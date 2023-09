Você já considerou ter um jardim em miniatura em casa? Essa é uma forma criativa, divertida e relaxante de cultivar plantas e flores em pequenos espaços, usando jarros, potes, xícaras, taças e outros recipientes como base. Além de decorar o ambiente, os jardins em miniatura também podem ser uma ótima terapia para aliviar o estresse e estimular a imaginação.

Neste artigo, você aprenderá como fazer e manter um jardim em jarros, seguindo algumas dicas simples e práticas. Você também vai se inspirar com alguns modelos incríveis de jardins em miniatura que selecionamos para você.

Escolha o recipiente ideal

Primeiramente, para fazer um jardim em jarros é escolher o recipiente que abrigará as suas plantas. Você pode usar qualquer tipo de jarro que tenha em casa, desde que ele tenha furos na parte inferior para drenar a água. Se o jarro não tiver furos, você pode fazer com uma furadeira ou um prego.

O tamanho do jarro dependerá do número e do porte das plantas que você quer colocar nele. Lembre-se de deixar um espaço entre elas para poderem crescer e respirar.

O formato do jarro também pode variar, mas é importante que ele seja transparente ou translúcido, para a luz poder entrar e iluminar as plantas.

Prepare o substrato adequado

O substrato é a camada de material que sustentará as raízes das plantas no jarro. Ele deve ser leve, poroso e rico em nutrientes, para as plantas poderem se desenvolver bem. Você pode comprar substratos prontos em lojas especializadas ou fazer o seu próprio, misturando terra vegetal, areia e húmus de minhoca.

Para montar o substrato no jarro, siga os seguintes passos:

Coloque uma camada de pedrinhas ou argila expandida no fundo do jarro, para facilitar a drenagem da água;

Coloque uma camada de manta geotêxtil ou tecido por cima das pedrinhas, para evitar que o substrato se misture com a água;

Coloque uma camada de carvão ativado por cima do tecido, para evitar o mau cheiro e a proliferação de fungos e bactérias;

Coloque uma camada de substrato por cima do carvão ativado, deixando um espaço livre até a borda do jarro.

Escolha as plantas adequadas

As plantas que você escolherá para o seu jardim em jarros devem ser adequadas ao ambiente onde ele ficará. Se o jarro ficar em um local com bastante luz natural, você pode optar por plantas que gostam de sol, como cactos, suculentas, kalanchoes e violetas.

Se o jarro ficar em um local com pouca luz natural, você pode optar por plantas que gostam de sombra, como samambaias, peperômias, fitônias e begônias.

Além disso, as plantas devem ter necessidades similares de rega e adubação, para poderem conviver harmoniosamente no mesmo jarro. Evite misturar plantas que precisam de muita água com plantas que precisam de pouca água, pois isso pode prejudicar o equilíbrio do jardim.

Plante as plantas no jarro

Após escolher as plantas que você quer colocar no seu jardim em jarros, chegou a hora de plantá-las no substrato. Para isso, siga os seguintes passos:

Retire as plantas dos vasos originais com cuidado, preservando as raízes;

Faça pequenos buracos no substrato com os dedos ou com uma colher;

Coloque as plantas nos buracos e cubra as raízes com o substrato;

Arrume as plantas da forma que preferir, deixando as maiores no centro e as menores nas laterais;

Regue as plantas com um borrifador ou uma regadora com bico fino.

Decore o seu jardim em jarros

Para deixar o seu jardim em jarros ainda mais bonito e personalizado, você pode decorá-lo com elementos em miniatura, como pedras, cascalhos, areia colorida, musgos, conchas, cascas de coco, miniaturas de animais, casinhas, pontes, bancos, etc.

Use a sua criatividade e crie cenários encantadores no seu jardim em miniatura.

Cuide do seu jardim em jarros

Por fim, para manter o seu jardim em jarros sempre bonito e saudável, você precisa cuidar dele com alguns cuidados básicos, como:

Regue as plantas conforme a necessidade de cada espécie, evitando encharcar o substrato ou deixá-lo seco demais. Além disso, uma dica é observar a cor e a textura do substrato: se estiver escuro e úmido, não precisa regar; se estiver claro e seco, precisa regar;

Adube as plantas a cada três meses com um fertilizante líquido diluído em água, seguindo as instruções do fabricante;

Pode as plantas sempre que necessário, retirando as folhas e flores secas ou murchas, para estimular o crescimento e a floração;

Limpe o jarro periodicamente, removendo o pó e as sujeiras que possam se acumular na superfície;

Proteja o jarro das variações climáticas extremas, como sol forte, vento forte, chuva forte ou geada.