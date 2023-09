Como dominar o raciocínio lógico para concursos em 4 passos simples

Resolva questões de diferentes níveis de dificuldade, desde as mais fáceis até as mais desafiadoras. Desse modo, você amplia seu repertório e sua confiança;

Resolva questões de diferentes fontes, como livros, apostilas, sites ou aplicativos. Portanto, você se familiariza com diferentes estilos e formatos de questões;

Resolva questões com atenção e raciocínio. Não chute as respostas nem se deixe levar pela intuição. Por fim, procure entender o enunciado, as alternativas e o raciocínio envolvido.