Aprender a juntar dinheiro para comprar uma casa é crucial para conquistar o sonho de ter um imóvel próprio. Afinal, como se trata de uma compra significativa, não basta tomar a decisão e não fazer nenhum plano para conquistar um resultado efetivo.

Pensando nisso, preparamos este guia com algumas considerações que podem te ajudar a conquistar a sua casa própria de uma forma mais organizada e tranquila. Confira e veja se faz sentido para você!

Como juntar dinheiro para comprar uma casa? Confira estratégias!

Existem alguns passos para juntar dinheiro para comprar uma casa que podem nos ajudar na hora de controlar melhor os gastos e, inclusive, conquistar o sonho de ter um imóvel próprio.

Porém, como não existem milagres quando pensamos na vida financeira, devemos estar preparados para abrir mão de algumas coisas e mudar alguns hábitos, a fim de ter resultados mais interessantes.

Vejamos alguns passos que podem contribuir para isso:

1. Avalie os seus hábitos financeiros

Comece avaliando os hábitos financeiros que você tem hoje. Será que você tem consumido coisas que, na prática, não precisa de verdade? Avalie isso com atenção.

Descubra se existem mudanças positivas que podem ser implementadas em sua rotina, como o corte de gastos “silenciosos” que, muitas vezes, estão relacionados a consumos importantes e significativos no fim do mês.



Dessa maneira, torna-se viável iniciar um planejamento para poupar o dinheiro necessário para a compra da sua futura casa.

2. Faça um plano estruturado para reservar 20% do valor do imóvel

Depois de ter uma visão geral das suas finanças, é hora de começar a juntar dinheiro para comprar uma casa. Para isso, considere estabelecer um prazo para reservar 20% do valor do imóvel.

Por que 20%? Porque a maioria dos financiamentos só permitem que você financie 80% do valor do imóvel. Portanto, juntar 30% do valor é crucial para conquistar a sua casa.

Avalie quanto tempo será necessário para juntar esse dinheiro e comprometa-se com essa meta.

3. Adapte-se para reservar 30% do seu salário para o imóvel

Além de focar em guardar 20% do valor do imóvel, considere remanejar as finanças para começar a poupar 30% do seu salário para o montante da entrada.

Essa porcentagem está relacionada aos valores comuns de financiamentos: um financiamento não pode ser maior do que 30% do seu salário. Por isso, começar a guardar esse dinheiro, todos os meses, vai ajudar você a se preparar para o pagamento das parcelas, mais tarde.

Assim, o processo de juntar dinheiro para comprar uma casa também ajuda você a se preparar para a realidade com financiamento.

4. Esteja preparado para os gastos extras

Lembre-se de que comprar uma casa não é apenas pagá-la. Existem impostos e documentos que devem ser bancados para o processo realmente acontecer.

Cada estado pode ter um valor percentual específico para o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Verifique isso com antecedência para não se perder nas contas e garantir o melhor planejamento possível.

Boa sorte!