo Big Picture’ no menu suspenso.

Inicie o Starfield através do modo Big Picture e verifique se o controlador está funcionando corretamente.

4. Baixe e instale o driver do controlador

Garantir que o driver correto e atualizado esteja instalado é vital para o funcionamento ideal do controlador. Às vezes, o problema “O controlador não funciona em Starfield” pode ser resolvido baixando e instalando os drivers mais recentes, que podem conter correções para bugs conhecidos ou problemas de compatibilidade.

Visite o site oficial do fabricante do seu controlador.

Localize e baixe o driver mais recente compatível com o modelo do seu controlador.

Instale o driver baixado e reinicie o sistema.

Inicie o Starfield para verificar se o controlador está funcionando conforme o esperado.

5. Verifique se há conflitos de driver

Ocasionalmente, conflitos de driver podem ser a causa raiz do mau funcionamento do controlador. Identificar e resolver quaisquer drivers conflitantes pode potencialmente resolver o problema, permitindo uma experiência de jogo mais tranquila e agradável no universo Starfield.

Acesse o gerenciador de dispositivos no seu computador.

Encontre e expanda a seção ‘Dispositivos de interface humana’.

Identifique quaisquer drivers conflitantes e desinstale-os.

Reinicie o seu sistema e verifique se o problema foi resolvido.

6. Mude para uma porta USB diferente

Se você estiver usando um controlador com fio, o problema pode estar na porta USB. Mudar para uma porta USB diferente às vezes pode resolver problemas de conectividade, garantindo que suas aventuras no universo Starfield não sejam prejudicadas por mau funcionamento do controlador.

Desconecte o controlador da porta USB atual. Conecte-o a uma porta USB diferente no seu sistema. Reinicie o Starfield e verifique se o controlador está funcionando corretamente.

Conclusão

Entendemos que encontrar o problema “Controlador não funciona em Starfield” pode ser bastante frustrante, especialmente quando você está ansioso para mergulhar no fascinante universo que Starfield oferece. Felizmente, com os métodos descritos acima, você tem uma boa chance de resolver rapidamente esse problema e voltar às suas aventuras espaciais.

Lembre-se de que às vezes a solução é tão simples quanto reiniciar o sistema ou fazer um pequeno ajuste nas configurações. Portanto, antes de mergulhar em soluções complexas, experimente primeiro as mais simples. Esperamos que este guia o ajude a navegar rapidamente por essa falha, permitindo que você mergulhe totalmente no mundo rico e expansivo de Starfield.

