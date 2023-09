Como corrigir o código de erro Star Citizen 30012: guia passo a passo

Obtendo o código de erro Star Citizen 30012? Confira este guia para saber mais sobre as soluções para resolver o problema.

Muitos usuários relataram que estão recebendo o código de erro Star Citizen 30012. Devido ao código de erro Star Citizen 30012, eles não conseguem jogar e estão ficando frustrados. Os usuários estão insatisfeitos com o erro porque ele não os permite jogar. Neste guia listaremos os métodos simples que certamente o ajudarão a resolver o problema. Vamos começar a aprender sobre esses métodos.

O que é o código de erro Iniciar Citizen 30012?

Para quem não sabe, o Código de erro Star Citizen 30012 começará a ocorrer no seu sistema caso o jogo não consiga fazer a conexão com o servidor.

Por que estou recebendo o código de erro Star Citizen 30012?

Listaremos alguns motivos simples que foram relatados pelos usuários quando enfrentaram o problema. A causa do problema o ajudará a analisar por que você estava enfrentando o problema. Então, vamos verificar os motivos que estão causando interrupções na realização das conexões adequadas.

Problema de conexão do servidor: É provável que você esteja enfrentando o problema devido a um problema de conexão do servidor que pode ocorrer devido a problemas de back-end do jogo.

É provável que você esteja enfrentando o problema devido a um problema de conexão do servidor que pode ocorrer devido a problemas de back-end do jogo. Problemas de conexão com a Internet: Se a Internet que você está usando não estiver funcionando corretamente, é provável que você enfrente o problema.

Firewall e antivírus do Windows causando problemas: O Firewall e o antivírus do Windows podem bloquear as respostas do jogo, então você estará enfrentando o problema.

Problemas com arquivos de jogo: O problema também pode surgir se os arquivos do jogo estiverem com defeito.

Problemas de driver: O problema começará com você se os drivers do sistema não estiverem atualizados ou funcionando corretamente.

Corrigir código de erro Star Citizen 30012: guia passo a passo

Estamos aqui com algumas soluções rápidas que você deve tentar agora para resolver o problema. Se o problema ocorrer devido a problemas comuns, eles serão resolvidos facilmente com a ajuda das soluções listadas abaixo. Certifique-se de verificá-los abaixo.

Atualize o driver de rede: Se você estiver enfrentando um problema, atualize seu driver de rede.

Desative o Firewall do Windows : O problema pode ocorrer se o Firewall bloquear as respostas do jogo. Você deve desativá-lo e verificar.

Desative o antivírus: Assim como o Firewall, o Antivírus também causará o mesmo problema. Desative-o e verifique.

Verifique a conexão de rede: Se você enfrenta continuamente problemas com o jogo, sugerimos que verifique a velocidade da Internet.

Desativar VPN: O problema começará a ocorrer se você estiver usando a VPN. Tente desativá-lo e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Como corrigir o código de erro Star Citizen 30012

Estamos aqui com alguns métodos que o ajudarão a resolver o problema facilmente. Certifique-se de implementá-los conforme listados abaixo.

Verifique o status do servidor

Os usuários que enfrentam o problema devem verificar se o servidor do jogo está funcionando corretamente ou não. Se os servidores do jogo não estiverem funcionando corretamente, você enfrentará muitos problemas. Sugerimos que você verifique o status do servidor do jogo para garantir que não haja problemas. Você pode verificar o status do servidor aqui.

Os usuários que enfrentam o problema devem verificar se o driver gráfico que estão usando está atualizado. Se o driver gráfico do seu sistema não estiver atualizado, você enfrentará muitos problemas. Sugerimos que você verifique as atualizações mais recentes do driver gráfico e certifique-se de que ele esteja executando a versão mais recente. Se você não sabe como fazer isso, verifique as etapas listadas abaixo.

Abrir Gerenciador de Dispositivos .

. Agora, vá para Adaptador de vídeo .

. Selecione os Motorista .

. Clique com o botão direito nele.

nele. Depois disso, selecione o Atualizar driver.

Agora, siga as etapas na tela para atualizar o driver .

. Uma vez feito, reinicie seu sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Reparar os arquivos do jogo

Os usuários que enfrentam o problema devem tentar verificar se os arquivos do jogo estão funcionando corretamente ou não. Há chances de que alguns arquivos do jogo tenham sido corrompidos e o jogo não esteja rodando. Você deve tentar reparar os arquivos do jogo com a ajuda do inicializador do jogo. Para fazer isso, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o Iniciador de jogo .

. Agora, vá para o Biblioteca de onde você gerencia o jogo.

de onde você gerencia o jogo. Clique com o botão direito no jogo.

no jogo. Procure a opção de Reparar ou Verificar .

ou . Uma vez que você tenha encontrei então selecione a opção.

então a opção. Após fazer isso, aguarde o procedimento ser concluído .

. Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Reinstale o jogo

Os usuários que tentaram reparar os arquivos do jogo, mas ainda enfrentam o mesmo problema, devem reinstalar o jogo em seus sistemas. O problema também pode começar a ocorrer se os arquivos do jogo estiverem faltando. Portanto, sugerimos que você desinstale o jogo e exclua todos os seus arquivos temporários. Depois de fazer isso, instale-o novamente. Você também pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Aplicativo instalado seção de Configurações . (Configurações -> Aplicativos -> Aplicativo instalado)

seção de . (Configurações -> Aplicativos -> Aplicativo instalado) Depois disso, localize o jogo e desinstale-o .

e . Agora, vá para %temp% de Correr .

de . Selecionar tudo os arquivos e excluir eles

os arquivos e eles Depois de fazer isso, reinicie o sistema .

. Agora, espere o sistema obter reiniciado .

. Uma vez feito, instale o jogo de novo.

Relate o problema

Os usuários que enfrentam o problema devem reportar o problema à equipe de suporte do jogo. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a bugs, e será melhor você relatar isso à equipe para que eles possam ajudá-lo a resolvê-lo. Muitos usuários fizeram isso e conseguiram resolver seus problemas. Também sugerimos que você faça isso. Você pode fazer isso enviando-lhes algumas mensagens. Depois de contatá-los, eles certamente entrarão em contato com você para ajudar nessa situação.

Empacotando

Esperamos que este guia tenha sido útil para você na resolução do código de erro Star Citizen 30012. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

