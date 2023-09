Como reativar uma conta Uber desativada em 2023

Uber é uma empresa de rede de transporte que conecta passageiros a motoristas por meio de um aplicativo móvel. Uma conta Uber é uma conta de usuário que permite reservar viagens, entrega de comida e outros serviços por meio do aplicativo Uber. Para criar uma conta Uber, você deve fornecer seu nome, endereço de e-mail, número de telefone e informações de pagamento. Você também pode criar uma conta usando sua conta do Facebook ou Google.

Depois de criar uma conta Uber, você poderá usá-la para reservar viagens, acompanhar sua viagem e avaliar seu motorista. Você também pode usar sua conta Uber para acessar recursos como Uber Eats e Uber Pass.

Mas e se minha conta Uber estiver desativada? Se o Uber desativou sua conta, há algumas coisas que você pode tentar para reativá-la. Neste artigo, orientaremos você sobre o que você pode fazer para reativar uma conta Uber desativada.

Maneiras de reativar uma conta Uber desativada 2023

O Uber geralmente desativa a conta por vários motivos. Pode ser devido a questões de segurança, fraude ou violações dos termos de serviço. Embora o processo de reativação seja demorado, você ainda pode reativar sua conta Uber desativada novamente. Se sua conta Uber foi desativada e você deseja reativá-la, siga o guia detalhado nas etapas fornecidas mais adiante neste artigo.

1. Reative uma conta Uber desativada Usando um número de celular diferente

Abra um navegador de sua preferência em seu telefone ou PC.

Visite a Uber site e clique no Inscrever-se botão no canto superior direito.

Em seguida, selecione se deseja Inscreva-se para dirigir e entregar ou Crie uma conta de passageiro.

Agora, inscreva-se usando um número de telefone ou e-mail diferente. O número de telefone ou e-mail deve ser diferente daquele que você usou com a conta que foi desativada.

Agora, baixe o Uber aplicativo de o Loja de aplicativos do Google (no Android) ou o Loja de aplicativos (no iOS).

Inicie o aplicativo Uber e faça login em sua conta com o mesmo número e e-mail que usamos para criar a conta nas etapas anteriores.

Agora você receberá um OTP para entrar em sua conta. Não confirme o OTP; toque no Esqueceu sua senha opção.

Agora, você receberá um link de redefinição de senha, onde poderá definir uma nova senha.

Faça login no aplicativo Uber com uma nova senha agora.

Vá para o Configurações do aplicativo Uber.

Em seguida, toque no seu número e nome atuais para editá-los.

Digite o número que foi usado para criar sua conta anterior.

Depois de fazer isso, você receberá o OTP no número. Confirme o OTP e sua conta Uber terá o mesmo número.

Você também pode obter ajuda do Suporte ao Cliente Uber por e-mail, onde deverá fornecer uma carteira de identidade emitida pelo governo e explicar as circunstâncias em que sua conta foi desativada. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente da Uber para reativar a conta por meio deste formulário-

Clique aqui link para acessar o formulário de reativação da conta Uber.

Agora você terá que inserir detalhes como seu nome, número de celular, endereço de e-mail e detalhes de suas duas viagens recentes.

Depois de fazer isso, verifique o captcha e clique no botão Enviar botão.

O suporte ao cliente Uber entrará em contato com você e reativará sua conta Uber.

Outras maneiras de entrar em contato com o suporte ao cliente do Uber são-

E-mail : suporte@uber.com

Ajuda : help.uber.com

Bate-papo no aplicativo : abra o aplicativo Uber e toque no Ajuda ícone no canto inferior direito. Em seguida, selecione o Contate-nos opção e escolha o Bater papo opção. Você também encontrará a opção de suporte por chamada no aplicativo.

Assim que estiver conectado ao suporte ao cliente do Uber, conte-lhes sobre o problema, ou seja, reativar sua conta Uber desativada. Você terá que informar detalhadamente ao suporte ao cliente tudo sobre o problema, como por que sua conta foi desativada e por que eles deveriam reativá-la.

Sugestões para evitar que sua conta Uber seja desativada

O Uber pode desativar sua conta por vários motivos. Mas posso fazer algo para evitar que isso aconteça? Aqui estão algumas dicas que você pode seguir para evitar que o Uber desative sua conta-

Para motorista

Seja um motorista seguro e confiável, seguindo todas as leis de trânsito, sendo cortês com os passageiros e mantendo um veículo limpo e bem conservado.

Não se envolva em nenhuma atividade ilegal ou insegura, incluindo dirigir sob a influência de álcool ou drogas, transportar passageiros sem carteira de motorista válida ou praticar qualquer forma de discriminação.

Responda aos comentários dos clientes de maneira rápida e profissional. Se um passageiro lhe der uma avaliação negativa ou deixar um comentário negativo, responda de maneira oportuna e profissional.

Relate imediatamente qualquer preocupação de segurança. Se você vir algo que o faça se sentir inseguro, como um passageiro agindo de forma irregular ou se o veículo não estiver em boas condições, informe imediatamente a Uber.

Para Cavaleiro

Seja respeitoso com seus motoristas, sendo educado, seguindo suas instruções e não fazendo exigências irracionais.

Pague suas viagens em dia e não tente deixar de pagar ou usar um método de pagamento fraudulento.

Não se envolva em comportamentos ilegais ou inseguros, como fumar, beber, usar drogas no carro ou abusar física ou verbalmente do seu motorista.

Relate qualquer problema ao Uber imediatamente. Se você tiver algum problema com sua viagem, como um motorista rude ou inseguro, informe a Uber.

Mantenha as informações da sua conta atualizadas, garantindo que seu número de telefone, endereço de e-mail e informações de pagamento estejam precisos e atualizados.

Conclusão

Existem algumas coisas que você pode fazer para reativar uma conta Uber desativada. Primeiro, tente entender por que sua conta foi desativada entrando em contato com o suporte da Uber. Depois de resolver o motivo da desativação, você poderá solicitar a reativação de sua conta.

Você também pode tentar se inscrever no site usando um número de celular diferente e depois alterar o número do celular para o número do celular da conta que foi desativada. Esperamos que este artigo tenha ajudado você a reativar sua conta Uber desativada.

Perguntas frequentes

1. O que preciso para criar uma conta Uber?

Aqui estão as coisas que você precisa para criar uma conta Uber:

Um endereço de e-mail válido

Um número de telefone

Uma forma de pagamento (cartão de crédito, cartão de débito ou PayPal)

Seu nome e data de nascimento

Você pode criar facilmente uma conta no site da Uber ou por meio do aplicativo Uber, fornecendo esses detalhes.

2. Por que minha conta Uber foi desativada?

Existem alguns motivos pelos quais sua conta Uber pode ter sido desativada. Alguns motivos comuns incluem a violação dos termos de serviço da Uber, como usar o aplicativo para fins não autorizados ou participar de atividades fraudulentas, ter uma classificação baixa como motorista ou passageiro, não atender aos requisitos para ser motorista da Uber, como ter um carteira de motorista válida e registro de direção limpo ou estar envolvido em um grave incidente de segurança.

3. Como reativo minha conta Uber desativada?

Você pode reativar facilmente sua conta Uber desativada entrando em contato com o suporte ao cliente ou inscrevendo-se usando um número de celular diferente e, em seguida, alterando o número do celular para o número do celular da conta que foi desativada. Discutimos as etapas para o mesmo no artigo acima.

