Como corrigir problemas de colagem de cópia da Web do WhatsApp que não funciona

Se você gosta de PC, pode adorar a ideia de usar o WhatsApp no ​​​​seu PC. Essa coisa normalmente é conhecida como WhatsApp web. Quase todos os usuários de PC passam a maior parte do tempo na frente de um PC. No entanto, ao fazer isso, às vezes você pode perceber que nem tudo que você tenta enviar no WhatsApp web passa por ele. Infelizmente, o problema não é só com você. Muitos usuários, ao tentar copiar e colar no WhatsApp web, não funciona.

Se você enfrenta regularmente Copiar e colar do WhatsApp web não funciona, não se preocupe. Aqui, mostraremos como você pode consertar o problema de copiar e colar do WhatsApp na web e também discutir qual pode ser o problema. Vamos começar.

Por que o WhatsApp Web Copy Paste não funciona?

Pode haver vários motivos para a cópia e colagem da web do WhatsApp não funcionar. No entanto, existem alguns motivos potenciais que causam esse problema. Aqui estão eles:

Não suportado: O principal problema pelo qual o copiar e colar da web do WhatsApp pode não estar funcionando é porque você está tentando colar algo que está fora do escopo da área de texto do WhatsApp.

Copiar e colar não funciona: Em palavras simples, presume-se que sua área de transferência esteja realmente desativada ou não funcionando. Se for esse o caso, não apenas copiar e colar do WhatsApp, mas qualquer outro tipo de copiar e colar não funcionará.

O texto está protegido: Hoje em dia, a maioria dos sites permite segurança de dados que impede as pessoas de copiar e colar algo. Se você não conseguir copiar algo de um site específico, isso pode ser um problema.

Problema de teclado: O problema final é que seu teclado pode não estar funcionando. Se for esse o caso, muitos botões podem ter parado de responder. Além disso, se o teclado apresentar problemas, você pode tentar usar o teclado na tela para se aprofundar e verificar.

Esses são os problemas mais comuns e potenciais que fazem com que a cópia da web do WhatsApp não funcione corretamente. Se algum desses for o motivo, este guia o ajudará a corrigi-lo.

Corrigir a colagem do WhatsApp Web Copy que não funciona 2023

Se copiar e colar a web do WhatsApp não estiver funcionando, certifique-se de seguir essas correções da maneira como são mencionadas e não pule nenhuma. No final, seu problema estará resolvido com certeza.

1. Faça login novamente no WhatsApp Web

Se a cópia da web do WhatsApp não funcionar, a primeira coisa que você deve tentar é fazer login novamente. Fazer login novamente resolve a maioria dos problemas associados ao WhatsApp web, e o erro de copiar e colar é um deles. Se você não tiver certeza de como fazer isso, aqui estão as etapas:

Abra o WhatsApp web no seu navegador e deixe-o carregar completamente. Agora, toque nos três pontos no lado direito e, no menu suspenso, clique em Sair. Agora, abra o WhatsApp no ​​seu telefone. Toque nos três pontos no canto superior direito. Clique em Dispositivos vinculados. Selecione seu PC e clique em Remover.

É isso. Agora, faça login novamente com o processo seguido anteriormente e tente copiar e colar algo. Deve funcionar agora. No entanto, se ainda não estiver funcionando, passe para a próxima correção.

2. Limpe o cache e os dados do navegador

Se a solução acima não ajudou a corrigir o problema de copiar e colar do WhatsApp na web, agora é hora de limpar o cache e os cookies do navegador. Muitas vezes, ao usar o navegador e o WhatsApp web, o cache e os cookies se acumulam. Embora esse cache e cookies sejam bons e abram as páginas da web muito mais rápido, eles podem ser corrompidos muito rapidamente. Se for esse o caso, aqui estão as etapas para limpar o cache e os cookies.

Abra o Google Chrome. Clique no canto superior direito. No menu suspenso, clique em Configurações. Clique no privacidade e segurança Aba. Clique em Limpar dados de navegação. Mude para a guia Avançado, marque todas as três opções e clique em Apagar os dados. Certifique-se de que o intervalo de tempo esteja selecionado como Todo o tempo.

