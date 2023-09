como funciona? Veja o passo a passo

Você já precisou assinar um documento importante, mas não tinha uma caneta ou uma impressora por perto? Ou então teve que enviar um documento por correio ou por fax, esperando dias ou semanas para receber a confirmação da outra parte? Se você já passou por essas situações, sabe como elas podem ser burocráticas, demoradas e custosas.

Mas existe uma solução simples e eficiente para resolver esses problemas: a assinatura online. A assinatura online é uma ferramenta que está sendo cada vez mais utilizada nos últimos tempos, pois facilita o processo de assinatura de variados tipos de documentos.

A seguir, entenda como funciona essa ferramenta e como utilizá-la de forma gratuita com o Gov.br.

O que é uma assinatura online?

A assinatura online é uma forma de validar um documento em meio digital usando uma identidade eletrônica, como um CPF, um e-mail ou uma conta em um site. Ela tem a mesma validade jurídica de uma assinatura física, desde que seja feita de acordo com as normas e os requisitos legais.

Dessa forma, é possível assinar documentos em poucos minutos, sem precisar imprimir, escanear ou enviar nada. Para isso, é necessário apenas um computador, celular ou tablet, sem limite de tempo ou espaço.

Ao assinar um documento de forma digital, você também pode compartilhá-lo com outras pessoas de forma rápida e segura, sem correr o risco de perder ou danificar os papéis. Por isso, essa é uma excelente alternativa para quem deseja segurança, agilidade e economia.

A assinatura online pode ser usada para diversos fins, como contratos, recibos, declarações, procurações, atestados, certificados, entre outros documentos.

O que muitas pessoas ainda não sabem é que este serviço está disponível de forma gratuita por meio do Gov.br. O site governamental permite que os seus usuários utilizem a sua conta para assinar documentos de forma digital, gratuitamente.



Você também pode gostar:

Como funciona a assinatura online do Gov.br?

A assinatura eletrônica do gov.br é um serviço gratuito e fácil de usar, que permite assinar documentos em diversos formatos, como PDF, DOC, JPG e PNG, com até 100MB. Além disso, a assinatura tem a mesma validade de uma assinatura física.

Esse serviço é totalmente seguro, pois é possível verificar a autenticidade da assinatura em qualquer momento, acessando o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Dessa forma, garante a originalidade do documento ao mesmo tempo que evita fraudes.

Passo a passo para usar a assinatura eletrônica do Gov.br

Antes de assinar um documento online com o Gov.br, é importante ressaltar que ele só libera a assinatura eletrônica para quem possui a conta no nível prata ou ouro. Dessa forma, após obter a conta, basta acessar o Portal da Assinatura Eletrônica e seguir o passo a passo:

Após acessar o portal, clique em “Escolher arquivo”, na tela de “Assinatura de documento”; Selecione um arquivo do seu computador, celular ou tablet. Lembre-se que os arquivos devem ter extensão DOC, DOCX, ODT, JPG, PNG ou PDF, com até 100MB; Depois, clique no documento para definir onde a sua assinatura vai ser posicionada; Em seguida, clique em “Assinar digitalmente” para validar a assinatura; Na janela dos Provedores de Assinatura, clique em “usar gov.br”; Na sequência, insira o código enviado para o seu celular. Para receber o código no aplicativo gov.br, deixe habilitada a permissão/exibição das notificações do aplicativo; Por fim, você verá uma mensagem de sucesso e será direcionado para a página de onde deverá baixar o documento assinado.

Após finalizar esse processo, basta clicar no ícone para baixar o arquivo.

Como consultar a assinatura do Gov.br?

É possível verificar a assinatura online do Gov.br em qualquer momento, acessando o site do ITI ou no próprio portal de assinaturas.

Para usar o portal de assinaturas, basta adicionar o arquivo já assinado. Assim, as assinaturas serão listadas próximas ao documento, no campo “Assinado digitalmente por”. Além disso, também é possível fazer a consulta no “Painel de Assinaturas” do Acrobat Reader ou de outros leitores de PDF.