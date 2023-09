Como desativar a VPN do seu PC 2023: Desligando a VPN

As pessoas costumam usar VPNs para conexão segura à Internet, bem como para desbloquear conteúdo com restrição geográfica. Embora a VPN ajude a proteger a privacidade online e a acessar sites e conteúdos bloqueados em sua região, ela tem seus próprios pontos negativos.

Quando conectado a uma VPN, você pode enfrentar problemas como Internet lenta e problemas com software e sites. Se você enfrentar problemas ao usar uma VPN, poderá desativá-la. Este artigo irá guiá-lo sobre como desabilitar a VPN do seu PC.

Noções básicas sobre VPNs

O que significa VPN? Uma VPN, ou Rede Privada Virtual, é uma ferramenta que fornece um túnel seguro para sua conexão com a Internet, protegendo seus dados de olhares indiscretos. É como uma bolha segura que encapsula suas atividades online, mantendo-as seguras e privadas.

Maneiras de desativar VPN do seu PC 2023

Se estiver usando um PC com Windows, você pode configurar e usar a VPN integrada ou uma VPN de terceiros. Se quiser desabilitar a VPN em seu PC com Windows, você poderá fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Desative a VPN integrada do seu PC

Abaixo estão as etapas para desabilitar a VPN integrada no Windows-

Abra o Configurações aplicativo no Windows por meio do Windows + eu combinação de teclas.

Na barra lateral esquerda, clique em Rede e Internet .

Agora, selecione o VPN opção.

Agora você verá todas as VPNs que adicionou ao seu PC.

Clique na seta ao lado da VPN que deseja desativar. Agora você terá duas opções-

Clique em desconectar para se desconectar da VPN. Se você deseja excluir a VPN, clique no botão Excluir botão para remover a VPN.

Desative VPN de terceiros em seu PC

Se você estiver usando uma VPN de terceiros, como Nord VPN, Proton VPN, Surfshark VPN, etc., poderá seguir as etapas abaixo para desativá-la-

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas tecla do seu teclado.

Procure seu aplicativo VPN e abra-o no menu Iniciar.

Você verá o Desconectar/Parar botão na tela; clique neste botão para desconectar para desconectar da VPN.

Como desinstalar VPN do seu PC?

Se você deseja desinstalar permanentemente a VPN do seu PC, há duas maneiras de fazer isso, ou seja, através de Configurações e Painel de Controle.

Desinstalar VPN através de configurações

Este método só funciona para VPN instalada em um PC através da Microsoft Store. Se você instalou uma VPN da Microsoft Store em seu PC com Windows, poderá desinstalá-la seguindo as etapas abaixo-

aperte o Windows + eu combinação de teclas para iniciar o Configurações aplicativo.

Debaixo de Aplicativos guia, clique em Aplicativos instalados .

Procure a VPN instalada no seu dispositivo.

Clique nas três reticências ao lado da VPN e depois clique em Desinstalar . Clique em Desinstalar novamente para desinstalar o aplicativo.

Desinstale VPN através do Painel de Controle

O método do Painel de Controle pode ser usado para desinstalar aplicativos não instalados da Microsoft Store. Por exemplo, se você baixou uma VPN do site oficial e a instalou no seu PC, poderá desinstalá-la no Painel de Controle. É assim que você pode fazer isso-

Abra o Painel de controle no seu PC. Você pode fazer isso pesquisando Painel de controle no Menu Iniciar e depois abri-lo.

No Painel de Controle, clique no botão Desinstalar um programa opção; esta opção estará presente sob o Programas seção.

Selecione a VPN na lista do aplicativo e clique em Desinstalar .

Confirme a desinstalação clicando em Desinstalar de novo.

Você deve desativar a VPN do seu PC?

VPN tem seus benefícios e contras. Embora a VPN proteja sua privacidade online, ela tem algumas desvantagens que você deve observar. Se você deseja desabilitar a VPN, depende totalmente de você e de seus requisitos.

Sugerimos que você use uma VPN ao navegar na Internet ou acessar conteúdo bloqueado geograficamente. No entanto, a VPN pode causar problemas como alta latência durante os jogos, velocidade lenta, indisponibilidade do site e problemas de software. Se você enfrentar algum desses problemas ao se conectar a uma VPN, é melhor desabilitar a VPN do seu PC para evitar tais problemas.

Palavras Finais

É assim que você pode desativar a VPN do seu PC. Não se preocupe se for a primeira vez que usa uma VPN, porque desconectar-se de uma VPN não é ciência de foguetes. Você pode seguir as etapas acima para desativar a VPN do seu PC.

