Como consertar o problema do rádio Hyundai que não funciona

A Hyundai é um fabricante japonês, e a melhor coisa sobre essas montadoras japonesas é que seus componentes eletrônicos e técnicos não apresentam problemas por um longo período de tempo. No entanto, quando surgem problemas como o rádio Hyundai não funcionar, isso pode causar frustração. Mas se você está aqui, pode ter certeza de que seu problema estará resolvido ao final deste guia. Dito isso, vamos começar a consertar seu rádio Hyundai.

Por que meu rádio Hyundai não funciona?

Se o Rádio Hyundai não estiver funcionando, pode haver vários motivos para isso. Para começar, o fusível do infoentretenimento pode estar queimado. Outros motivos incluem uma antena externa enferrujada. Se isso acontecer, a única opção que resta é trocar a antena. Fora isso, pode haver vários motivos, como bugs ou problemas de software, alto-falantes com defeito e fusível queimado.

Embora a maioria desses problemas seja fácil de resolver, alguns podem exigir ajuda externa. No entanto, seja qual for o motivo do não funcionamento do seu rádio Hyundai, você aprenderá como consertá-lo depois de ler este guia.

Este guia funciona melhor para os seguintes modelos Hyundai:

Hyundai i10, i20, i30, i40

Hyundai iLoad

Yundai Elantra

Hyundai Creta

Sotaque Hyundai

Hyundai Sonata

Hyundai Ioniq

Hyundai Kona

Hyundai Tucson

Hyundai Santa Fé

Hyundai Palisade

Hyundai Veloster

Hyundai Nexo

Como consertar o rádio Hyundai que não funciona em 2023

Se o Rádio Hyundai não funcionar, há muitas coisas que você pode fazer para consertar. Embora a maioria deles seja fácil, alguns deles podem exigir experiência profissional. Se não tem isso, não faça DIY e conte com a ajuda de um profissional.

1. Reinicie seu rádio

O rádio é um componente do sistema de infoentretenimento do seu Hyundai. Consequentemente, se algo estiver errado com o sistema de infoentretenimento, o Rádio também será afetado. Nesse caso, uma reinicialização é capaz de corrigir vários problemas do sistema de infoentretenimento e também do rádio.

Desligue o sistema de infoentretenimento pressionando o botão liga/desliga. Se não desligar, pressione-o por 5 segundos seguidos e ele deverá desligar. Pressione o botão liga / desliga novamente para ligá-lo novamente.

Depois de tudo feito, experimente tocar seu rádio e verifique se músicas ou notícias estão tocando ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

2. Verifique se há problemas com alto-falantes

Às vezes, é tudo culpa dos alto-falantes e pensamos que há algo errado com o rádio. Embora possa haver algo definitivamente errado com o rádio, se você conseguir ouvir o ruído estático do rádio, provavelmente seus alto-falantes estão bem.

No entanto, se você não conseguir ouvir a estática do rádio, pode ter certeza de que há algo errado com os alto-falantes.

3. Verifique se há cabos quebrados

Às vezes, o alto-falante ou os cabos de áudio podem estar quebrados e isso pode fazer com que o rádio não funcione nos carros Hyundai. Embora o problema possa acontecer em qualquer carro, as antenas dos carros Hyundai são geralmente suscetíveis a danos. Mas falaremos da antena mais tarde; aqui estamos falando dos fios que conectam a antena ao seu rádio.

Fora isso, há muito mais fios que podem ser danificados por fatores externos, como roedores ou umidade. Se você não tiver certeza sobre fios quebrados, poderá verificar isso por meio de vários recursos que não funcionam, como monitor de pressão dos pneus ou aviso do cinto de segurança.

4. Fusível queimado é um problema oculto

Se o seu carro for antigo, um fusível queimado pode ser a causa raiz do não funcionamento do Rádio Hyundai. Embora o problema esteja presente principalmente em carros antigos, os fusíveis dos carros mais novos também podem queimar.

O problema é visível principalmente quando o proprietário de um carro compra e coloca acessórios de reposição que consomem energia da bateria. Esses acessórios de reposição geralmente não são recomendados pela Hyundai e, portanto, não possuem fiação ou relés adequados. Isso, por sua vez, causa um curto-circuito e o fusível queima.

Fusíveis queimados são geralmente mais fáceis de substituir, mas olhando para os padrões recentes dos veículos modernos, você não pode simplesmente julgar um fusível queimado apenas olhando para ele. Em vez disso, você terá que usar um scanner OBD-II para identificar o problema. Este scanner ou ferramenta não está presente na casa de todos e, para isso, você terá que visitar o mecânico local.

