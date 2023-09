A cada novo cronograma, o bloqueio no Bolsa Família pega mais famílias de surpresa, deixando-as preocupadas com o impacto em seus benefícios.

Como o bloqueio no Bolsa Família afeta o pagamento do Auxílio-Gás? Conheça as regras de saque

Vale destacar que uma parte dos beneficiários ainda tem a oportunidade de receber o Auxílio-Gás, que complementa o valor do benefício mensal. Entenda o funcionamento do bloqueio no Bolsa Família e seu impacto no pagamento do Auxílio-Gás, bem como as regras para evitar o bloqueio.

O bloqueio no Bolsa Família e seu propósito

O bloqueio no Bolsa Família é uma medida implementada pelo Governo Federal como parte de um amplo pente-fino. Essa ação começou a ser intensificada no início do ano, quando o Auxílio Brasil ainda estava em vigor, antes do lançamento oficial do atual programa em março.

Desde então, o pente-fino ocorre mensalmente, visando identificar irregularidades nos cadastros dos beneficiários. Assim, os titulares com pendências são notificados e têm um prazo determinado pelo governo para regularizar sua situação. Aqueles que não cumprem os requisitos estabelecidos são excluídos definitivamente do programa.

O impacto no pagamento do Auxílio-Gás

Mas como esse bloqueio no Bolsa Família afeta o pagamento do Auxílio-Gás? É importante ressaltar que o Auxílio-Gás nacional é um benefício bastante restrito e direcionado apenas a uma parte dos beneficiários do Bolsa Família, atualmente estimado em cerca de seis milhões de famílias.

Portanto, se um beneficiário tem seu Bolsa Família bloqueado, ele também não poderá receber o Auxílio-Gás a cada dois meses.



Você também pode gostar:

Regras para evitar o bloqueio no Bolsa Família e garantir o Auxílio-Gás

Para evitar o bloqueio no Bolsa Família e assegurar o recebimento do Auxílio-Gás, é fundamental atender a certos requisitos estabelecidos pelo programa.

Isso porque o Auxílio-Gás nacional atualmente paga 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg, e os pagamentos ocorrem de forma bimestral para os cidadãos que cumpram as seguintes regras:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Possuir renda per capita de até meio salário mínimo, considerando a renda da família. Ou ainda ter renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos.

Pertencer a famílias incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo, mesmo que tenham renda superior a três salários mínimos.

Além disso, o cidadão deve ter entre os membros da família uma pessoa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Prioridade

Contudo, algumas regras de prioridade são aplicadas para a seleção de beneficiários:

Famílias com atualização no Cadúnico nos últimos 24 meses.

Famílias com menor renda.

Famílias com maior quantidade de integrantes.

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil.

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor, com base nas informações da averiguação, se disponíveis.

Outras regras a considerar

Ademais, é importante lembrar que as regras do Bolsa Família também devem ser seguidas. Estas incluem:

Realização do acompanhamento pré-natal.

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação.

Acompanhamento das crianças menores de 7 anos, no que tange a nutrição e saúde.

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Mantenha seu cadastro em dia e evite o bloqueio de benefícios

Certamente, o bloqueio no Bolsa Família pode, de fato, afetar o pagamento do Auxílio-Gás, pois este é destinado apenas a um grupo específico de beneficiários do programa. Em resumo, para evitar o bloqueio no Bolsa Família e garantir o recebimento do Auxílio-Gás, é crucial atender aos requisitos estabelecidos e cumprir as regras de prioridade.

Assim, manter o cadastro atualizado e seguir as normas do programa são passos essenciais para garantir o acesso a esses benefícios importantes para as famílias de baixa renda no Brasil.