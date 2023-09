Como Consultar CARTEIRA DE TRABALHO pelo CPF?

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento essencial para todos os trabalhadores, pois guarda os registros empregatícios e eventos importantes da vida profissional. Neste artigo, vamos orientar como consultar o registro da Carteira de Trabalho pelo CPF, de forma fácil e rápida.

Por que consultar o registro na Carteira de Trabalho?

A consulta do registro na Carteira de Trabalho é importante para garantir a veracidade das informações e assegurar que todos os vínculos empregatícios estejam devidamente registrados. Além disso, é fundamental para ter acesso a benefícios como o seguro-desemprego, FGTS e aposentadoria, bem como para comprovar experiência profissional em processos seletivos.

Como consultar o registro na Carteira de Trabalho pelo CPF

O processo de consulta do registro na Carteira de Trabalho pelo CPF pode ser realizado de forma digital, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou do site da Secretaria do Trabalho. Confira o passo a passo para cada opção:

Consulta pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital em seu dispositivo Android ou iOS. Clique em “Entrar” e acesse a conta Gov.br utilizando seu CPF e senha. Caso não possua uma conta, siga os passos para criar uma. Faça o login e acesse seus dados e informações pessoais.

Consulta pelo site da Secretaria do Trabalho

Acesse o site da Secretaria do Trabalho. Entre com o cadastro Gov.br utilizando seu CPF e senha. Acesse seus dados e informações pessoais.



A Carteira de Trabalho Digital possui os mesmos dados pessoais da versão física, facilitando a contratação e o acesso a benefícios. Os registros e consultas são feitos através do eSocial, sistema de unificação de dados do governo federal, utilizando o CPF como identificador universal.

Como verificar o número da Carteira de Trabalho física

Caso você precise verificar o número da Carteira de Trabalho física, existem duas opções: consultar o site da Caixa Econômica Federal ou verificar o próprio documento físico. Veja como realizar cada uma delas:

Consulta pelo site da Caixa Econômica Federal

Acesse o site da Caixa Econômica Federal. Insira o NIS ou CPF para iniciar a consulta. Insira a senha. Caso não tenha cadastro, clique em “Cadastrar/Esqueci Senha” e siga os passos para criar uma nova senha. Vá até a aba “ FGTS ” e escolha a opção “Extrato Completo” para visualizar o número da Carteira de Trabalho física.

Verificação no documento físico

Abra a Carteira de Trabalho na página onde consta a fotografia. PIS/PASEP. Localize o campo destacado em vermelho, onde se encontra o número da Carteira de Trabalho, número de série e dados do

Verificação de baixa na Carteira de Trabalho

Para verificar se foi realizada a baixa na Carteira de Trabalho, basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo CTPS Digital. Clique em “Entrar” e acesse sua conta Gov.br utilizando seu CPF e senha. Caso não possua uma conta, siga os passos para criar uma. Faça o login e acesse seus dados pessoais para verificar se foi realizada a baixa na Carteira de Trabalho.

Quantos dígitos tem a CTPS?

No modelo antigo da CTPS, o número é composto por 7 dígitos seguidos de uma série de 4 dígitos, por exemplo: “1234567/8910”. Atualmente, o número do CPF do trabalhador é utilizado como o próprio número da CTPS.

Como emitir a Carteira de Trabalho Digital

Para emitir a Carteira de Trabalho Digital, siga as seguintes etapas:

Envie um pedido de agendamento para o e-mail de atendimento do seu estado. O e-mail pode ser encontrado no site do Ministério da Economia, substituindo a sigla “uf” pela sigla do seu estado. No momento do agendamento, apresente uma foto 3×4 recente com fundo branco e um documento de identificação oficial, como RG, certidão de nascimento, casamento ou certificado de reservista. Também será necessário apresentar um comprovante de residência com CEP, como conta de água, energia, telefone, gás, entre outros. Estrangeiros devem apresentar a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), antiga CIE, ou o Protocolo da Polícia Federal. Caso a residência seja autorizada e concedida pelo Ministério da Justiça, também será necessário apresentar o Diário Oficial da União.

Como solicitar a segunda via da Carteira de Trabalho

Caso você precise solicitar a segunda via da Carteira de Trabalho, será necessário apresentar alguns documentos. Dependendo do motivo, os documentos podem variar. Confira os documentos necessários para cada caso:

Roubo, furto, perda ou extravio da Carteira de Trabalho: Boletim de Ocorrência.

Fim das folhas ou má conservação da Carteira de Trabalho: Carteira de Trabalho anterior (extrato do PIS ou FGTS, termo de rescisão do contrato de trabalho homologado).

Importância de saber o número da Carteira de Trabalho

O número da Carteira de Trabalho é solicitado em diversos cadastros e procedimentos, como seguro-desemprego e FGTS. No entanto, com a transição para o formato digital, a tendência é que a necessidade do número da Carteira de Trabalho física diminua. Os trabalhadores poderão acessar as informações utilizando apenas o CPF.

Além disso, a versão digital da Carteira de Trabalho traz diversas vantagens, como a praticidade de ser acessada em qualquer lugar. No entanto, é importante ressaltar que alguns setores e situações ainda exigem a Carteira de Trabalho física, como no caso de funcionários públicos e estrangeiros.

Agora que você sabe como consultar a Carteira de Trabalho pelo CPF, aproveite todas as vantagens e benefícios que essa facilidade digital proporciona. Mantenha-se atualizado e tenha acesso rápido e seguro às informações sobre sua vida profissional.