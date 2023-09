Como consertar o rastreamento do Royal Mail que não funciona ou está inativo em 2023

O serviço Royal Mail é um serviço postal que opera em todo o Reino Unido, como você já deve saber. No entanto, recentemente, surgiu um problema online que diz que o rastreamento do Royal Mail não está funcionando em setembro de 2023. Quando o usuário tenta inserir o ID de referência ou o ID de rastreamento, ele recebe um erro que diz Serviço temporariamente indisponível. Como o serviço Royal Mail é um serviço comercial governamental, problemas como este são bastante raros.

No entanto, se você também perceber que o rastreamento do Royal Mail não está funcionando para você em setembro, este guia o ajudará a consertar.

Por que o rastreamento do meu Royal Mail não está funcionando?

Royal Mail é um serviço postal governamental, portanto, há muitas coisas que estão tecnicamente fora do seu alcance e serviço. Se o problema estiver do seu lado, você pode dar uma volta para corrigi-lo. No entanto, se o problema for com eles, não há nada que você possa fazer além de entrar em contato com a filial local. Aqui estão alguns dos motivos mais comuns pelos quais o Royal Mail Tracking não está funcionando:

Internet lenta: Hoje em dia, a Internet lenta parece ser a causa raiz de erros e problemas aparentemente infinitos, e o rastreamento do Royal Mail não é diferente. Se a sua Internet estiver lenta, a resposta do seu navegador será lenta e isso resultará em um tempo limite de conexão.

Hoje em dia, a Internet lenta parece ser a causa raiz de erros e problemas aparentemente infinitos, e o rastreamento do Royal Mail não é diferente. Se a sua Internet estiver lenta, a resposta do seu navegador será lenta e isso resultará em um tempo limite de conexão. Problema no servidor Royal Mail: Royal Mail fornece rastreamento com base em seus servidores web. Se algo estiver errado com esses servidores, você não poderá fazer muito além de esperar. Deixe-os consertar o rastreamento do Royal Mail que não funciona.

Royal Mail fornece rastreamento com base em seus servidores web. Se algo estiver errado com esses servidores, você não poderá fazer muito além de esperar. Deixe-os consertar o rastreamento do Royal Mail que não funciona. Cache e cookies corrompidos: Às vezes, os cookies e o cache ficam corrompidos e, quando você insere seu número de referência ou ID de rastreamento, tudo o que você vê é Serviço temporariamente indisponível.

Às vezes, os cookies e o cache ficam corrompidos e, quando você insere seu número de referência ou ID de rastreamento, tudo o que você vê é Serviço temporariamente indisponível. Pacote não reservado: Às vezes, o pacote não é reservado. Isso acontece principalmente quando algo está sendo enviado ou entregue para um endereço remoto. O problema provavelmente será resolvido em um ou dois dias.

Esses são os motivos mais comuns para o rastreamento do Royal Mail não funcionar. Se alguma coisa estiver acontecendo com você, este guia garantirá que isso seja corrigido.

Corrigir o rastreamento do Royal Mail que não funciona ou está inativo em 2023

Aqui está nosso guia detalhado sobre como consertar o rastreamento do Royal Mail que não funciona. Se você já enfrenta esse problema há muito tempo, ele deverá ser resolvido ao final deste guia. Certifique-se de seguir as etapas na ordem em que foram escritas.

1. Problema no servidor Royal Mail

Às vezes, a culpa é do serviço Royal Mail porque seus servidores estão inoperantes. Se os servidores do serviço Royal Mail estiverem inoperantes, você não poderá fazer nada além de esperar. Porém, por ser um serviço governamental, não há como saber disso.

Porém, a maneira mais fácil que descobrimos até agora é o uso do DownDetector. Este site fornece informações sobre o status do servidor de rastreamento do Royal Mail usando um gráfico. Se você, como usuário, estiver tendo problemas com o sistema de rastreamento do Royal Mail, pode tocar em Tenho um problema.

Da mesma forma, outros também o farão. Agora, se você simplesmente deseja saber se há algum problema ou não, pode fazê-lo visitando o site deles e sabendo se outras pessoas também estão enfrentando o mesmo problema ou não.

Se outras pessoas também estiverem enfrentando o mesmo problema, os servidores do Royal Mail estão definitivamente fora do ar. No entanto, se você não perceber que outras pessoas estão tendo problemas, este guia o ajudará a corrigi-lo.

2. Verifique sua conexão com a Internet

A primeira coisa que você deve fazer quando o rastreamento do Royal Mail não está funcionando é verificar a velocidade da sua conexão com a Internet. Online, você encontrará diversas ferramentas que verificam a velocidade da sua internet, podendo utilizar qualquer uma delas. No entanto, se você notar que a velocidade está abaixo de 5 MBPS, talvez seja necessário fazer algumas coisas para tornar sua conexão com a Internet mais rápida.

