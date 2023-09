Como excluir mensagens do WhatsApp permanentemente em 2023 (4 maneiras)

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens amplamente utilizado com recursos como mensagens de texto, chamadas de voz e vídeo, bate-papos em grupo e compartilhamento de multimídia. Se você é um usuário regular do WhatsApp, deve estar se deparando com muitas mensagens indesejadas ou sem importância que pode querer excluir permanentemente do seu dispositivo.

Isso pode ser devido a questões de privacidade ou segurança, mudança para um novo telefone, gerenciamento do armazenamento do seu dispositivo, não querer mais usar o aplicativo ou organização de bate-papos para facilitar a localização de conversas importantes. Além disso, a remoção de dados desnecessários pode melhorar o desempenho do seu dispositivo, o que é particularmente benéfico para dispositivos com armazenamento limitado.

Mas como posso excluir mensagens do WhatsApp permanentemente? Se você está procurando um guia para ajudá-lo com isso, este artigo é tudo que você precisa. Leia mais adiante para saber como você pode excluir mensagens do WhatsApp permanentemente.

Maneiras de excluir mensagens do WhatsApp permanentemente

Existem vários métodos para excluir permanentemente suas conversas do WhatsApp. Este artigo irá ajudá-lo ainda mais, aprofundando-se no processo passo a passo para fornecer uma explicação completa sobre o mesmo.

1. Excluindo mensagens do WhatsApp permanentemente do próprio WhatsApp (Android e iPhone)

Você deve primeiro excluir as conversas do WhatsApp antes de prosseguir e excluir permanentemente as mensagens. Veja como você pode fazer isso-

De bate-papos privados

Para excluir as mensagens dos chats privados, siga os passos abaixo-

Abrir Whatsapp no seu dispositivo.

Vá para a conversa privada que deseja excluir permanentemente.

Encontre a mensagem e toque nela.

Toque no Excluir ícone aparecendo na parte superior da tela.

Agora clique em Excluir bate-papo .

De bate-papos em grupo

Para excluir as mensagens dos bate-papos em grupo, siga as etapas abaixo-

Abrir o Whatsapp aplicativo no seu telefone/tablet.

o Pesquise e abra o bate-papo em grupo que deseja excluir.

Toque no Ícone de três pontos no canto superior direito da tela.

Clique em Mais e mais selecione os Sair do grupo opção.

A seguir, na página principal dos bate-papos do WhatsApp, toque e segure o bate-papo em grupo e toque no botão Excluir ícone que aparece na parte superior da tela.

Clique em Excluir grupo; isso excluirá as mensagens do grupo depois que você sair do grupo.

Observação- Se você quiser excluir o bate-papo sem sair do grupo, toque em Limpar conversa opção em vez de Sair do grupo. Isso excluirá o bate-papo, mas você ainda fará parte do grupo e receberá todas as novas mensagens.

Exclua todos os bate-papos de uma vez

Você também pode excluir todos os bate-papos de uma vez, em vez de excluí-los manualmente, um por um. Isso pode ser feito seguindo as etapas fornecidas abaixo-

Abrir Whatsapp no seu celular.

Toque em Ícone de três pontos no canto superior direito da tela.

Toque em Configurações, em seguida, selecione o Bate-papos opção.

Role para baixo e clique em Histórico de conversa.

A seguir, selecione Exclua todos os bate-papos.

Confirme a ação tocando em Excluir bate-papos na janela pop-up.

2. Excluir mensagens do WhatsApp permanentemente da memória do dispositivo (somente Android)

Normalmente, a maior parte dos dados do Whatsapp tem um backup na memória do seu telefone. Você pode, portanto, excluir o backup para excluir permanentemente as mensagens do Whatsapp depois de limpar a conversa, conforme mencionado no primeiro método. Você pode seguir as etapas fornecidas a seguir para fazer isso-

Vou ao Gerenciador de arquivos no seu dispositivo Android.

Toque no Android pasta para abri-lo.

Aqui, abra o meios de comunicação pasta.

Role para baixo para encontrar o com.whatsapp pasta. Toque e segure a pasta e depois toque em Excluir para excluí-lo.

Certifique-se de excluir a pasta do Lixeira de reciclagem também.

Isso excluirá as mensagens do WhatsApp da memória do seu telefone Android.

3. Excluindo mensagens do WhatsApp permanentemente do Google Drive

Os dados do WhatsApp podem ser salvos no Google Drive no seu dispositivo Android. Se você reinstalar o WhatsApp, poderá restaurar as mensagens antigas deste backup. Depois de excluir as mensagens do WhatsApp do armazenamento do seu telefone, você também deve excluir o backup das mensagens do Google Drive.

Abra o Google Drive aplicativo.

Vou ao Ícone de três linhas no canto superior esquerdo da tela.

Selecione Cópias de segurança.

Localize o backup do WhatsApp e toque no Ícone de três pontos adjacente à opção de backup.

Agora selecione o Excluir backup opção.

Em seguida, toque em Excluir para confirmar a ação.

4. Excluindo mensagens do WhatsApp permanentemente do iCloud

Assim como os telefones e tablets Android usam o Google Drive para armazenar backup do WhatsApp, os iPhones e iPads usam o iCloud. Depois de limpar o bate-papo, você deve excluir o backup do iPad se quiser excluir permanentemente as mensagens do WhatsApp em seus dispositivos iOS e iPadOS. É assim que isso pode ser feito-

No seu iPhone, vá para o seu Configurações do telefone.

Clique no seu nome na parte superior da tela.

A seguir, clique em iCloud.

Selecione os Gerenciar armazenamento opção para continuar.

A seguir, clique em Cópias de segurança.

Selecione Whatsapp e toque Excluir para excluir o backup do WhatsApp do iCloud.

Conclusão

As etapas acima devem ajudá-lo a excluir permanentemente as mensagens do WhatsApp. É importante observar que, uma vez excluídas as mensagens, elas não poderão ser recuperadas, portanto, você deve ter cuidado antes de realizar esta etapa. Esperamos que este artigo seja útil; se você tiver alguma dúvida sobre os métodos que discutimos acima, pode comentar abaixo.

Perguntas frequentes

1. Posso excluir todos os meus bate-papos do WhatsApp permanentemente?

Sim, você pode excluir bate-papos inteiros do WhatsApp permanentemente. Para fazer isso, você deve limpar o bate-papo do WhatsApp e, em seguida, excluir o backup do bate-papo do armazenamento do seu telefone e do Google Drive/iCloud.

2. E se eu tiver feito backup das minhas mensagens do WhatsApp no ​​Google Drive ou iCloud?

Se você fez backup de suas mensagens do WhatsApp no ​​Google Drive ou iCloud, excluí-las do telefone não as excluirá do backup. Para excluir as mensagens permanentemente do seu backup, acesse as configurações do Google Drive ou iCloud e exclua o backup do WhatsApp.

3. O que acontece se eu excluir uma mensagem do WhatsApp que o destinatário já viu?

Se você excluir uma mensagem do WhatsApp que o destinatário já viu, a mensagem ainda estará visível no histórico de bate-papo do destinatário. Se você excluir as mensagens de todos, eles não verão mais aquela mensagem, mas aparecerá uma notificação dizendo: ‘Esta mensagem foi excluída.’

