Como fazer saques da conta Nubank? Confira o passo a passo

O Nubank é um banco digital que oferece diversos serviços financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimentos, empréstimos e seguros. Uma das suas principais vantagens é que ele não cobra tarifas de manutenção, anuidade ou taxa para transferências.

Mas uma das grandes dúvidas dos usuários do banco é como fazer saques da sua conta. A princípio, os clientes podem sacar dinheiro em caixas eletrônicos ou em lojas conveniadas.

A seguir, confira o passo a passo completo para realizar saques da sua conta Nubank.

Como fazer saques da conta Nubank?

Para sacar dinheiro da sua conta Nubank, é necessário ter saldo disponível na conta. Além disso, também é preciso ter o cartão do Nubank com a função débito ativada. Mas se você ainda não tem o cartão de débito do Nubank, é possível fazer a solicitação diretamente pelo aplicativo.

O processo de saque é muito simples e qualquer pessoa consegue retirar o seu saldo em um banco da rede 24horas/Tecban ou na rede Saque e Pague. Confira o passo a passo completo:

Em primeiro lugar, se dirija a um caixa eletrônico da rede 24horas/Tecban ou da rede Saque e Pague; Depois, selecione o idioma (português/inglês); Na sequência, aparecerá na tela as opções de saque (crédito ou débito); Assim, escolha a opção “Débito Nubank” e, em seguida, selecione a opção de sacar na conta corrente.

É importante lembrar que a opção conta corrente é apenas a forma como os caixas eletrônicos organizam a operação. Por isso, aparece esse opção para saque da conta do Nubank, mesmo ela sendo uma conta de pagamentos e não uma conta corrente.



Limites de saque

Vale destacar que o Nubank determina um limite de saque diário para a função débito. De maneira geral, existem dois limites:

É possível sacar até R$ 3 mil em cada saque;

Só é possível fazer o saque de até R$ 3 mil a cada 24 horas.

Além disso, os caixas eletrônicos da rede de bancos 24 horas também podem impor os seus próprios limites, independente dos limites do Nubank.

Dessa forma, se o limite do terminal for menor do que o limite do Nubank pode ser necessário utilizar mais de um caixa eletrônico para fazer o saque total.

Taxas de saque

A política do Nubank é não cobrar taxas para os seus serviços. No entanto, existe uma taxa para a realização de saque. De acordo com a instituição, ela não obtém lucro com as operações de saque de seus clientes. Mas sim, a taxa é direcionada para os seus parceiros, a fim de possibilitar o serviço para os usuários.

Desse modo, a instituição faz a cobrança de R$ 6,50 pra a operação de saque. Mas é importante estar atento, pois essa taxa é cobrada por cada saque. Sendo assim, caso você utilize mais de um terminal para fazer o saque, haverá uma cobrança para cada operação.

Como solicitar o cartão de débito Nubank?

Para quem ainda não possui uma conta no Nubank, é necessário solicitar a abertura da conta digital, que pode ser no próprio aplicativo ou no site oficial.

Após abrir a conta, o cartão não chega automaticamente para o cliente. Isso porque o Nubank não oferece serviços sem solicitação, pois acredita que os seus clientes devem obter serviços que façam sentido para a sua vida financeira e que realmente queiram adquirir.

O passo a passo para a solicitação é bem simples. Basta abrir o aplicativo Nubank e tocar em seu nome na tela inicial. Depois, escolher “Pedir função débito” e confirmar o endereço onde você deseja receber o seu cartão.

Enquanto o cartão não chega em sua residência, já é possível utilizar a função débito do roxinho. Isso graças à função de cartão de débito virtual, que permite a realização de compras online de forma simples e segura.