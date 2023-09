Você está procurando maneiras de jogar Baldurs Gate 3 MacOS? Aqui estamos com o guia que o ajudará nisso.

Baldur’s Gaye 3 é um jogo emocionante que todos querem jogar. Existem milhões de usuários que baixaram o jogo. Mas todos nós sabemos quais problemas um usuário de Mac enfrentará. Como todos sabemos, os Macs são as máquinas mais poderosas que você pode usar para codificação, edição e muito mais. Porém, os usuários sempre ficam confusos com os jogos que estão sendo lançados na loja de jogos sem nenhum suporte para Mac.

Os usuários de Mac gostam muito de codificação, edição, etc., e é por isso que as empresas de jogos não trabalham no desenvolvimento de jogos para suas lojas. Além disso, existem muitos problemas de requisitos que ocorrem devido aos quais o jogo não funciona corretamente. Existem muitos usuários que desejam jogar Baldur’s Gate 3, mas não conseguem fazê-lo em seus Mac. Neste guia, apresentaremos como você poderá jogar Baldurs Gate 3 MacOS.

Como jogar Baldur’s Gate 3 no MacOS

Os usuários estão confusos sobre o Baldurs Gate 3 MacOS. Eles não são capazes de compreender o procedimento através do qual podem jogar o jogo. Listaremos algumas maneiras que irão ajudá-lo a jogar o Baldurs Gate 3 MacOS. Então será bom você ler até o final para saber mais sobre isso.

1. Kit de ferramentas de portabilidade de jogos da Apple

A primeira coisa que os usuários devem tentar é o Game Porting Toolkit da Apple para jogar. Para quem não sabe, a Apple tem demonstrado interesse em jogos para seus Macs. Sim, eles anunciaram o Game Porting Toolkit da Apple, por meio do qual os usuários podem facilmente portar seus jogos para o Mac e jogá-los. Temos que fazer a mesma coisa com o Baldurs Gate 3 MacOS. A melhor coisa é que o Game Porting Toolkit da Apple está disponível gratuitamente e você não precisa pagar nenhum custo por isso. No entanto, os problemas mais comuns que você enfrentará por meio deste serviço são problemas de compatibilidade. Vamos verificar as etapas necessárias para portar os jogos para Mac.

Primeiro de tudo, acesse o site da Maçã e baixe Kit de ferramentas de portabilidade de jogos da Apple .

e baixe . Uma vez que você tenha baixei o jogo e configure-o.

e configure-o. Agora, pegue o arquivo de Portão de Baldur 3 .

. Use o Conjunto de ferramentas para portá-lo para o Mac.

para portá-lo para o Mac. Agora, siga o instruções que são fornecidos na tela.

que são fornecidos na tela. Uma vez o procedimento estiver concluído e instale o jogo.

2. Boosteroide

Boosteróide é um aplicativo cliente famoso que está disponível para Mac. Este aplicativo irá ajudá-lo a obter o Baldurs Gate 3 MacOS. Sim, este é um tipo de serviço de jogos em nuvem através do qual você jogará o Baldurs Gate 3. Existem milhares de pessoas que usam este serviço para jogar o Baldurs Gate 3 MacOS.

Esperamos que todos vocês conheçam o conceito de Cloud Gaming Services. Não apenas Baldur’s Gate 3, mas você também poderá jogar outros jogos do Windows. No entanto, não será gratuito para você. Os usuários terão que pagar o valor para utilizar seu serviço. Então, se você quiser jogar Baldurs Gate 3 MacOS, você terá que comprar sua assinatura. Aqui estão os passos que você deve seguir para jogar o Baldurs Gate 3 MacOS.

Primeiro de tudo, você deve visitar o site oficial da Boosteroide .

. Depois disso, você tem que comprar a assinatura e baixe o aplicativo .

. Agora você precisa abrir o aplicativo e encontrar Portão de Baldur 3 .

. Depois de fazer isso, você obterá o jogo .

. Conclua o procedimento e jogue o jogo.

3. GeForce agora

Os usuários que desejam jogar o Baldurs Gate 3 MacOS também podem experimentar o NVIDIA GeForce Now Gaming Services. Esperamos que todos vocês conheçam o GeForce Now. Para quem não gosta, o GeForce Now é um serviço de jogos que permite jogar no celular e no PC se você não tiver uma máquina potente. Muitos jogadores usam isso para jogar vários jogos que não podem ser executados em seus sistemas após o download.

