Como funciona a regra de touchback? Justin Jefferson descobre da maneira mais difícil

Minnesota Vikings receptor amplo Justin Jefferson quase marcou um touchdown faltando 41 segundos para o final do intervalo Quinta à noite futebol contra o Filadélfia Eagles no Lincoln Financial Field, mas saiu de campo pouco antes de chegar ao poste.

A bola cruzou o avião quando Jefferson perdeu a posse de bola e foi chamado de touchback, o que significa que os Eagles recuperaram a bola. Eles marcaram um field goal para uma vantagem de 13-7 no intervalo.

Minnesota Vikings KJ Osborn explica como salvou a vida de um homem puxando-o de um veículo em chamas

Touchbacks no NFL acontecem o tempo todo durante chutes e punts, mas o tipo que Jefferson desistiu é extremamente raro.

Seção 7, Artigo 3, Item 4-a do livro de regras da NFL de 2023 afirma: “Se uma bola sofre fumble no campo de jogo e avança para a end zone do oponente e ultrapassa a linha final ou lateral, um touchback é concedido para a equipe defensiva.”

Jefferson, 24 anos, terminou a disputa com 159 jardas em 11 recepções, mas não conseguiu marcar um TD. Seu touchback poderia ter mudado o jogo.

O touchback de Justin Jefferson pode acontecer de três maneiras diferentes

A primeira maneira de acontecer um touchback como o sofrido por Jefferson é se o quarterback lançar uma interceptação na end zone do adversário e o defensor der uma joelhada.

Quando o ataque leva a bola para a end zone e a defesa se recupera no chão, ou se o defensor dá uma joelhada, um touchback é acionado.

A terceira forma é exatamente o que aconteceu com Jefferson. Ele passou a bola pela end zone e saiu de campo depois que ela cruzou a linha do gol, sem recuperação clara.

Um touchback, que não deve ser confundido com um safety, sempre dá a posse de bola ao time receptor na linha de jarda-25. Um safety acontece quando o portador da bola é derrubado dentro de sua própria end zone. Os Eagles venceram os Vikings por 34-28.