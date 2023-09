Como desligar o deslizamento ou rolagem automática no Instagram 2023

Instagram é uma plataforma de mídia social da Meta onde é possível compartilhar fotos, vídeos e rolos. Assim como outras plataformas de mídia social, você pode conversar com outras pessoas e até formar grupos de conversa com elas, mas o foco principal é compartilhar suas fotos e vídeos com seus seguidores.

Como muitos outros recursos, o Instagram possui um recurso de deslizamento automático, que desliza automaticamente as postagens ou rolos depois de assisti-los. Embora isso possa ser útil para alguns usuários que desejam ver todas as fotos em uma postagem, também pode ser irritante para outros que desejam controlar sua experiência de rolagem.

Se você também está incomodado com esse recurso de deslizamento automático e deseja desligá-lo, este artigo irá ajudá-lo. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como desativar o deslizamento automático no Instagram.

Maneiras de desligar o deslizamento automático no Instagram

O recurso de deslizamento automático foi projetado para tornar mais fácil para os usuários rolarem seus feeds e verem novas postagens. Beneficia os usuários que buscam uma visão geral rápida das últimas postagens de seus amigos e seguidores, mas pode ser um recurso enfadonho para aqueles que desejam controlar o conteúdo do feed.

Felizmente, existem algumas soluções alternativas para desativar o recurso de deslizamento automático no Instagram, que listamos abaixo-

1. Desative o deslizamento automático no Instagram ativando o modo de economia de dados

O aplicativo móvel Instagram possui um recurso Modo de economia de dados que permite aos usuários controlar a quantidade de dados que consomem ao usar a plataforma. Esta opção reduz a quantidade de dados utilizados, minimizando o conteúdo carregado em segundo plano. Como o conteúdo não é carregado, o aplicativo não passa automaticamente pelas postagens. Você pode seguir as etapas abaixo para ativar o modo de economia de dados no Instagram-

Abra o Instagram Aplicativo no seu celular ou tablet. Certifique-se de estar conectado à sua conta do Instagram.

Clique no Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque no Cardápio ícone no canto superior direito da página de perfil.

Abrir Configurações a e Privacidade do cardápio.

Role para baixo até Seu aplicativo e mídia seção e toque no Uso de dados e qualidade de mídia opção.

Aqui, ative o botão de alternância ao lado de Economia de dados .

2. Desative o deslizamento automático no Instagram usando a versão desktop do Instagram

Uma das maneiras mais convenientes de evitar o recurso de deslizamento automático no Instagram é usar o site do Instagram no navegador. O Instagram não possui o recurso de rolagem automática para a versão web, então você pode usar o site do Instagram no seu PC ou telefone para evitar o deslizamento automático ao rolar pelas postagens/feed do rolo.

Por que você deve desligar o recurso Auto Swipe no Instagram?

Existem alguns motivos pelos quais você pode querer desativar o recurso de deslizamento automático no Instagram. Alguns dos motivos mais cruciais estão listados abaixo:

Postagens importantes ausentes : o recurso de deslizamento automático pode fazer com que você perca postagens importantes de seus amigos, familiares ou contas que você segue para fins comerciais. Isso ocorre porque o recurso rola automaticamente pelo seu feed, mesmo se você não estiver prestando atenção.

Passando muito tempo no Instagram : o recurso de deslizamento automático pode facilitar a rolagem pelo feed, levando a um tempo de tela excessivo. Isso pode ser prejudicial à sua produtividade e ao bem-estar geral.

Passando todas as postagens em um carrossel : postagens em carrossel são um tipo de postagem que contém várias fotos ou vídeos. O recurso de deslizamento automático percorrerá automaticamente todas as fotos ou vídeos em um carrossel, mesmo se você não quiser ver todos eles.

Controlando sua própria experiência de rolagem : algumas pessoas preferem controlar sua própria experiência de rolagem em vez de controlá-la pelo recurso de deslizamento automático. Isso é especialmente verdadeiro se você quiser reservar um tempo e analisar cada postagem com atenção.

Conclusão

Se você deseja desativar o deslizamento automático no Instagram, existem alguns métodos que você pode tentar. Uma opção é usar o Modo de economia de dados. Quando este modo está ativado, as imagens e vídeos do seu feed não serão carregados, a menos que você opte por visualizá-los. Isso interrompe efetivamente o recurso de deslizamento automático. Outra opção é usar a versão desktop do Instagram, que não possui o recurso de deslizamento automático; você pode percorrer seu feed no seu próprio ritmo. Você pode seguir o guia acima para desativar o deslizamento automático no Instagram.

