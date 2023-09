Como corrigir erro desatualizado do driver gráfico Starfield 2023

Você já jogou Starfield e de repente viu a mensagem “Drivers gráficos estão desatualizados em Starfield”? Pode ser frustrante, certo? Starfield é um jogo popular que muitas pessoas adoram por causa de seus gráficos incríveis e jogabilidade divertida. Mas às vezes este jogo precisa dos drivers gráficos mais recentes para funcionar corretamente. Caso contrário, mostra este erro. Este guia está aqui para ajudá-lo a entender e corrigir esse problema. Vamos começar para que você possa voltar a aproveitar o jogo!

Em termos simples, a mensagem de erro “Drivers gráficos estão desatualizados em Starfield” é a maneira do seu sistema informar que é hora de uma atualização. Este erro aparece quando o jogo detecta que os drivers gráficos do seu sistema não estão atualizados, prejudicando potencialmente a experiência de jogo ideal que Starfield promete. As causas desse erro são bastante simples: drivers desatualizados, hardware gráfico incompatível ou, às vezes, falhas no próprio jogo.

Compreender isso é o primeiro passo para resolver o problema e mergulhar de volta no cativante mundo de Starfield.

Antes de avançarmos para as grandes soluções, aqui estão algumas pequenas verificações que você pode fazer para resolver o problema rapidamente:

Verifique os requisitos do sistema : Certifique-se de que seu computador tenha o que precisa para executar o Starfield sem problemas.

: Certifique-se de que seu computador tenha o que precisa para executar o Starfield sem problemas. Verifique se há atualizações: Veja se há novas atualizações para seus drivers gráficos e instale-as.

Veja se há novas atualizações para seus drivers gráficos e instale-as. Atualize o jogo: Às vezes, o problema está no próprio jogo. Certifique-se de ter a versão mais recente do Starfield.

Às vezes, o problema está no próprio jogo. Certifique-se de ter a versão mais recente do Starfield. Verifique as mensagens de erro: Observe atentamente as mensagens de erro para descobrir o verdadeiro motivo do erro “Drivers gráficos estão desatualizados em Starfield”.

Verifique os requisitos do sistema

Espera-se que os requisitos mínimos permitam que você execute Starfield em 1080p a pelo menos 30 quadros por segundo, o que pode não ser a melhor maneira de aproveitar o jogo. Espera-se que os requisitos recomendados proporcionem uma melhor experiência de jogo, potencialmente permitindo resoluções e taxas de quadros mais altas, mas os detalhes exatos só serão conhecidos quando o jogo for lançado.

Categoria de Requisito Requerimentos mínimos Requisitos recomendados Sistema operacional Windows 10 versão 22H2 (10.0.19045) Windows 11/10 com atualizações Processador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i5-10600K Memória (RAM) 16 GB 16 GB Placa de vídeo AMD Radeon RX 5700 ou Nvidia GeForce GTX 1070 Ti AMD Radeon RX 6800 XT ou Nvidia GeForce RTX 2080 DirectX Versão 12 Versão 12 Rede – Conexão internet banda larga Armazenar 125 GB de espaço disponível (SSD necessário) 125 GB de espaço disponível (SSD necessário)

Manter o driver gráfico atualizado é crucial para o desempenho ideal de jogos com muitos gráficos, como Starfield. Um driver desatualizado pode não suportar os recursos e otimizações mais recentes que o jogo exige, levando ao erro “Drivers gráficos estão desatualizados em Starfield”.

Clique no Começar ícone e, em seguida, clique no ícone Configurações ícone no menu Iniciar.

Clique em atualização do Windows no painel esquerdo de Configurações .

Agora Verifique se há atualizações a lista de atualizações disponíveis, incluindo o driver gráfico, aparecerá.

Baixe a atualização do driver gráfico e instale-a.

Após a instalação da atualização do driver, reinicie o seu PC.

Atualizando o driver gráfico manualmente (NVIDIA)

A atualização manual dos drivers gráficos da Nvidia envolve o download da versão mais recente do driver do site oficial da Nvidia e a instalação em seu sistema.

A atualização dos drivers gráficos garante que você tenha a melhor experiência de jogo com visuais de alta qualidade, especialmente para jogos com muitos gráficos como Starfield. Ajuda na resolução de erros como “Drivers gráficos estão desatualizados em Starfield” e melhora o desempenho geral da placa gráfica.

Etapa 1: Identifique o modelo da sua placa gráfica: Use a ferramenta DirectX Diagnostic para descobrir o modelo exato de sua placa gráfica. Veja como:

Pressione a tecla Windows + R para abrir a caixa de diálogo de execução.

