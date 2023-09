A lista de leituras obrigatórias da próxima edição do Vestibular da Fuvest, que permite o acesso dos candidatos aprovados à USP (Universidade de São Paulo), já foi divulgada pela banca organizadora.

Mas, muitos estudantes não sabem como estudar os livros obrigatórios e outros não conhecem a verdadeira importância das leituras indicadas para o Vestibular da Fuvest.

Assim, para que você entenda como pode estudar os livros que foram selecionados para a próxima edição do Vestibular da Fuvest, o artigo de hoje separou um resumo com dicas de estudo muito valiosas. Vamos conferir!

Fuvest 2024: quais são os livros obrigatórios?

Antes de mais nada, é importante que você saiba quais foram os livros selecionados pela Fuvest para a próxima edição do Vestibular. Veja a lista completa das obras escolhidas e seus autores a seguir:

Como estudar os livros obrigatórios para o Vestibular da Fuvest?

Muitos estudantes subestimam a importância dos livros obrigatórios para o Vestibular da Fuvest. Porém, saiba que eles podem fazer muita diferença na nota final de um candidato no processo seletivo.

Questões sobre as obras escolhidas estarão presentes na primeira e na segunda fase do Vestibular 2024 da Fuvest. Além de perguntas de literatura, os livros também poderão estar presentes em questões interdisciplinares.



A boa notícia é que existem algumas dicas que podem te ajudar a estudar os livros obrigatórios para a prova da Fuvest de forma eficiente. Conheça algumas delas a seguir.

Defina um cronograma

O seu primeiro passo deve ser definir um cronograma de acordo com os livros que você precisa ler e o tempo que você tem disponível até a data da prova. É importante que você analise os livros antes de criar o seu cronograma, uma vez que algumas obras podem ser mais longas e complexas do que outras.

Tenha em mente que você precisa distribuir a leitura ao longo do período de tempo disponível. Não tente planejar todas as leituras para uma mesma semana ou um mesmo mês, por exemplo, uma vez que isso não será eficiente.

Para evitar qualquer tipo de problema na sua preparação, é importante que você distribua os nove livros que fazem parte da lista da Fuvest ao longo das semanas que restam até o dia da aplicação da primeira fase do Vestibular 2024.

Leia de forma ativa

Tenha em mente que a leitura dos livros obrigatórios para o Vestibular da Fuvest também é um estudo e não deve ser considerada simplesmente uma forma de lazer.

Dessa maneira, é fundamental que você leia as obras escolhidas de forma ativa, prestando atenção no conteúdo e fazendo anotações. Evite, por exemplo, ler deitado no sofá ou sem prestar muita atenção, já que isso pode te atrapalhar e fazer com que você perca detalhes importantes que podem ser abordados pelo vestibular.

Não se esqueça também de sempre prestar atenção nos protagonistas e no papel dos mesmos para o desenvolvimento do enredo. Se quiser, você pode anotar também algumas citações importantes para revisar o livro em um momento posterior.

Revise o conteúdo do livro

Para que você não se esqueça das principais informações contidas nos livros lidos para o Vestibular da Fuvest 2024, é importante que você revise o conteúdo estudado ao longo dos seus estudos.

Dessa forma, busque reler as suas anotações sobre o livro antes da realização da prova da Fuvest. Isso te ajudará na fixação dos detalhes.

Resolva questões

Depois de terminar a leitura de um livro obrigatório, você poderá turbinar a sua preparação por meio da resolução de questões sobre os livros obrigatórios cobradas em outras edições do vestibular.

Essa estratégia irá te ajudar a entender como a obra e o seu autor podem ser cobrados, o que irá facilitar até mesmo o seu processo de leitura, uma vez que você saberá no que deve focar.