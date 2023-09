Como consertar o iPhone morto e sem mostrar o ícone de carregamento 2023

A Apple lançou na semana passada a série iPhone 15 com os mais recentes chipsets Bionic A17 Pro. Como resultado, ficou evidente que os iPhones mais antigos começarão a apresentar sintomas problemáticos. Bem, deixando de lado as opiniões, muitos usuários começaram recentemente a ver problemas em relação ao carregamento de seus iPhones. Quando um usuário carrega seu iPhone morto, não há símbolo de carregamento e, portanto, não há como saber se o telefone foi carregado ou não.

Se você também não conseguir ver o símbolo de carregamento em um iPhone morto, mesmo depois de colocá-lo em carga, há algumas coisas que você pode fazer. Neste guia, discutiremos como você pode consertar o iPhone que não mostra um símbolo de carregamento quando morto.

Por que meu iPhone não mostra o símbolo de carregamento?

O problema é que quando um usuário desliga o iPhone e o carrega, em vez de ver um logotipo de carregamento, ele vê uma tela completamente preta. Agora, mesmo que o iPhone seja novo, o problema ainda está para ser visto. Se um usuário esqueceu de carregar a bateria do iPhone e agora ela está descarregada, mas depois de colocá-la, não há símbolo de carregamento ou de ligação. Este é o principal problema.

Por que o iPhone não mostra um símbolo de carregamento?

Às vezes, quando você carrega seu iPhone morto, o símbolo de carregamento pode não aparecer. A Apple lançou recentemente o iOS 17 para todos os seus principais iPhones. Junto com isso, a Apple também lançou a série iPhone 15, que é o novo iPhone carro-chefe deste ano.

Como resultado, como sempre vimos, sempre que um novo dispositivo está prestes a ser lançado ou é lançado, os problemas nos iPhones mais antigos aparecem muito rapidamente. O mesmo pode ser visto aqui também. Se você estiver usando qualquer iPhone anterior ao iPhone 14, provavelmente enfrentará problemas como este. Fora isso, alguns dos outros motivos óbvios incluem:

Bateria descarregada: Às vezes, sua bateria pode realmente estar descarregada e por isso não podemos culpar a Apple. Nesse caso, você deve carregar o iPhone por algum tempo até ver um logotipo de carregamento ou o logotipo da Apple.

Bateria perto do fim da vida útil: Às vezes, a bateria chega ao fim do ciclo de vida. Nesse caso, você não terá outra opção para substituí-lo. Se você continuar usando o iPhone com a bateria descarregada, isso poderá apresentar alguns outros problemas.

Software corrompido: Embora isso seja raro, às vezes o seu iOS pode ficar corrompido e isso pode levar ao bloqueio do seu dispositivo. A única solução disponível para você neste caso é recuperar seu iPhone usando o iTunes ou levá-lo para manutenção.

Esses são alguns dos motivos mais comuns para o iPhone não exibir o símbolo de carregamento quando morto. Se você também está passando por essa situação traumática, continue lendo para resolver seu problema.

Como consertar o iPhone que não mostra o símbolo de carregamento quando morto

Se seu iPhone não mostra um símbolo de carregamento quando morto, não se preocupe. Depois de ler este guia, você poderá corrigi-lo. Certifique-se de seguir as correções deste guia na ordem em que são mencionadas.

1. Deixe seu iPhone carregando

A melhor maneira de combater quando um iPhone não mostra o símbolo de carregamento é deixá-lo carregando. Quando a bateria do iPhone está completamente descarregada, ela não tem energia para mostrar o logotipo ou um símbolo de bateria fraca que aparece em vermelho. Nesse caso, o melhor seria colocar o iPhone para carregar e deixá-lo por algum tempo.

Se você estiver usando um carregador rápido, 1 hora deve ser suficiente. No entanto, para carregadores normais, deve demorar cerca de uma hora e meia. Durante esse período, você não precisa tocar no telefone ou tentar pressionar nenhuma tecla de hardware. Basta deixar seu telefone carregar confortavelmente.

