Como RECEBER os R$ 2 mil que a TIM está OFERTANDO

Não seria nenhum tipo de exagero afirmar que o estágio representa uma das etapas mais cruciais na jornada dos estudantes do Brasil. Afinal, por meio do estágio, os alunos têm a oportunidade de vivenciar uma pequena amostra do ambiente profissional. A Tim não fica de fora das empresas que proporcionam essa chance.

O estágio é fundamental para a formação profissional dos estudantes do ensino médio e superior no país. Assim, várias instituições de ensino brasileiras consideram essa etapa obrigatória para a concessão do diploma. E se você é parte do grupo de estudantes em busca de uma oportunidade de estágio na Tim, grande empresa do ramo de telefonia, então, não deixe de conferir o artigo abaixo.

Obtenha mais detalhes sobre as novas vagas de estágio na TIM

Certamente, a maioria da população brasileira está familiarizada com a TIM. Afinal, com mais de 68 milhões de clientes no Brasil, a TIM é atualmente uma das principais empresas de telefonia do país. E para um grupo afortunado, a instituição está oferecendo novas vagas de estágio.

De acordo com as informações divulgadas pela empresa, os estágios na TIM não se limitam a uma única área específica. No entanto, ela está em busca de jovens determinados que sejam apaixonados pela tecnologia.

Ao todo, 100 vagas estão sendo oferecidas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Pará e Paraná. Os salários oferecidos são de R$2 mil, e as inscrições podem ser acessadas pela página oficial do programa de estágio.

Ademais, quanto às etapas do programa de estágio, tem-se:

Inscrições (agosto/setembro);

Painel com os gestores (outubro);

Entrevista (outubro).

Benefícios oferecidos pela Tim



A oportunidade na empresa não se limita apenas ao trabalho e a remuneração. O aprendizado e o incentivo são muito importantes para a Tim. Por isso, ela também oferece para seus candidatos:

Auxílio reembolso de creche;

Vale-transporte;

Vale-refeição/alimentação;

Assistência odontológica/médica;

Seguro de vida;

Celular com pacote de dados;

Gympass;

Plataforma para aprendizado de inglês;

Benefício medicamento;

Folga no dia do aniversário;

Clube de benefícios.

Programa de inclusão da Tim

A TIM acredita que existe um ponto-chave no que diz respeito à inovação: a diversidade. A empresa promove a cultura inclusiva e respeita todas as maneiras de pensar e ser. Sua intenção é incluir e conectar os gêneros, as pessoas com qualquer raça, sexualidade, idade e “deficiências”.

Descubra outras oportunidades interessantes de estágio

Como mencionado anteriormente, uma oportunidade de estágio é altamente valiosa para qualquer estudante brasileiro que deseja ingressar no mundo profissional. Afinal, o estágio costuma ser a primeira experiência que um estudante terá.

Essa fase desempenha um papel crucial na introdução aos procedimentos da profissão, bem como nas atividades cotidianas e tarefas mais comuns. Além disso, para muitos empregadores, a experiência de estágio é um requisito indispensável para conquistar o primeiro emprego.

Portanto, considerando a indiscutível importância dessa vivência, é válido destacar algumas das mais recentes vagas de estágio disponíveis no Brasil. E para os alunos, o momento não poderia ser mais oportuno. Isso se deve ao fato de que inúmeras vagas excelentes acabaram de ser disponibilizadas. Confira algumas delas abaixo:

Carrefour

Uma das maiores redes de supermercados do país, o Carrefour, está oferecendo 5 mil vagas de estágio com medidas afirmativas para indivíduos LGBTQIA+. Consulte mais detalhes no endereço eletrônico oficial.

Odebrecht Engenharia e Construção

Recentemente, a Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) anunciou que está com vagas para o seu cadastro reserva de estagiários. Para os interessados, mais informações estão disponíveis no site oficial.

Incognia

Por fim, temos a Incognia. Esta empresa de identidade visual está com vagas de estágio em engenharia de software. Confira mais informações na página oficial da empresa.