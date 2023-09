como os beneficiários são escolhidos para receber?

O governo federal anunciou que cerca de 500 mil inscrições estão atualmente em fase de análise para determinar a elegibilidade dos candidatos ao Bolsa Família, um dos programas sociais mais importantes do país. Essa notícia traz expectativa e ansiedade para milhares de famílias em todo o Brasil.

O Bolsa Família é um programa crucial que visa auxiliar financeiramente famílias em situação de vulnerabilidade econômica, garantindo acesso a recursos fundamentais para o seu bem-estar. Portanto, a inclusão no programa é aguardada com grande expectativa por aqueles que atendem aos critérios estabelecidos.

Como é feita a seleção do Bolsa Família?

O processo de seleção e análise das inscrições não é manual, mas sim automatizado, com base nos dados fornecidos pelos candidatos no Cadastro Único, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Manter os dados atualizados nesse sistema é de extrema importância para garantir uma avaliação precisa e oportuna.

A inscrição no CadÚnico pode ser feita em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou uma Prefeitura Municipal. Para isso, o representante familiar deve levar documentos de identificação e renda de todos os membros da família.

Aqueles que forem selecionados para fazer parte do Bolsa Família receberão uma correspondência da Caixa Econômica Federal em seus endereços registrados no Cadastro Único. Portanto, é essencial que os candidatos mantenham seus dados de contato atualizados para garantir o recebimento dessas notificações importantes.

Além disso, para facilitar o acompanhamento do status da inscrição, o governo disponibiliza recursos online, como o aplicativo Bolsa Família, o portal do Cadastro Único, o Portal Cidadão da Caixa e o aplicativo Caixa Tem. Os números de telefone 121 (Ministério do Desenvolvimento Social) e 111 (Caixa Econômica Federal) também estão à disposição para fornecer assistência e esclarecer dúvidas.

Calendário de pagamento



O programa Bolsa Família já tem suas datas de pagamento para o mês de setembro confirmadas. De acordo com o calendário de repasses, os depósitos terão início em 18 de setembro e serão concluídos em 29. É importante observar que as datas de pagamento variam conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Veja o cronograma a seguir:

Número NIS: Data de pagamento: 1 18/09 2 19/09 3 20/09 4 21/09 5 22/09 6 25/09 7 26/09 8 27/09 9 28/09 0 29/09

A Caixa emite um cartão magnético específico para cada beneficiário do programa. O dinheiro é depositado mensalmente nessa conta e pode ser sacado em caixas eletrônicos da Caixa, unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, como estabelecimentos comerciais autorizados.

A Caixa também disponibiliza a opção de conta poupança social digital, na qual o valor do Bolsa Família é depositado mensalmente. Os beneficiários podem acessar essa conta por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível gratuitamente para download em smartphones com os sistemas operacionais Android e iOS. A partir da conta digital, é possível realizar transações, pagamentos e compras online.

O programa Bolsa Família, um dos principais programas sociais do Brasil, oferece seis tipos distintos de benefícios, cada um ajustado às particularidades e necessidades dos beneficiários. Isso significa que o valor pago aos beneficiários depende da formação familiar, ou seja, a quantidade de membros, idade e outras características.