Depois de uma ou mais horas, tente ligar o iPhone e verifique se você vê algum ícone ou logotipo da Apple. Se ligar, ótimo. Caso contrário, se você não vir nada na tela, prossiga com a próxima correção.

2. Tente ligá-lo durante o carregamento

Se deixar o iPhone carregando não ajudou, tente ligar o iPhone durante o carregamento. Assim você poderá ver se sobrou um pouquinho de suco ou não. Caso não ligue desta forma, deixe-o carregando novamente por alguns minutos e depois ligue-o.

Quando estiver carregando e um ou mais já tiver passado, tente ligá-lo enquanto o iPhone já estiver carregando. Continue pressionando e soltando o botão liga / desliga até ver pelo menos o logotipo da Apple ou o ícone de bateria fraca. Se você ainda não vir nada, prossiga com a próxima correção.

3. Reinicialize seu iPhone

Às vezes, quando um iPhone não mostra o símbolo de carregamento, mesmo quando você o carrega, uma reinicialização total pode ser a solução. Uma reinicialização completa geralmente corrige a maioria dos problemas, mesmo que esteja inoperante. Outra coisa a notar é que se o iPhone estiver morto, pode não estar realmente morto e inútil. Aqui estão as etapas para redefinir o seu iPhone:

Pressione e solte o Aumentar o volume chave. Em seguida, pressione e solte imediatamente o Volume baixo chave. Pressione e segure o Poder botão até ver o logotipo da Apple.

Se o processo acima não funcionar, você precisará repeti-lo novamente com cuidado. Certifique-se de repetir os pressionamentos de tecla quase instantaneamente, sem qualquer demora. Além disso, se você tiver um iPhone com leitor de impressão digital, precisará pressionar a tecla de impressão digital em vez da tecla liga/desliga.

Quando as etapas acima forem concluídas, seu iPhone levará um ou dois minutos e será reiniciado. Ao fazer isso, certifique-se de que seu iPhone esteja no comando.

4. Restaure seu iPhone com iTunes

Se o seu iPhone não mostra o símbolo de carregamento e também não liga de forma alguma, mesmo após uma reinicialização completa, é possível que o seu iPhone esteja bloqueado. Nesse caso, é melhor restaurar seu iPhone usando o iTunes.

Se você possui um PC com Windows, o iTunes é o que você precisa, mas se você possui um Mac, não precisa de nenhum software adicional. se não tiver nenhum, você precisará visitar um centro de serviço autorizado da Apple. Aqui estão as etapas para restaurar seu iPhone com o iTunes:

Baixe o iTunes acessando o site oficial da Apple. Agora vá até a pasta Downloads e prossiga com a instalação. Depois de instalado, abra-o e conecte seu iPhone usando o cabo. Uma vez conectado, um pequeno ícone do iPhone aparecerá no lado direito da tela. Clique nisso. Agora, você verá um menu pop-up que diz Atualizar ou Restaurar Iphone. Clique em Restaurar Iphone. Na próxima janela, clique em Restaurar e atualizar.

Agora, o iTunes irá baixar o iOS dos servidores Apple e instalá-lo no seu telefone. Dependendo da velocidade da sua internet, o iTunes instalará o software no seu iPhone. Assim que tudo estiver concluído, seu iPhone será reiniciado automaticamente e tudo deverá ficar como novo.

Se nenhuma das correções acima funcionou para você, para consertar o iPhone que não mostra o símbolo de carregamento quando morto, entre em contato com um centro de serviço autorizado da Apple. Se você tiver um plano Apple Care, não precisará pagar nada. No entanto, se você não tiver o Apple Care, as cobranças dependerão do nível e da gravidade do problema.

Certifique-se de não entrar em pânico na loja, caso contrário, eles continuarão aumentando o preço. Conte a eles o seu problema e seu iPhone deverá ser consertado dentro de um ou dois dias. Se você estiver tendo problemas, consulte nosso guia sobre como entrar em contato com o suporte ao cliente da Apple.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode conserte um iPhone se ele não estiver exibindo o símbolo de carregamento. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

