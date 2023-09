Como fazer um Pix de forma correta nos aplicativos de banco do celular?

O Pix revolucionou a forma com que os brasileiros realizam seus pagamentos, se tornando um dos métodos mais utilizados atualmente. O sistema de transferências instantâneas foi lançado pelo Banco Central em 2020, e se popularizou muito pelo fato de possibilitar transações bancárias imediatas e gratuitas.

A transferência via Pix pode ser feita diretamente através do telefone celular do usuário, o que se torna muito vantajoso em certos momentos. Dessa forma, o usuário consegue realizar uma transferência de dinheiro em qualquer lugar a qualquer momento, necessitando apenas do celular e de conexão com a internet.

Além disso, diversos sites online de vendas estão aceitando o Pix como método de pagamento. Com isso, surge a possibilidade de comprar produtos online sem a necessidade de um cartão de crédito ou débito. Confira a seguir como fazer um Pix através do aplicativo de um banco.

Como fazer um Pix?

Primeiro, é importante destacar que o Pix pode ser realizado de diversas maneiras, como através de uma chave ou QR Code. Confira o passo a passo a seguir para realizar a transferência instantânea utilizando uma chave Pix:

Abra o aplicativo de celular do banco;

Vá até a área de transferência Pix ;

; Em seguida, selecione a opção “Pix”;

Agora, será necessário selecionar o tipo de chave Pix do usuário que irá receber a transferência de dinheiro;

Insira o valor desejado para a transação;

Por fim, toque em “Continuar” ou “Finalizar”. Muitos bancos irão exigir algum tipo de senha ou assinatura eletrônica.

Este passo a passo foi feito utilizando o aplicativo do Mercado Pago como exemplo, porém o procedimento é praticamente o mesmo em todos os aplicativos de instituições financeiras que oferecem o Pix, podendo haver pequenas divergências.

Como dito, a transferência também pode ser feita através do QR Code. Confira a seguir:



Primeiro, o usuário (que pode ser pessoa física ou uma empresa) deve gerar um QR Code para o pagamento através do próprio aplicativo bancário;

Em seguida, abra seu aplicativo do banco;

Vá até a área de transferência Pix;

Selecione a opção “Qr Code”;

Nesta etapa, a câmera do celular será aberta. Posicione o Qr Code centralizado na imagem;

O pagamento, incluindo o valor e destinatário, irá aparecer na tela;

Clique em “pagar” e finalize o procedimento.

Cuidado com os golpes

Muitos criminosos utilizam o Pix para aplicar golpes à população, sendo que recentemente foi criado um vírus de celular que consegue desviar dinheiro através da ferramenta e “zerar” a conta dos usuários.

A detecção deste tipo de vírus ocorreu em dezembro do ano passado, e sua utilização vem crescendo bastante. Segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, essa já é a segunda fraude mais registrada em toda a América Latina.

Neste tipo de fraude do Pix, o vírus instalado no celular da vítima consegue alterar o valor e o destinatário da transferência instantânea. Sendo assim, quando o usuário vai realizar um pagamento, acaba perdendo todo o dinheiro disponível na conta, pois o vírus consegue acessar a etapa anterior à solicitação da senha.

Desta maneira, os usuários devem ficar muito atentos com os golpes do Pix, que podem surgir de diversas outras formas além de um vírus. Outros exemplos ocorrem em links suspeitos, e através da engenharia social em redes sociais, que ocorre quando os golpistas enganam as vítimas para fornecerem dados pessoais.