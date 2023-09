Como corrigir o código de erro Valorant VAN 81: guia passo a passo

Não consegue jogar devido ao código de erro VAN 81 do Valorant? Aqui estão algumas soluções rápidas que você pode tentar resolver o problema.

Valorant é um jogo popular e todos nós gostamos muito de jogá-lo. Os usuários adoram jogar este jogo devido à jogabilidade simples. Você terá que fazer 5V5 no jogo para vencer a partida. A equipe com mais vitórias será anunciada a vencedora. Existem muitos torneios organizados para o jogo.

Existem milhões de usuários que baixaram o jogo e o jogaram por muito tempo. No entanto, existem alguns usuários que relataram alguns problemas ao tentar jogar. O Valorant Error Code VAN 81 está causando muitos problemas, por causa dos quais eles não conseguem jogar. Continue lendo este guia até o final para saber mais sobre ele.

O que é o erro de conexão 81 na Riot? – Código de erro Valorant VAN 81

Muitos usuários têm enfrentado o Valorant Error Code VAN 81. Devido ao erro, eles não conseguem jogar. Isso está causando muitos problemas a eles. Se você estiver enfrentando o erro, significa que o jogo não consegue fazer conexões adequadas com o servidor. Listaremos alguns dos possíveis motivos para a causa do problema. Se você estiver enfrentando o problema, verifique-os abaixo.

Problemas de servidor: Os usuários podem estar enfrentando o problema se houver algum problema no servidor.

Os usuários podem estar enfrentando o problema se houver algum problema no servidor. Problemas de conectividade: O problema continuará ocorrendo se houver algum problema com a rede à qual você está conectado.

O problema continuará ocorrendo se houver algum problema com a rede à qual você está conectado. Arquivos de jogo corrompidos: O jogo não será executado se os arquivos do jogo não estiverem funcionando corretamente ou corrompidos. Às vezes, os arquivos do jogo também desaparecem se ele não estiver instalado corretamente.

O jogo não será executado se os arquivos do jogo não estiverem funcionando corretamente ou corrompidos. Às vezes, os arquivos do jogo também desaparecem se ele não estiver instalado corretamente. Firewall e antivírus: O Firewall e o Antivírus também podem bloquear as respostas do servidor do jogo, podendo o problema ocorrer com você.

O Firewall e o Antivírus também podem bloquear as respostas do servidor do jogo, podendo o problema ocorrer com você. Problemas de driver: Se os drivers do sistema não estiverem funcionando, você enfrentará esses problemas.

Como faço para corrigir meu código de erro Valorant VAN 81? – Correções rápidas

Estamos aqui com algumas soluções rápidas que você deve tentar se estiver enfrentando o problema Valorant Error Code VAN 81. Essas correções o ajudarão a resolver o problema se ele estiver ocorrendo por algum motivo comum.

Verifique a conexão com a Internet: É importante que você se certifique de que não haja problemas de Internet ocorrendo de sua parte.

É importante que você se certifique de que não haja problemas de Internet ocorrendo de sua parte. Desative o antivírus: Tente desabilitar o antivírus, pois isso também pode causar muitos problemas com os arquivos do jogo e suas respostas.

Tente desabilitar o antivírus, pois isso também pode causar muitos problemas com os arquivos do jogo e suas respostas. Desative o Firewall do Windows: Assim como o antivírus, o Firewall também causará problemas nas respostas do jogo recebidas do servidor.

Assim como o antivírus, o Firewall também causará problemas nas respostas do jogo recebidas do servidor. Reinicie o sistema: O problema pode ocorrer no sistema se houver alguns pequenos bugs. Você pode tentar reiniciar o sistema para resolver o problema.

Corrigir código de erro Valorant VAN 81: guia passo a passo

Há chances de que o problema do Valorant Error Code VAN 81 não esteja ocorrendo devido aos problemas comuns em seu sistema, então você terá que seguir os métodos listados abaixo para resolvê-los. Muitos usuários resolveram o problema com a ajuda dos métodos listados abaixo.

