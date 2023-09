Como recuperar a senha do gov.br? Confira o passo a passo completo

O gov.br é o portal oficial do Governo Federal. Por meio dele, os cidadãos podem ter acesso a diversos serviços digitais de forma totalmente online e livre de burocracia.

Para acessar o portal, o usuário precisa informar o seu CPF e a senha. Mas o que acontece em caso de esquecimento da senha? Será que é possível fazer a recuperação e ter acesso novamente à conta? A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e conheça o passo a passo completo.

Como recuperar a senha do gov.br?

A senha do gov.br pode ser acessada com o CPF do titular da conta ou com o seu certificado digital. Ela é pessoal e intransferível. Assim, o titular deve guardá-la com segurança.

Mas em caso e perda ou esquecimento ainda é possível fazer a recuperação pelo próprio site do governo. Neste caso, o usuário vai precisar ter o aplicativo gov.br instalado no seu celular. Assim, confira o passo a passo completo:

Em primeiro lugar, acesse o site do gov.br e clique em “Entrar”, no canto superior direito da tela; Depois, digite o seu CPF no campo indicado e clique em “Continuar”; Na tela seguinte, clique em “Esqueci minha senha”, logo abaixo do campo indicado para a senha; Na sequência, aparecerá as instruções para a recuperação da senha. Assim, clique em “Gerar QR Code”; Agora, entre no aplicativo gov.br no seu celular e clique em “Ler QR Code”, opção que se localiza logo na página inicial; Por fim, basta apontar a câmera para o QR Code do computador e redefinir a sua senha de acesso.

Outras formas de recuperação da senha

É importante lembrar que também existem outras formas de recuperar a senha da conta. No entanto, as outras opções podem diminuir o nível da conta, caso o usuário já esteja em nível prata ou ouro.



Para escolher outra forma de recuperação da senha, basta clicar na opção “Não tenho celular”, ao chegar no passo 4 acima. Dessa forma, se abrirá uma nova tela com as opções dos bancos credenciados. Assim, o usuário deve escolher um dos bancos para fazer login.

Mas se o titular ainda não quiser recuperar a senha utilizando o login do seu banco, basta clicar na opção “Recuperar de outra forma”. Dessa maneira, um código será enviado para o e-mail de cadastro e ele deverá confirmar na tela de recuperação. Depois, é só escolher a nova senha.

O nível da conta pode diminuir nessas outras duas opções de recuperação de senha. Porém, o usuário consegue subir de nível novamente de forma totalmente gratuita no site oficial do gov.br.

Quais são os serviços disponíveis na conta do gov.br?

O gov.br é um portal de iniciativa do Governo Federal que visa atender ao cidadão brasileiro. Assim, disponibiliza diversos serviços de forma inteiramente online, simples e com rápido acesso. No portal, os cidadãos conseguem ter acesso a serviços públicos das três esferas do governo, entre elas: consultas, solicitações e pagamentos.

A seguir, confira alguns dos serviços que estão disponíveis para os brasileiros:

Consultar o seu CPF e a sua situação cadastral na Receita Federal;

Solicitar a segunda via da carteira de identidade ou da carteira de trabalho;

Agendar atendimentos no INSS, na Receita Federal ou no Poupatempo;

Consultar o seu extrato do FGTS ou do PIS/PASEP;

Solicitar o seguro-desemprego ou o auxílio emergencial;

Emitir a carteira digital de trânsito ou o certificado de registro e licenciamento de veículo;

Consultar o seu histórico escolar ou o resultado do Enem;

Solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem ou do Sisu;

Consultar o seu boletim de saúde ou o seu cartão nacional de saúde;

Agendar vacinação contra a covid-19 ou solicitar o certificado internacional de vacinação.