No entanto, se o seu carro for antigo, você poderá localizar facilmente a caixa de fusíveis que está escondida sob a coluna de direção. Dependendo do fabricante e modelo do carro, a caixa de fusíveis também pode estar presente no lado direito do painel. Certifique-se de verificar o manual do proprietário do seu carro para verificar a localização da caixa de fusíveis e agir de acordo. Se você não é um DIYer regular, leve seu carro a uma oficina autorizada.

5. Verifique a antena

Todo carro tem uma antena. É uma antena de barbatana de tubarão ou uma antena normal. Se você ouve regularmente estática de rádio, mesmo depois de sintonizar uma estação de rádio, dê uma olhada na antena para ter certeza de que está correta. Às vezes, devido à chuva e neve, a antena também pode enferrujar se não for uma barbatana de tubarão.

Muitas vezes, ao passar debaixo de uma árvore ou de uma pequena ponte, a antena pode ser danificada e substituí-la não é tarefa fácil. Para isso, você deverá visitar um mecânico profissional ou centro de serviço autorizado.

Uma antena quebrada causará muitos problemas, como o rádio não funcionar e problemas com mapas off-line no Navigation. Se for esse o caso, você deve consertá-lo o mais cedo possível.

6. Um bug de software

Hoje em dia, todos os carros e picapes da Hyundai vêm com Android Auto e Apple CarPlay. Sem fio ou com fio depende da variante. No entanto, o problema e as questões são os mesmos em todos os – Bugs de software.

Se houver um bug de software, você pode identificá-lo simplesmente sintonizando uma estação de rádio e vendo se a estação muda sozinha. Em outros casos, você também pode notar que o volume zerará quando você mudar para outra estação de rádio acompanhado por um som estático do rádio. Finalmente, como o volume vai para zero, a Estática também terminará.

Se você notar alguma dessas ou qualquer outra anormalidade da qual não temos conhecimento, você pode corrigir o bug do software atualizando-o para a versão mais recente ou redefinindo-o para os padrões de fábrica. A Hyundai geralmente fornece atualizações via Bluelink, mas se você não tiver essa assinatura, terá que levá-la ao revendedor mais próximo e atualizá-la.

7. Sistema de infoentretenimento com redefinição de fábrica

Se as correções acima não funcionaram para você, agora é a hora de fazer uma redefinição de fábrica. Sabe-se que uma redefinição de fábrica resolve muitos problemas definitivamente. Além disso, a longo prazo, é necessária uma redefinição de fábrica para o funcionamento ideal do seu sistema de infoentretenimento, para que ele não apresente sinais de envelhecimento como o que você já enfrenta. Se você não sabe como redefinir os padrões de fábrica, aqui estão as etapas para fazer isso:

Ligue seu carro. Assim que o sistema de infoentretenimento for ligado, deixe-o completamente pronto. Agora, pressione e segure o botão liga / desliga por 15 segundos seguidos. Este método funciona para carros pequenos. Se você tiver um crossover ou EV, pressione o botão Configurações e selecione Redefinir padrão de fábrica. Finalmente, se você tiver um SUV, precisará de um pequeno objeto semelhante a um alfinete, como um pino ejetor de SIM, e pressionar o botão abaixo do botão liga / desliga. Depois de pressioná-lo, seu sistema de infoentretenimento será redefinido para os padrões de fábrica.

Após a redefinição de fábrica, você pode reiniciar o carro para permitir que o sistema de infoentretenimento seja reiniciado. Depois de fazer isso, se o problema fosse técnico, deveria ter sido resolvido. No entanto, se o problema estiver relacionado ao hardware, você precisará levar seu carro para um serviço autorizado.

Considerações adicionais com rádio Hyundai

A Hyundai é uma montadora japonesa e as coisas podem ser bastante complicadas se você estiver pensando em consertar seu carro em uma oficina local ou em um mecânico. Embora isso seja verdade para um Hyundai mais novo, os carros mais antigos podem ser consertados por eles.

No entanto, é sempre do seu interesse levar seu carro a um centro de serviço autorizado para que o problema possa ser resolvido pela raiz. Além disso, oficinas locais e mecânicos de automóveis geralmente cortam fios e causam outros tipos de pequenos danos que não fazem nada significativo, mas anulam a garantia. Além disso, vimos casos em que o corte de fios gerou riscos de incêndio. Portanto, tenha um pouco de cuidado na hora de escolher seu mecânico.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se o rádio Hyundai não estiver funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo, mas não deixe de levar seu carro a uma oficina autorizada.

