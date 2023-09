Como ficará o clima no Brasil no dia 12 de setembro de 2023?

Você está ansioso para saber como será o clima no Brasil no dia 12 de setembro de 2023? Então, você veio ao lugar certo. Neste artigo, vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a previsão do tempo para essa data em todas as regiões do país. Assim, fique ligado!

Região Norte: sol e calor na maior parte dos estados, mas com risco de chuva isolada no dia 12 de setembro

A região Norte é famosa por ter um clima quente e úmido durante todo o ano, com pouca variação de temperatura. No dia 12 de setembro de 2023, não será diferente. A previsão é de que a região tenha um dia de sol e calor na maior parte dos estados, com temperaturas variando entre 20°C e 38°C.

No entanto, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Acre, no Amazonas, no Pará e em Roraima, principalmente à tarde e à noite. Aliás, o motivo dessas chuvas é a instabilidade atmosférica provocada pelo calor e pela umidade.

Sendo assim, o vento será fraco a moderado, com rajadas ocasionais, podendo chegar a 40 km/h em algumas áreas.

Região Nordeste: sol entre nuvens na maior parte dos estados, mas com risco de chuva fraca no litoral

A região Nordeste é conhecida por ter um clima quente e seco durante a maior parte do ano, com pouca chuva. Então, no dia 12 de setembro de 2023, o clima será semelhante. Assim, a previsão é de que a região tenha um dia de sol entre nuvens na maior parte dos estados, com temperaturas variando entre 16°C e 36°C.

No entanto, há possibilidade de chuva fraca no litoral da Bahia, do Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, e no interior do Maranhão e do Piauí. Aliás, essas chuvas têm como motivo, a influência dos ventos alísios que trazem umidade do oceano Atlântico. Sendo assim, o vento será fraco a moderado, com rajadas ocasionais, podendo chegar a 30 km/h em algumas áreas.



Você também pode gostar:

Região Centro-Oeste: sol e calor na maior parte dos estados, mas com risco de chuva isolada em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso

A região Centro-Oeste é conhecida por ter um clima quente e seco durante a estação seca, que vai de maio a setembro, com pouca chuva. No dia 12 de setembro de 2023, não será diferente. Aliás, a previsão é de que a região tenha um dia de sol e calor na maior parte dos estados. Assim, terá temperaturas variando entre 18°C e 40°C.

No entanto, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, principalmente à tarde e à noite. Aliás, a aproximação de uma frente fria que avança pelo sul do país é a responsável pelas chuvas. O vento será fraco a moderado, com rajadas ocasionais, podendo chegar a 30 km/h em algumas áreas.

Região Sudeste: sol entre nuvens na maior parte dos estados no dia 12 de setembro

A região Sudeste é conhecida por ter um clima diverso. Ou seja, tem temperaturas mais amenas no inverno e mais altas no verão. Além do mais, há distribuição de chuvas ao longo do ano. No dia 12 de setembro de 2023, não será diferente. A previsão do tempo diz que a região terá um dia de sol entre nuvens na maior parte dos estados. Sendo assim, terão temperaturas variando entre 12°C e 34°C.

No entanto, há possibilidade de chuva fraca no litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e no sul de Minas Gerais. Essas chuvas são causadas pela influência dos ventos alísios que trazem umidade do oceano Atlântico.

O vento será fraco a moderado, com rajadas ocasionais, podendo chegar a 30 km/h em algumas áreas. Por isso, o sol nascerá por volta das 6h e se porá por volta das 18h em todos os estados.

Região Sul: sol e calor na maior parte dos estados

A região Sul é conhecida por ter um clima subtropical, com temperaturas mais baixas no inverno e mais altas no verão, e com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Enquanto, no dia 12 de setembro de 2023, não será diferente. Aliás, a previsão é de que a região tenha um dia de sol e calor na maior parte dos estados, com temperaturas variando entre 10°C e 32°C.

No entanto, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Paraná e em Santa Catarina, principalmente à tarde e à noite. Sendo assim, as chuvas tem como motivo a aproximação de uma frente fria que avança pelo sul do país.

O vento será fraco a moderado, com rajadas ocasionais, podendo chegar a 40 km/h em algumas áreas. O sol nascerá por volta das 6h30 e se porá por volta das 18h30 em todos os estados.