Reinicie o cliente Riot

Quando os usuários se depararem com o código de erro VAN 81 do Valorant, eles devem tentar reiniciar o Riot Client. Há chances de o Riot Client não estar funcionando corretamente, por isso o problema está ocorrendo em seu sistema. Você precisa simplesmente fechar o Riot Client e depois fechá-lo. Você também pode fazer isso com a ajuda do Gerenciador de Tarefas. Listamos as etapas para fazer isso.

Abrir Gerenciador de tarefas .

. Vou ao Guia Processos .

. Agora, selecione o Processo do cliente Riot .

. Clique com o botão direito nele e selecione Finalizar tarefa Opção.

Depois disso, inicie o aplicativo e verifique se o mesmo problema está ocorrendo ou não.

Verifique o status do servidor

É importante que os jogadores verifiquem se os servidores do jogo estão funcionando corretamente ou não. Se os servidores do jogo não estiverem funcionando corretamente, você enfrentará muitos problemas. Muitos usuários relataram que o problema estava ocorrendo devido a problemas no servidor. É por isso que sugerimos que você verifique o status do servidor do jogo e tente jogar. Você pode verificar o status do servidor do jogo aqui.

Conceda direitos de administrador

Os usuários que não concederam direitos de administrador ao jogo e seus serviços provavelmente enfrentarão o problema do Valorant Error Code VAN 81. Muitos usuários resolveram o problema concedendo direitos de administrador. Sugerimos que você também faça isso. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para conceder direitos de administrador ao jogo e seus serviços. Você tem que fazer isso principalmente para Valorant e Vanguard.

Abra o local dos arquivos do jogo.

Clique no Valorant exe arquivo.

arquivo. Clique com o botão direito nele.

nele. Agora selecione a opção de Propriedades .

. Clique em Compatibilidade .

. Selecione a opção “Execute este programa como administrador.”

Clique em Botão OK para salvar as alterações.

Reparar os arquivos do jogo

Os usuários que enfrentam o problema do Valorant Error Code VAN 81 podem tentar reparar os arquivos do jogo. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns problemas com os arquivos do jogo instalados. Isso acontece se os arquivos não estiverem instalados corretamente ou se houver alguns arquivos ausentes neles. Portanto, será melhor usar a opção reparar os arquivos do jogo para resolver o problema. Isso certamente o ajudará a resolver o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Cliente motim .

. Selecione os Jogo valorante .

. Clique no Ícone de perfil.

Selecione Valorante se não for selecionado.

se não for selecionado. Agora, clique em Reparar.

Aguarde a conclusão do procedimento. É isso.

Os usuários que enfrentam o problema do Valorant Error Code VAN 81 devem certificar-se de que a versão do Valorant que estão usando está atualizada ou não. Se a versão do Valorant estiver desatualizada, você enfrentará vários problemas. Sugerimos que você visite a loja de jogos e verifique as atualizações mais recentes do jogo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Cliente motim .

. Selecione os Jogo valorante .

. Clique no Ícone de perfil.

Selecione Valorante se não for selecionado.

se não for selecionado. Agora, você verá se há novas atualizações disponíveis.

Reinstale Valorant e Riot Vanguard

Os usuários que enfrentam o problema Valorant Error Code VAN 81, mesmo depois de tentar os métodos acima, devem tentar reinstalar o jogo e o cliente novamente. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns arquivos que podem não ter sido instalados corretamente. Além disso, se o Vanguard não estiver funcionando devido a algum problema, o jogo não funcionará corretamente. Sugerimos que os usuários desinstalem o jogo e reinstale-o novamente. Esperamos que isso ajude a resolver o problema.

Se você tentou todos os métodos acima e ainda enfrenta o mesmo problema do Valorant Error Code VAN 81, sugerimos que entre em contato com o centro de suporte. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns bugs que podem estar ocorrendo apenas no seu sistema. Será bom relatar isso ao centro de suporte. Eles ajudarão a resolver o problema que você está enfrentando. Você deve enviar um e-mail para eles sobre o problema que está enfrentando. Eles irão revertê-lo com as soluções.

Empacotando

Os usuários ficaram presos ao Valorant Código de erro VAN 81 Problema. Neste guia listamos as soluções pelas quais você poderá resolver o problema. Esperamos que este guia tenha sido útil para você resolver o problema que está enfrentando.

LEIA TAMBÉM: