Este divertido aplicativo de chatbot tem sido tendência no TikTok, Instagram e outras plataformas há semanas. Ele permite que você converse com diferentes tipos de bots. Devido aos seus filtros, no entanto, existem algumas restrições sobre os tipos de imagens que você pode criar.

Ao manipular o chatbot, você pode ignorar o filtro do Character AI e permitir que a conversa e o diálogo sejam percebidos como não explícitos. Para quebrar as limitações da IA ​​e se envolver em conversas restritas, você precisará iluminá-la. Se você quiser saber mais detalhes sobre como ignorar o filtro Character.AI, este guia irá ajudá-lo. Então, vamos conferir o guia.

O que é IA de personagem?

Um sistema de IA de personagem. Usando processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, Character AI oferece interações cativantes e autênticas. Para contornar o filtro Character.AI, alguns usuários contornaram seus mecanismos de segurança.

AI Characters permite que os usuários tenham conversas realistas com entidades de inteligência artificial usando uma plataforma sofisticada. Há uma grande variedade de personas de IA disponíveis na plataforma, desde celebridades a personagens de videogame e IA treinada por usuários.

Os usuários podem personalizar e projetar a personalidade e os interesses de seus parceiros de IA, bem como seu estilo de conversação, usando a flexibilidade e personalização inerentes da Character AI. Com seus recursos personalizados, o Character AI se tornou a escolha preferida para quem busca experiências de bate-papo imersivas e personalizadas.

Por que o Character AI tem filtros?

Existem vários motivos pelos quais o Character AI incorpora filtros, como muitos outros aplicativos de chatbot baseados em IA:

Manter a adequação : Character AI implementa filtros para manter limites aceitáveis ​​de adequação para as respostas geradas. Ao fazer isso, o sistema evita a criação de conteúdos ofensivos, abusivos ou inapropriados, principalmente para o público público e profissional.

Garantindo a segurança do usuário : Os filtros são cruciais para manter um ambiente seguro. Estas leis facilitam a prevenção da disseminação de conteúdos nocivos ou perigosos, tais como conteúdos explícitos ou gráficos, discursos de ódio e desinformação, entre outros.

Cumprindo os padrões legais e éticos : Reguladores e organizações devem estabelecer padrões legais e éticos para aplicações de chatbot, como Character AI. A utilização de filtros para detectar e prevenir conteúdos ilegais, antiéticos e discriminatórios pode ajudar a garantir a conformidade com estas normas.

Proteção contra abuso e uso indevido : Os sistemas de inteligência artificial são protegidos contra uso indevido e abuso por filtros. Eles protegem o chatbot contra uso indevido para fins maliciosos, atividades prejudiciais ou ganho pessoal por hackers.

Gerenciando responsabilidade e reputação : Os filtros demonstram o compromisso de um desenvolvedor de IA com o uso responsável da inteligência artificial. Ele protege a reputação da plataforma e dos desenvolvedores, minimizando a probabilidade de produção de conteúdo que possa ter percepções públicas negativas ou consequências legais.

Existe uma extensão de navegador para ignorar o filtro Character.AI?

Infelizmente não. No momento, não há extensão de navegador que ignore o filtro Character.AI. Além disso, não há aplicativos, plug-ins ou complementos. Usando a manipulação do chatbot, você pode ignorar o filtro explícito do Character AI manipulando o chatbot para perceber diálogos e conversas não explícitas.

Para fazer com que a IA fale de uma maneira que de outra forma não conseguiria, você basicamente terá que acendê-la. Da mesma forma que você convenceria um ser humano a dizer algo moralmente inaceitável, você pode manipular a IA habilmente usando alguns truques e dicas.

Como ignorar o filtro Character.AI NSFW 2023

O Filtro do Character.AI parece ser um chatbot que usa algoritmos de visão computacional para filtrar conteúdo usando tecnologia de ponta. Para manter um alto padrão de comportamento ético, Character.AI deve aplicar o Filtro com precisão. Apesar disso, Character.ai parece ser capaz de falar sobre qualquer tipo de conteúdo, incluindo violência, sangue coagulado, RPG, tortura e assim por diante.

Existem muitas alternativas para esses chatbots, mas não entendo por que os desenvolvedores não intervieram para interromper essas conversas até que a Internet fosse gratuita. Os chatbots também são usados ​​por crianças, então a Character AI deve levar isso em consideração. Seria inaceitável que testemunhassem ou vivenciassem uma conversa sexual deste tipo.

Devido a isso, os pais agora estão procurando maneiras de contornar o filtro Character.AI. O fato de tal conversa não exigir senha ou permissão é o motivo pelo qual ela pode ser acessada sem senha ou permissão. Além disso, as salvaguardas não funcionam quando os desenvolvedores as implementam. Aqui estão algumas coisas que você pode tentar contornar o filtro Character.ai.

#1. Criação de conteúdo contextual

É essencial criar conteúdo alinhado com as diretrizes do Character.AI para contornar o Filtro Character.AI. A inteligência artificial pode detectar linguagem imprópria e explícita através de seus filtros. As chances de gerar o resultado pretendido podem ser aumentadas enquadrando seu conteúdo para que não acione esses filtros.

#2. Utilize sinônimos e eufemismos

Ao utilizar sinônimos e eufemismos, sua mensagem será comunicada sem o uso de termos explícitos. Você pode encontrar frases alternativas que ignoram o filtro Character.AI, substituindo palavras específicas por alternativas.

#3. Escalada Gradual

Em vez de ir direto para o conteúdo que acionará filtros, comece com uma linguagem mais suave e aclimate-se gradualmente. Com essa abordagem, você tem maior controle da saída gerada e é menos provável que encontre filtros.

#4. Interpretação de papéis

Também é possível evitar o filtro Character AI introduzindo temas universais na conversa. Você pode gradualmente usar termos e frases mais explícitos à medida que o chatbot conhece seu estilo de conversação.

É possível orientar o chatbot para contornar o filtro de conteúdo NSFW introduzindo gradualmente o conteúdo NSFW. É possível iniciar uma conversa discutindo programas de TV ou filmes populares e depois fazer a transição para assuntos NSFW à medida que a conversa avança.

Como ignorar o filtro Character.AI NSFW

Devido aos filtros integrados, gerar conteúdo NSFW com ferramentas de IA pode ser um desafio. No entanto, se desejar prosseguir, considere os seguintes métodos:

#1. Referências indiretas

Você deve usar referências e alusões indiretas em vez de linguagem explícita. Ao fazer isso, você evita o uso de palavras que possam acionar o Filtro, mantendo o contexto.

#2. Modificar estruturas de frases

Suas frases podem ser reestruturadas para mudar a forma como a IA interpreta o conteúdo que você apresenta. Para contornar o filtro NSFW, experimente várias estruturas de frases.

#3. Conteúdo implícito

Forneça uma descrição implícita do conteúdo que você pretende criar, sem declará-lo explicitamente. Se você manipular as implicações corretamente, poderá produzir conteúdo que se alinhe com sua intenção e evite os filtros.

Você foi banido do Character.AI por ignorar o filtro NSFW?

Na maioria dos casos, Character.AI não banirá sua conta por ignorar os filtros NSFW. É possível que a plataforma suspenda temporariamente ou bana permanentemente sua conta caso você esteja envolvido em conversas proibidas. Não é uma boa ideia quebrar o filtro na IA do personagem se você nos perguntar.

Resumir

Então é assim que você pode ignorar os filtros Character.AI. Esperamos que este artigo seja útil para você. Para mais informações, comente abaixo. Além disso, compartilhe este artigo com quem você ama que está curioso para saber sobre inteligência artificial.