Na caixa de diálogo de execução, digite dxdiag e pressione Enter.

e pressione Enter. Isso abrirá a ferramenta de diagnóstico DirectX. Na guia “Sistema”, você verá a versão do Windows que está executando.

Clique na guia “Display” e verifique a entrada ao lado de “Tipo de Chip” para descobrir o modelo exato da placa gráfica que você está usando.

Etapa 2: visite o site oficial da Nvidia: Acesse o site oficial da Nvidia para encontrar os drivers mais recentes compatíveis com sua versão do Windows e modelo de placa gráfica.

Etapa 3: Baixe o driver: Depois de encontrar o driver compatível no site da Nvidia, baixe-o e salve o arquivo em um local conveniente em seu sistema.

Etapa 4: Instale o driver: Clique duas vezes no arquivo do driver baixado (será um arquivo exe) e siga as instruções na tela para instalar o driver.

Etapa 5: reinicie seu sistema: Após a conclusão da instalação, reinicie o sistema para aplicar as alterações e garantir que a placa gráfica funcione sem problemas.

Seguindo essas etapas, você poderá atualizar manualmente os drivers gráficos da Nvidia e resolver o erro “Drivers gráficos estão desatualizados em Starfield”.

Atualizando o driver gráfico (AMD)

A atualização manual dos drivers gráficos AMD envolve identificar o modelo da sua placa gráfica e baixar o driver compatível do site oficial da AMD ou por meio do Gerenciador de dispositivos em seu sistema.

Identifique o modelo da sua placa gráfica: Você precisa saber o modelo exato da sua placa gráfica AMD Radeon. Você pode encontrar essas informações na caixa do cartão, na etiqueta ou no sistema operacional.

Usando o Gerenciador de Dispositivos:

Clique no menu iniciar ou na barra de pesquisa do seu PC e digite “Gerenciador de Dispositivos” para abri-lo.

Navegue até “Adaptadores de vídeo” e encontre sua placa gráfica AMD Radeon listada lá.

Clique com o botão direito na entrada da placa gráfica e selecione “Atualizar driver”.

Escolha “Pesquisar automaticamente software de driver atualizado” e siga as instruções na tela para atualizar o driver.

Atualização manual:

Se você preferir atualizar o driver manualmente, clique com o botão direito na entrada da placa gráfica no Gerenciador de dispositivos conforme descrito acima.

Selecione “Atualizar driver” e escolha “Procurar software de driver em meu computador”.

Siga as instruções na tela para localizar e instalar manualmente o driver.

Usando a ferramenta de atualização AMD Radeon (Para Windows 10 ou 11):

Visite a página de suporte da AMD e baixe a ferramenta Auto-Detect para drivers Radeon Graphics.

Abra o arquivo baixado e instale o aplicativo.

Aceite o contrato de licença e a ferramenta encontrará e sugerirá automaticamente os drivers mais recentes para instalação do seu sistema.

Reinicie o seu sistema: após atualizar o driver com sucesso, reinicie o sistema para aplicar as alterações e garantir o desempenho ideal.

Ativar modo de alto desempenho

Às vezes, o sistema pode ser configurado para um modo balanceado ou de economia de energia, o que restringe o desempenho para economizar energia. A ativação do modo de alto desempenho garante que o sistema forneça os recursos necessários para uma experiência de jogo mais suave, potencialmente resolvendo o erro “Drivers gráficos estão desatualizados em Starfield”.

Clique no menu iniciar e digite “Painel de Controle” para abri-lo.

No painel de controle, encontre e clique em “Opções de energia”.

Você verá vários planos de energia listados. Selecione o plano “Alto desempenho” para habilitá-lo. Caso não esteja visível, clique em “Criar um plano de energia” na barra lateral esquerda e crie um novo plano de alto desempenho.

Clique em “Alterar configurações do plano” ao lado do plano de alto desempenho e, a seguir, clique em “Alterar configurações avançadas de energia”. Aqui, você pode ajustar as configurações para garantir o desempenho máximo.

Abra o painel de controle da placa gráfica (painel de controle NVIDIA, configurações AMD Radeon ou Intel Graphics Command Center) e certifique-se de que a placa gráfica também esteja configurada para operar no modo de alto desempenho.

Após fazer as alterações, reinicie o sistema para aplicá-las.

Inicie o jogo e verifique se o erro foi resolvido. Caso contrário, você pode querer explorar outras soluções ou procurar ajuda nos fóruns da comunidade ou na página de suporte oficial.

No final, ver a mensagem “Drivers gráficos estão desatualizados em Starfield” é um problema comum. Mas com este guia, você está no caminho certo para consertar o problema e voltar ao jogo.