É isso. Quando o cache e os cookies do seu navegador forem limpos,

3. Verifique copiando e colando em outro lugar

Em seguida, se limpar o cache e os cookies do navegador não ajudou, agora é hora de verificar se copiar e colar está funcionando em outro lugar ou não. O melhor lugar para verificar isso é usando um editor de texto como o Notepad ou Wordpad. Não sugerimos o MS Word porque muitas pessoas não o possuem. Mas o Notepad ou o Wordpad seriam suficientes para este caso de uso.

Em primeiro lugar, copie o texto que deseja copiar. Em seguida, abra o Bloco de Notas ou Wordpad e cole-o. Verifique se está funcionando lá. Caso contrário, significa que há um problema com a área de transferência. Agora, verifique usando o mouse ou touchpad em vez de Ctrl + C e Ctrl + V. Se ainda assim não funcionar, certamente é um problema com a área de transferência. Continue com a próxima correção para resolver isso.

4. Ative a área de transferência

Embora Ctrl + C e Ctrl + V não dependam da área de transferência, esse recurso é muito útil se copiar e colar não estiver funcionando com o WhatsApp web. Nesse caso, ligar o teclado é uma opção viável. Aqui estão as etapas para ativar a área de transferência:

Clique no botão Windows. A seguir, clique em Configurações, Nessa janela, role para baixo e clique em Prancheta. Alterne o Prancheta botão para ligá-lo.

Agora, o atalho será o janelas + V botão em vez do Ctrl + V. Experimente usá-lo no WhatsApp web e verifique se copiar e colar do WhatsApp está funcionando ou não. Caso contrário, o problema está em outro lugar. Acompanhe a próxima correção.

5. Execute o solucionador de problemas de teclado

Se houver problemas com o teclado ou mesmo com a área de transferência, o solucionador de problemas do teclado é a melhor maneira de corrigi-lo. Se você ainda não o executou, aqui estão as etapas a seguir:

Clique no botão Windows e vá para Configurações. Agora, role para baixo e clique em Solucionar problemas. Clique em Outros solucionadores de problemas. Na próxima janela, role para baixo e clique em Correr ao lado Teclado. Agora, o solucionador de problemas de teclado começará a ser executado e corrigirá todos os problemas contínuos do teclado. Siga as instruções na tela porque você pode fazer algo que o PC não consegue fazer sozinho.

Assim que o processo for concluído, seu PC pedirá para reiniciar. Agora, abra o WhatsApp web e verifique se copiar e colar está funcionando ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

6. Verifique o local da cópia do texto

Se nenhuma das correções funcionou até agora, é possível que você esteja tentando copiar algo que não tem permissão para copiar. Por exemplo, os sites hoje em dia permitem proteção de direitos autorais que não permite selecionar texto ou clicar com o botão direito. Se você não sabe disso, copie algo e verifique se há notificação.

O site deve notificá-lo. Além disso, clique com o botão direito na página da web e verifique se algum menu suspenso aparece ou não. Caso contrário, o site ativou a proteção de direitos autorais e você não tem permissão para copiar texto dele.

Agora, isso está fora do escopo deste guia, mas se você precisar copiar algo de um site que não permite, aqui estão as etapas a seguir:

Abra o Chrome e vá para Configurações tocando nos três pontos no canto superior direito. Agora, clique no privacidade e segurança aba. Role para baixo e clique em Configurações do site. Role para baixo e clique em JavaScript. Clique em Não permitir que sites usem JavaScript. Reinicie o navegador.

É isso. Agora, copie o texto que deseja copiar e verifique se consegue colá-lo no WhatsApp ou não. Agora você deve ser capaz de fazer isso. No entanto, se não, prossiga com a última correção.

7. Fora do escopo do WhatsApp

Ao tentar copiar e colar algo, você basicamente cola na caixa de texto do WhatsApp do remetente. Você deve estar ciente de que a caixa é apenas para texto e não para imagens.

Embora as imagens certamente sejam suportadas, a menos que você tenha uma captura de tela ou um aplicativo de clique de foto instalado, a caixa de texto do WhatsApp é apenas para texto. Portanto, certifique-se de copiar e colar apenas texto simples e simples na caixa, em vez de algo colorido.

A melhor maneira de verificar isso é usando o Bloco de Notas. Ao copiar algo, cole no Bloco de Notas, copie do Bloco de Notas e cole no WhatsApp. Desta forma, a ilustração gráfica ou qualquer coisa que não seja suportada pelo WhatsApp será removida e o texto simples será colado, resolvendo assim o seu problema.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se copiar e colar do WhatsApp não estiver funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou problema, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

