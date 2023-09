Como EVITAR TAXAS da SHEIN e SHOPPE?

As compras online se tornaram cada vez mais populares nos últimos anos, oferecendo aos consumidores uma ampla variedade de produtos e preços atrativos. No entanto, quando se trata de compras em sites estrangeiros, como a Shopee e a Shein, é importante estar ciente das possíveis taxas alfandegárias e impostos que podem ser aplicados. Neste guia completo, vamos explorar diversas estratégias e dicas para evitar essas taxas e garantir uma experiência de compra tranquila.

Taxas na Shopee e Shein

Antes de mergulharmos nas estratégias para evitar as taxas na Shopee e Shein, é importante entender o contexto em que essas taxas são aplicadas. Nos últimos anos, o governo brasileiro implementou medidas para regularizar as compras internacionais e evitar a evasão fiscal. Isso resultou na cobrança de impostos e taxas sobre encomendas vindas do exterior.

A Receita Federal estabeleceu uma taxação para lojas estrangeiras que antes vendiam livremente para consumidores brasileiros. Essa medida visa nivelar o mercado nacional, garantindo que as empresas estrangeiras também paguem os impostos devidos. Com isso, é importante estar ciente das regras e limites estabelecidos para evitar surpresas desagradáveis ao receber sua encomenda.

Limites de Isenção e Valores Mínimos

Uma das estratégias mais eficazes para evitar taxas na Shopee e Shein é respeitar os limites de isenção estabelecidos pela Receita Federal. Atualmente, produtos com valor até US$ 50 (cerca de R$ 250) estão isentos de impostos. Portanto, ao fazer suas compras, certifique-se de que o valor total dos produtos não ultrapasse esse limite.

É importante lembrar que o valor de US$ 50 é considerado para cada compra separadamente. Isso significa que se você deseja comprar diversos produtos, é recomendado realizar transações separadas, mantendo o valor de cada compra dentro do limite de isenção. Dessa forma, você evita as taxas e garante uma experiência de compra mais econômica.

Dividindo as Compras em Pequenos Pedidos

Uma estratégia eficaz para evitar taxas na Shopee e Shein é dividir suas compras em pequenos pedidos. Ao invés de fazer uma única compra com vários itens, faça pedidos separados com valores inferiores ao limite de isenção. Essa abordagem reduz o risco de ter sua encomenda taxada, pois cada pedido será tratado individualmente.



Além disso, fazer pequenos pedidos também pode trazer benefícios adicionais, como a possibilidade de receber os produtos de forma mais rápida e evitar problemas com extravios ou atrasos nas entregas. Portanto, considere essa estratégia ao fazer suas compras na Shopee e Shein.

Avaliando a Necessidade de Compra

Antes de realizar qualquer compra na Shopee ou Shein, é importante avaliar a real necessidade do produto. Muitas vezes, somos tentados por preços atrativos e promoções, mas é fundamental considerar se o produto é realmente necessário. Ao evitar compras impulsivas, você reduz o risco de gastar dinheiro desnecessariamente e de se expor a possíveis taxas alfandegárias.

Uma dica útil é fazer uma lista de desejos ou anotar os produtos que você está interessado. Dessa forma, você pode reavaliar sua lista após algum tempo e decidir se realmente precisa daqueles itens. Essa abordagem ajuda a evitar compras por impulso e a economizar dinheiro.

Pesquisando Produtos Nacionais

Outra estratégia para evitar taxas na Shopee e Shein é pesquisar por produtos similares disponíveis em lojas nacionais. Muitas vezes, é possível encontrar produtos com características semelhantes e preços competitivos no mercado nacional. Ao optar por produtos nacionais, você evita as taxas de importação e contribui para o desenvolvimento econômico do país.

Antes de fazer uma compra em um site estrangeiro, verifique se o produto desejado não está disponível em lojas brasileiras. Além disso, considere a possibilidade de encontrar promoções e descontos em lojas locais, o que pode tornar a compra mais vantajosa.

Utilizando Serviços de Redirecionamento

Uma opção para evitar taxas na Shopee e Shein é utilizar serviços de redirecionamento de encomendas. Esses serviços funcionam da seguinte forma: você realiza a compra em uma loja estrangeira, informa o endereço do redirecionador e, quando a encomenda chega ao país, ela é redirecionada para o seu endereço no Brasil.

Essa estratégia pode ser útil caso você deseje adquirir produtos que não estão disponíveis em lojas brasileiras ou se os preços forem significativamente mais baixos no exterior. No entanto, é importante avaliar os custos envolvidos nesse processo, como as taxas de redirecionamento e os impostos que podem ser aplicados quando a encomenda chegar ao país.

Conhecendo as Políticas de Devolução

Antes de fazer uma compra na Shopee ou Shein, é fundamental conhecer as políticas de devolução das lojas. Em caso de insatisfação com o produto recebido, é importante saber quais são as opções disponíveis para devolução ou reembolso.

Ao optar por lojas que oferecem garantias de devolução ou reembolso, você se protege contra possíveis problemas com a qualidade do produto ou atrasos na entrega. Além disso, ao conhecer as políticas de devolução, você evita taxas adicionais que podem ser cobradas em caso de devolução.

Avaliando o Custo-Benefício

Antes de finalizar uma compra na Shopee ou Shein, é essencial avaliar o custo-benefício do produto. Considere não apenas o preço, mas também a qualidade, a durabilidade e a reputação do vendedor. Essa análise ajuda a garantir que você está fazendo um investimento consciente e evita possíveis dores de cabeça no futuro.

Ao avaliar o custo-benefício, leve em consideração também os possíveis custos adicionais, como frete e taxas alfandegárias. Dessa forma, você tem uma visão mais clara do valor real da compra e pode tomar uma decisão informada.

Ficando Atento às Promoções e Cupons

Uma dica importante para evitar taxas na Shopee e Shein é ficar atento às promoções e cupons de desconto oferecidos pelas lojas. Essas oportunidades podem ajudar a reduzir o valor total da compra e, consequentemente, diminuir as chances de ultrapassar o limite de isenção.

Muitas vezes, as lojas oferecem cupons de desconto para novos clientes ou em datas comemorativas. Fique de olho nas redes sociais das lojas e assine suas newsletters para receber informações sobre promoções e descontos exclusivos.

Evite taxas ao fazer compras na Shein e Shopee

Neste guia completo, exploramos diversas estratégias para evitar taxas na Shopee e Shein. Ao respeitar os limites de isenção, dividir as compras em pequenos pedidos, pesquisar por produtos nacionais e ficar atento às políticas de devolução, você aumenta suas chances de ter uma experiência de compra tranquila e econômica.

Lembre-se de avaliar a real necessidade de cada compra, pesquisar o custo-benefício dos produtos e aproveitar as promoções e cupons de desconto oferecidos pelas lojas. Com essas dicas em mente, você estará mais preparado para evitar taxas e aproveitar ao máximo suas compras na Shopee e Shein.

Agora que você conhece essas estratégias, está pronto para fazer suas compras online com mais segurança e economia. Aproveite as vantagens que a tecnologia nos oferece, mas sempre esteja atento às regras e limites estabelecidos para evitar surpresas desagradáveis. Boas compras!