Da mesma forma, você também pode usar este serviço em seu Mac para jogar Baldur’s Gate 3. No entanto, você terá que configurar o jogo no serviço de nuvem porque ele não está disponível diretamente no servidor. Então você tem que conseguir uma cópia do jogo do seu amigo que tem Windows. Depois disso, configure-o no GeForce Now para que o jogo possa ser renderizado no navegador. Depois disso, você pode começar a jogar.

4. Boot Camp para Macs Intel

O Boot Camp é fornecido para usuários que desejam usar os serviços do Windows em seus Mac. Sim, se quiser usar o Windows e seu aplicativo, você pode usar este serviço para fazer uma transição. O Boot Camp instalará o Windows no seu Mac, através do qual você terá acesso aos jogos que estão disponíveis para Windows. Com isso, você poderá jogar o Baldurs Gate 3 MacOS. O procedimento será simples para você, mas há algumas coisas que você deve ter em mente.

Os usuários que desejam instalar o Windows em seus Mac terão que comprometer o armazenamento. Além disso, existem alguns problemas que você enfrentará ao tentar usar o Windows, então você deve ter certeza disso. Listaremos os passos que você deve seguir para jogar o Baldurs Gate 3 MacOS. Vamos verificá-los.

Em primeiro lugar, verifique se o seu Mac é compatível com o Treinamento ou não. O Boot Camp é compatível apenas com Macs com tecnologia Intel.

ou não. O Boot Camp é compatível apenas com Macs com tecnologia Intel. Agora, faça um inicializável Pen drive com janelas iniciar.

com iniciar. Depois disso, abra o Assistente de treinamento no seu Mac.

no seu Mac. Agora você deve seguir os passos que aparecem na tela para instalar o Windows.

Uma vez o instalação estiver concluído, você deve reiniciar o seu Mac.

estiver concluído, você deve reiniciar o seu Mac. Agora, bota com as janelas.

com as janelas. Depois disso, instale o jogo no seu Mac.

no seu Mac. Uma vez o instalação estiver pronto, você pode começar a jogar.

5. Cruzamento

Assim como o Boot Camp, o CrossOver é outro site famoso através do qual você poderá instalar o Windows no seu Mac. Sim, o aplicativo permite que os usuários instalem o Windows, através do qual podem utilizar os diversos aplicativos que desejarem. Depois de instalar o Windows, você poderá jogar facilmente e sem complicações. Você nem precisa seguir muitas etapas agitadas para alternar entre Windows e MacOS. Você pode fazer isso facilmente com apenas alguns cliques. Os usuários deverão configurar o aplicativo em seu Mac e instalar o Windows, através do qual poderão utilizar o aplicativo. Vejamos os passos que os usuários devem seguir para configurar o aplicativo.

Primeiro de tudo, você tem que ir ao website oficial .

. Agora você tem que comprar o inscrição .

. Depois disso, instale o Cruzamento .

. Depois de fazer isso, instale Vapor .

. Conclua o procedimento e aguarde a conclusão da instalação.

Depois disso, instale DirectX que é necessário para executar o jogo.

que é necessário para executar o jogo. Depois de fazer isso, download e instalar o jogo .

e o . Agora, comece a jogar no seu Mac. É isso.

6. Paralelos

Parallels é um dos softwares famosos que você pode usar no Mac para alternar entre macOS e Windows. Isso é usado por muitos usuários que desejam usar o Windows, mas sem seguir o procedimento de reiniciar o Mac como faziam no Boot Camp. Sim, com a ajuda do Parallels você poderá usar o Windows sem reiniciar o Mac.

Ele simplesmente alternará entre o sistema operacional, como as guias do navegador. Muitos usuários fazem isso para jogar em seus Macs. Também sugeriremos que você faça isso para o Baldurs Gate 3 MacOS. Isso funcionará em ambos os Apple Macs: baseados em Intel e Apple Silicon. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para usá-lo.

Primeiro de tudo, baixe o Paralelos .

. Depois disso, siga as instruções fornecidas na tela.

Configure a conta e os arquivos para reproduzir o Baldurs Gate 3 MacOS .

. Depois disso, você poderá jogar o jogo.

Empacotando

Muitos usuários estavam procurando o procedimento para baixar e jogar o Baldurs Gate 3 MacOS. Porém, não é possível para usuários de Mac fazer isso, pois eles sabem que não existem lojas tão famosas que forneçam todos os jogos para MacOS. Neste guia, listamos os procedimentos que você deve seguir para jogar o Baldurs Gate 3 MacOS. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

