Como fazer INVESTIMENTOS? 8 dicas práticas para APLICAR seu DINHEIRO

Sobrou um dinheiro no final do mês e você não sabe o que fazer com ele? Aprender como fazer investimentos ajuda a aplicar esses valores e conseguir rendimentos, mas exige um bom planejamento e estudo antes.

Portanto, se você ainda não sabe como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, aqui vamos te dar algumas dicas importantes. Por isso, não deixe de conferir este conteúdo para entender como começar suas aplicações.

Tipos de investimentos disponíveis para aplicação

Primeiro, antes de aprender como fazer investimentos, é preciso entender quais os tipos de ativos disponíveis no mercado. Eles variam bastante, mas existem os principais, que são mais populares e geram uma rentabilidade melhor e mais segura:

Ações: porcentagens de empresas na bolsa de valores;

CBD: depósito a prazo, de instituições financeiras;

Tesouro direto: compra e venda de títulos públicos, através do Governo;

LCA e LCI: captação de recursos através de letras de crédito em títulos públicos;

Fundos de Investimentos: junção de vários investidores para aplicações.

Assim, é importante saber quais os tipos de investimentos disponíveis antes de começar a aplicar seu dinheiro. Cada um deles possui perfis de investidores diferentes, prazo de resgate e até rendimentos que variam de situação para situação.

Dicas para aprender como fazer investimentos

Então, agora que você já conhece os principais tipos de investimentos, hora de entender como começar a aplicar. Porém, não existe uma fórmula mágica que te trará rios de dinheiro. Investir é um processo de aprendizado e prática, no qual algumas dicas podem ajudar.

1.Organize suas finanças

Para quem quer investir, a primeira dica importante é fazer uma boa organização das contas pessoais. Afinal, se você estiver com pendências econômicas, a prioridade é garantir uma tranquilidade financeira antes de qualquer coisa.

O dinheiro para fazer um investimento precisa ser uma sobra, um valor que está sem uso no mês e você quer aplicar. Então, faça um levantamento das suas contas, veja se ainda precisa quitar alguma dívida e comece a se planejar para aplicar.

2.Entenda quanto tem disponível para investir

Em seguida, depois de organizar bem suas finanças, é preciso entender quanto você tem disponível para fazer investimentos. Cada tipo de aplicação possui uma relação com a quantidade de dinheiro aplicado, o que exige planejamento.

Então, é preciso definir se você irá começar a separar um dinheiro todo mês para investir um valor maior, ou se irá aplicar em CBD ou poupança, quantidades menores. Dessa maneira, cria um panorama geral das condições de aplicação que possui.

Além disso, não é todo dinheiro que sobra que precisa ir para o investimento. Ainda é preciso criar uma reserva de emergência para suas contas e imprevistos, e também separar uma parte para gastos pessoais, como o lazer.

3.Estude bem as opções

Para começar a fazer investimentos, é preciso estudar bem o cenário, os tipos diferentes e o mercado. Assim, não tente realizar nenhuma aplicação sem ter conhecimento dos conceitos básicos antes, é uma garantia de problemas futuros.

Por isso, antes de começar a aplicar de fato, faça um bom estudo (alguns cursos podem ajudar) e entenda bem o cenário. Ainda, comece com pouco, para testar o que aprendeu e sempre mantenha em mente que o aprendizado será constante.

4.Não corra riscos desnecessários – como fazer investimentos

Durante o processo de aprendizado, muitos novos investidores acabam assumindo riscos desnecessários, que podem trazer prejuízo. Assim, uma parte importante do conhecimento é entender quando e como vale a pena se arriscar.

Normalmente, só investidores mais experientes conseguem avaliar e analisar esse tipo de cenário. Existem inúmeros fatores que podem afetar o desempenho e tornar um risco aceitável para uma aplicação:

Ainda, existem outros pontos que podem causar impacto nessas aplicações, como o cenário econômico e a política. Portanto, é preciso ter um olhar visionário antes de começar a realizar suas primeiras tomadas de decisão em situações de risco.

5.Varie seus investimentos

A grande maioria dos cursos e conteúdos sobre aplicações financeiras traz a mesma regra: nunca aposte tudo em um só lugar. Afinal, se por um descuido ou oscilação de mercado você tiver um prejuízo, não perderá todo o dinheiro.

Portanto, é fundamental usar várias opções e ter uma carteira de investimentos diversa. Assim, você garante diferentes alternativas para fazer seu dinheiro render, sem precisar esperar por apenas uma.

Além disso, diferentes tipos de aplicações possuem prazos de resgate que também variam. Por isso, a melhor alternativa é ter opções que irão te dar rendimentos a curto, médio ou longo prazo, o que pode trazer novas opções de rentabilidade.

6.Faça análises periódicas

Ainda, uma boa parte de investir é entender se suas escolhas e estratégias estão tendo resultados. Por isso, é sempre importante realizar análises periódicas para entender se existem novas opções e criar outras abordagens.

Essas análises ajudam a entender se você fez as melhores escolhas, se elas estão dando tanto rendimento quanto você esperava. Além disso, todos os dias surgem novas opções para investir, o que pode acabar entrando no seu radar uma hora ou outra.

7.Em caso de dúvidas, procure um profissional

Em alguns momentos, pode ser que você tenha muitas dúvidas sobre que caminho seguir na hora de investir. Por isso, não é um problema ou falta de competência procurar ajuda profissional e conseguir um direcionamento melhor.

Então, se precisar, chame algum especialista para entender quais as melhores opções em sua cartela de aplicações. Confira se existe uma forma mais rentável de fazer seu dinheiro crescer, e se as opções atuais realmente estão sendo eficazes.

8.Cuidado com os golpes

Por fim, outra dica de ouro para aprender como fazer investimentos é tomar cuidado com as promessas milagrosas. Afinal, existem vários profissionais no mercado que estão em busca de dinheiro fácil, usando propostas de aplicações para tirar seu dinheiro.

Portanto, não deixe de conferir sempre a integridade das empresas e profissionais que for contratar. Lembre sempre que seu dinheiro precisa estar seguro, para evitar os riscos e perdas desnecessários. Então, mantenha a atenção e cuidado nos serviços sempre.

Então, se quiser aprender um pouco mais sobre economia, finanças e opções de investimentos, aqui é o lugar certo. Separamos vários conteúdos simples para quem quer organizar a vida financeira e começar a fazer o dinheiro render todo mês.