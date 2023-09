Como corrigir erros de travamento, travamento e FPS baixo do NBA 2k17 no PC

Olá, entusiastas do NBA 2k17! Nós entendemos perfeitamente – nada mata o burburinho mais rápido do que um acidente repentino quando você está prestes a mergulhar no mundo emocionante do seu jogo de basquete favorito. É quase como estar pronto para dar o lance da vitória e então… bam, uma falha na matriz, certo? Mas não tema; estamos aqui para ajudá-lo a lidar com esses problemas.

Este guia prático irá desvendar o mistério por trás do notório erro NBA 2k17, ajudando você a voltar aos trilhos sem suar a camisa. Cobrimos tudo, desde a compreensão das causas raízes até encontrar as soluções perfeitas. Então, sem mais delongas, vamos corrigir imediatamente os erros do NBA 2k17.

Por que o NBA 2k17 está travando, FPS baixo e travado no carregamento?

Antes de entrarmos nas soluções, é crucial entender melhor os problemas. Os erros do NBA 2k17 podem ser exibidos de várias maneiras, incluindo travamentos, quadros por segundo (FPS) baixos ou travamento do jogo na tela de carregamento. Esses problemas podem resultar de limitações de hardware, arquivos de jogo corrompidos ou drivers desatualizados. Compreender a causa raiz é o primeiro passo para encontrar a solução certa.

Podem ocorrer travamentos devido a recursos insuficientes do sistema, enquanto o FPS baixo geralmente é resultado de configurações gráficas muito altas para o seu PC suportar. Por outro lado, o jogo travar na tela de carregamento pode ser sinal de arquivos corrompidos na instalação do jogo. Identificar o seu problema específico é vital para determinar as etapas apropriadas para corrigir os erros do NBA 2k17.

Etapas rápidas para corrigir erros do NBA 2k17

Antes de mergulhar nas soluções, você pode realizar algumas verificações preliminares para possivelmente eliminar o erro NBA 2k17 pela raiz. Essas pré-verificações foram projetadas para garantir que seu sistema esteja pronto e seja capaz de executar o jogo sem problemas. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir:

Certifique-se de que seu PC atenda aos requisitos mínimos de sistema para rodar o jogo. Às vezes, o erro NBA 2k17 pode resultar da tentativa de executar o jogo em um sistema que não possui as especificações necessárias. Atualizações de drivers: Manter seus drivers gráficos e de som atualizados é essencial. Drivers desatualizados muitas vezes podem ser os culpados do erro NBA 2k17. Você pode seguir este guia para atualizar drivers gráficos no Windows.

Manter seus drivers gráficos e de som atualizados é essencial. Drivers desatualizados muitas vezes podem ser os culpados do erro NBA 2k17. Você pode seguir este guia para atualizar drivers gráficos no Windows. Integridade dos arquivos do jogo: Verifique a integridade dos arquivos do jogo através da plataforma do jogo (como Steam). Este processo irá verificar e reparar arquivos corrompidos ou ausentes, o que pode estar causando o erro.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo através da plataforma do jogo (como Steam). Este processo irá verificar e reparar arquivos corrompidos ou ausentes, o que pode estar causando o erro. Aplicações em segundo plano: Feche aplicativos desnecessários em segundo plano que possam estar consumindo recursos do sistema, causando travamentos ou FPS baixo.

Corrigir erros do NBA 2k17 no PC – travamento, congelamento, FPS baixo, travado

Aqui, descreveremos vários métodos que você pode usar para corrigir os problemas, juntamente com as etapas necessárias para segui-los:

Às vezes, os problemas são causados ​​pela execução de uma versão desatualizada do jogo. Os desenvolvedores lançam atualizações regularmente para corrigir bugs e melhorar a experiência de jogo.

Abra sua plataforma de jogo (como Steam ou Origin).

Encontre NBA 2k17 na sua biblioteca de jogos.

Verifique se há atualizações disponíveis e instale-as.

Reinicie o jogo e verifique se o erro NBA 2k17 foi resolvido.

2. Ajuste de configurações gráficas

Isso potencialmente corrigirá problemas como travamentos e FPS baixo em 2k17. Você pode tentar ajustar as configurações gráficas seguindo as etapas abaixo para resolver esses problemas.

Lançar NBA 2k17 .

. Navegue até o Configurações cardápio.

cardápio. Ajusta a Gráficos S configurações para um nível inferior para reduzir a carga do seu PC.

para um nível inferior para reduzir a carga do seu PC. Salve as configurações e reinicie o jogo para ver se o problema foi corrigido.

3. Reinstalando o jogo

Às vezes, arquivos corrompidos ou ausentes podem causar o travamento do jogo. A reinstalação do jogo pode ajudar a corrigir esses problemas.

Desinstale NBA 2k17 do seu PC.

Baixe o jogo novamente de uma fonte confiável.

Instale o jogo e execute-o para verificar se o erro NBA 2k17 foi resolvido.

4. Criando um novo perfil de usuário

Às vezes, o perfil do usuário pode ser corrompido, fazendo com que o jogo trave. A criação de um novo perfil de usuário pode potencialmente resolver esse problema.

Lançar NBA 2k17 .

. Navegue até o P perfil Gerenciamento seção.

seção. Crie um novo perfil de usuário.

Faça login com o novo perfil e tente executar o jogo para ver se o problema persiste.

5. Experimente um servidor diferente ou use uma VPN

Às vezes, problemas de servidor ou restrições regionais podem fazer com que o jogo trave ou não carregue corretamente. Tentar um servidor diferente ou usar uma VPN pode ajudar a contornar esses problemas.

Se o jogo permitir, conecte-se a um servidor diferente no menu de configurações.

Se o problema persistir, considere usar uma VPN para contornar possíveis restrições regionais.

Conecte-se a uma VPN e escolha uma região diferente.

Inicie o jogo e verifique se o erro NBA 2k17 foi resolvido.

Se você já estava conectado a uma VPN antes de jogar, isso também pode causar esse problema. Você pode desativar a VPN no seu PC e jogar sem problemas.

Conclusão

Olá, colegas jogadores! Tropeçar no erro NBA 2k17 pode ser um verdadeiro desmancha-prazeres. Mas adivinhe? Com as soluções fáceis que compartilhamos acima, você está a apenas alguns cliques de voltar ao jogo, mais forte e mais sábio! Então, experimente essas dicas e prepare-se para desfrutar de uma onda de jogos sem falhas.

