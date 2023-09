Como limpar bichinhos de pelúcia sem estragar: dicas e cuidados

Os bichinhos de pelúcia são objetos queridos por muitas crianças e adultos, que os usam como brinquedos, decoração ou até mesmo como terapia. Mas você sabe como limpar bichinhos de pelúcia sem estragar? Essa é uma tarefa importante para manter a higiene, a beleza e a durabilidade desses itens, que podem acumular poeira, ácaros, fungos e bactérias.

Neste artigo, ensinaremos como lavar bichinhos de pelúcia na máquina, na mão ou a seco, além de dar dicas e cuidados para preservar a qualidade e a fofura dos seus amiguinhos.

Por que limpar bichinhos de pelúcia?

Limpar bichinhos de pelúcia não é apenas uma questão estética, mas também de saúde. Os pelos sintéticos ou naturais desses objetos podem reter muita sujeira e umidade, criando um ambiente propício para a proliferação de microrganismos que podem causar alergias, irritações, infecções e até doenças respiratórias.

Além disso, os bichinhos de pelúcia podem ficar manchados, desbotados ou com mau cheiro se não forem higienizados periodicamente.

A frequência da limpeza depende do uso e da exposição dos bichinhos de pelúcia. Se eles ficam em contato direto com as crianças ou animais de estimação, o ideal é lavá-los a cada três meses.

Como lavar bichinhos de pelúcia na máquina?

A máquina de lavar pode ser uma aliada na hora de limpar bichinhos de pelúcia, mas é preciso tomar alguns cuidados para não danificar os brinquedos. Antes de tudo, verifique se o bichinho pode ser lavado na máquina, lendo as instruções na etiqueta.



Alguns modelos podem ter partes eletrônicas, pilhas, baterias ou detalhes que podem se soltar ou estragar na lavagem. Nesses casos, opte pela lavagem manual ou a seco.

Se o bichinho for adequado para a máquina, siga os passos abaixo:

Retire as roupas e acessórios que acompanhem o bichinho e lave-os separadamente;

Coloque o bichinho em um saco protetor para roupas delicadas ou em uma fronha amarrada na ponta;

Escolha o ciclo mais suave da máquina e use sabão neutro ou específico para roupas delicadas;

Não use amaciante nem alvejante, pois podem causar alergias ou manchar a pelúcia;

Deixe a máquina completar o ciclo de lavagem e centrifugação;

Retire o bichinho do saco protetor e deixe-o secar à sombra em uma superfície plana.

Como lavar bichinhos de pelúcia na mão?

A lavagem manual boa para os bichinhos de pelúcia que não pode lavar na máquina ou que são muito delicados. Para isso, você precisará de uma bacia com água morna e sabão neutro ou específico para roupas delicadas. Veja como fazer:

Mergulhe o bichinho na água com sabão e esfregue-o suavemente com as mãos ou com uma escova macia;

Enxágue bem o bichinho em água corrente até retirar todo o sabão;

Torça-o levemente para tirar o excesso de água, sem apertar demais para não o deformar;

Deixe-o secar à sombra em uma superfície plana.

Como limpar bichinhos de pelúcia a seco?

A limpeza a seco é ideal para os bichinhos de pelúcia que não pode molhar ou que estão apenas empoeirados. Para isso, você precisará de um pano seco, um aspirador de pó ou bicarbonato de sódio. Veja como fazer:

Passe um pano seco sobre o bichinho para remover a poeira superficial;

Use um aspirador de pó com bocal adequado para aspirar os pelos do bichinho e eliminar os ácaros e as sujeiras mais profundas;

Se o bichinho estiver com mau cheiro, coloque-o em um saco plástico ou de tecido e adicione uma ou duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Agite bem o saco para que o pó se espalhe nos pelos do bichinho. Deixe agir por algumas horas e depois retire o excesso de bicarbonato com um pano seco ou um aspirador de pó.

Dicas e cuidados para limpar bichinhos de pelúcia

Para garantir uma limpeza eficaz e segura dos bichinhos de pelúcia, siga as dicas e cuidados abaixo:

Antes de lavar ou limpar os bichinhos de pelúcia, verifique se eles estão em boas condições, sem rasgos, furos ou costuras soltas. Se necessário, faça os reparos antes da higienização;

Não use produtos químicos, álcool ou solventes para limpar os bichinhos de pelúcia, pois podem danificar os tecidos, as cores e as formas dos brinquedos;

Não use secadora, ferro de passar ou secador de cabelo para secar os bichinhos de pelúcia, pois podem derreter ou queimar os pelos;

Não guarde os bichinhos de pelúcia úmidos ou em locais fechados, pois podem mofar ou criar fungos;

Não exponha os bichinhos de pelúcia ao sol direto, pois podem desbotar ou ressecar;

Para manter os bichinhos de pelúcia sempre limpos e cheirosos, você pode borrifar uma solução de água com vinagre branco ou água com essência de lavanda sobre eles.