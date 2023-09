Como estudar para ENEM 2023 com podcasts

É comum que os estudantes estejam cansados e um pouco desanimados nesta reta final para o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Afinal, foram meses de estudo intenso até esse momento.

Uma boa estratégia para continuar estudando de forma eficiente até a data de realização do ENEM 2023 é diversificando os seus materiais de estudo. Você pode, por exemplo, inserir filmes, séries ou podcasts no seu plano de estudos.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre como estudar para o ENEM 2023 usando podcasts. Confira as dicas e descubra como você pode inserir uma ferramenta de estudos diferente na sua rotina!

O que é um podcast?

O podcast é um conteúdo produzido no formato de áudio. Eles são disponibilizados em muitos meios digitais, como sites e plataformas de áudio.

Além disso, também existe a possiblidade de baixar os podcasts para que eles fiquem disponíveis o tempo todo. Assim, você pode escutá-los quando preferir.

O primeiro passo é o planejamento

O planejamento é sempre extremamente importante para estudar de forma eficiente, mesmo quando estamos falando de ferramentas de estudo um pouco diferentes daquelas convencionais.

Assim, se você quer inserir os podcasts na sua rotina de estudos, o seu primeiro passo deve ser determinar o seu tempo disponível semanalmente para os estudos. Com base nessa informação, estabeleça metas de estudos envolvendo as disciplinas que serão abordadas na prova do ENEM.



É importante também que você separe um tempo de estudos maior para as disciplinas em que tem mais dificuldade. Assim, você poderá escolher podcasts relevantes e que irão te ajudar a superar obstáculos até os dois dias de provas do ENEM 2023.

Selecione os podcasts mais adequados

É muito importante que você faça uma pesquisa sobre quais são os podcasts de estudo disponíveis e selecione os mais adequados para os seus estudos e as suas necessidades.

Tenha em mente que existem muitos podcasts educacionais disponíveis e, por isso, você não deve começar a estudar sem antes selecionar aqueles que oferecem conteúdo de alta qualidade, explicações claras e informações atualizadas.

Para selecionar o melhor podcast para os seus estudos, é importante que você priorize os podcasts produzidos por instituições de ensino, professores especializados ou organizações que ofereçam revisões de conteúdo específico para o ENEM.

Além disso, se você tiver dificuldade em alguma área do conhecimento específica do ENEM, é importante que você priorize os podcasts que irão te ajudar a superar essa barreira.

Insira os podcasts no seu plano de estudos

Depois de ter selecionado os podcasts mais adequados para você, é hora de inseri-los na sua rotina de estudos para o ENEM.

Uma boa estratégia é utilizar os podcasts de duas formas: antes de começar a estudar um tópico (ou seja, como introdução ao tema) ou depois de estudar um assunto (para revisar).

No primeiro caso, o podcast irá funcionar como uma introdução ao tema que você vai estudar. Ele será uma importante ferramenta para fornecer informações inicias sobre o assunto e te ajudar na familiarização com o conteúdo. Dessa forma, você já terá uma noção inicial do tema, o que irá te ajudar no momento em que você for estudar a teoria ou resolver exercícios sobre o assunto.

Usar os podcasts como uma ferramenta de revisão pode também ser muito eficiente. Todos nós sabemos que é importante revisar os conteúdos estudados com frequência para fixá-los na mente e ajudar na memorização. Assim, você pode escutar um podcast sobre um assunto já estudado anteriormente toda vez que terminar de estudar ou, se preferir, pode separar um dia da semana para revisar com podcasts.

Sugestões de podcasts para estudar

Por fim, separamos algumas sugestões de podcasts que oferecem conteúdo de qualidade e poderão te ajudar a turbinar os seus estudos. Veja:

Marca Texto: conteúdos focados em tópicos da Literatura;

Escriba Café: conteúdos focados nas disciplinas de História e Filosofia;

Hoy Hablamos: conteúdos de Espanhol;

Scicast: conteúdos de Matemática, Química e Física;

Espresso English podcast: conteúdos de Inglês;

Filosofia Pop: aborda o pensamento dos filósofos clássicos e contemporâneos.