Se você estiver usando uma conexão WiFi, tente se aproximar do roteador.

Caso você esteja usando um celular, tente usar um PC para fins de rastreamento.

Se você não possui um PC, mude seu navegador para funcionar no modo Desktop.

Alterne o modo de voo para melhorar a velocidade da sua internet.

Fale com seu ISP e converse sobre como aumentar a velocidade da internet e escolha outro plano.

Quando você faz essas coisas, a velocidade da sua internet aumentará. Quando terminar, tente verificar o rastreamento do Royal Mail e veja se está funcionando ou não.

3. Verifique o método correto

Hoje em dia, muitos sites fraudulentos prevalecem online. Esses sites nada mais são do que uma maneira simples de ganhar dinheiro enganando as pessoas para que cliquem em seus links. Se você estiver fazendo a mesma coisa, não receberá nenhuma informação de rastreamento; em vez disso, continue pulando de página em página onde os mesmos artigos e links estarão presentes. Como resultado, acessar o site real é importante.

O site oficial do Royal Mail é www.royalmail.com, e o site oficial para rastrear correspondência é www.royalmail.com/track-your-item. Qualquer outra coisa que você encontrar no Google que não seja apenas uma farsa ou fraude. Ao acessar o site oficial, insira o ID de rastreamento de correio correto presente em seu recibo e você poderá visualizar as informações de rastreamento. Se você ainda não conseguir vê-lo, certifique-se de inserir tudo corretamente.

O número de rastreamento consiste em 2 alfabetos no início e 2 alfabetos no final. No meio, todos são números. Os alfabetos também diferenciam maiúsculas de minúsculas, portanto, certifique-se de inserir letras maiúsculas.

4. O pacote não está reservado

Se você postou seu pacote recentemente ou alguém o postou para você, mas você não consegue rastrear o Royal Mail, é possível que o item não esteja reservado. Quando você ou outra pessoa posta algo usando o Royal Mail, ela é obrigada a preencher um formulário com endereço, nome, número de telefone e alguns outros detalhes. Porém, o pessoal que atende esses formulários preenche o portal online e reserva o item.

Se você estiver enviando um item para um local remoto, o item não será reservado até que haja mais de 4 a 5 pacotes para ir para o mesmo local. Muita gente não sabe disso, pois o que estamos contando é um segredo que ninguém sabe ou conta. Como resultado, se você reservou algo hoje, mas não consegue rastrear, isso não é um problema. Você poderá rastreá-lo depois de um ou dois dias.

5. Limpe o cache e os cookies do navegador

Seu navegador coleta cache e cookies sempre que você visita um site. Esse processo ajuda seu navegador a abrir a página da web mais rapidamente quando você visita o mesmo site novamente. No entanto, entre esse processo, às vezes o cache e os cookies ficam corrompidos e causam muitos problemas.

Nesse caso, eliminá-los é o melhor para você. Além disso, as etapas listadas aqui são as mesmas para dispositivos móveis e PC, pois em qualquer dispositivo que você usar, o processo será realizado pela mesma conta. Aqui estão as etapas:

Abra o Google Chrome. Clique no Três pontos no canto superior direito. No menu suspenso, clique em Configurações. Agora, mude para a guia Privacidade e segurança e clique em Limpar dados de navegação. Mude para o Avançado guia e marque tudo. Clique em Apagar os dados.

Lembre-se, não importa se você está usando um smartphone ou um PC, o processo é totalmente semelhante, considerando que você está usando o Chrome como navegador. Depois de concluído, o rastreamento do Royal Mail deverá funcionar novamente.

6. Desative VPNs e Proxies

Royal Mail Tracking é um serviço governamental de valor agregado. Esses serviços não permitem acesso não autorizado. Como resultado, se você estiver usando qualquer tipo de VPN ou proxy, não conseguirá obter dados de rastreamento do Royal Mail.

Por padrão, o governo pensa que se você estiver usando uma VPN, você pode ter alguma intenção maliciosa. Nesse caso, é melhor desligar a VPN ou qualquer servidor proxy e tentar novamente.

Se nenhuma das soluções acima funcionou para você até agora, agora é hora de entrar em contato com a filial local. Às vezes, o pessoal do Royal Mail se esquece de inserir seus dados no portal, e isso faz com que o rastreamento do Royal Mail não funcione.

Como resultado, o melhor método para resolver esse problema é visitar a filial local e pedir que resolvam o problema. De qualquer forma, você também pode verificar a seção de Suporte e Ajuda para saber mais sobre isso.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui como você pode consertar o rastreamento do Royal Mail que não funciona. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver problemas relacionados ao Royal Mail. Porém, se você ainda tiver alguma dúvida ou problema, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

LEIA TAMBÉM: