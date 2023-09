Como recuperar conversas apagadas no aplicativo? Veja passo a passo

O WhatsApp é uma plataforma de mensagens instantâneas amplamente utilizada por milhões de pessoas em todo o mundo. É uma ferramenta essencial para manter contato com amigos, familiares e colegas de trabalho. No entanto, é comum que alguns usuários acabem apagando conversas importantes por engano, resultando em arrependimento e preocupação.

A boa notícia é que existem maneiras de recuperar essas conversas apagadas, tanto para usuários de dispositivos Android quanto de iPhone. Neste artigo, vamos explorar as diferentes opções disponíveis e fornecer um guia abrangente sobre como recuperar suas mensagens perdidas.

A Importância de Recuperar Conversas Apagadas no WhatsApp

Muitas pessoas usam o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação diária para compartilhar informações importantes, fotos, vídeos e até mesmo documentos. Portanto, quando uma conversa é apagada acidentalmente, pode causar angústia e preocupação. Pode haver informações vitais nessas conversas que precisam ser recuperadas. Felizmente, o WhatsApp oferece opções de recuperação para ajudar os usuários a restaurar suas conversas perdidas.

Opções de Recuperação para Usuários de Android

Se você é um usuário de dispositivo Android, há várias opções disponíveis para recuperar conversas apagadas no WhatsApp.

Opção 1: Restaurar a partir do Backup Automático no Google Drive

Se você habilitou o backup automático no Google Drive, a restauração das suas conversas apagadas é bastante simples. Siga estes passos:

Acesse as configurações do WhatsApp no seu dispositivo. Toque em “Conversas”. Selecione “Backup de Conversas”. Escolha a opção “Restaurar” para recuperar as conversas mais recentes.



Opção 2: Explorador de Arquivos do Android

Mesmo se você não tiver realizado um backup das suas conversas no Google Drive, ainda há uma chance de recuperá-las. Você pode usar o explorador de arquivos do seu dispositivo Android para encontrar o arquivo de backup mais recente e fazer uma cópia dele em um local seguro. Depois, desinstale o aplicativo WhatsApp e o reinstale. Durante o processo de instalação, você será solicitado a restaurar as conversas a partir do backup encontrado.

Opções de Recuperação para Usuários de iPhone

Se você é um usuário de iPhone, também há opções disponíveis para recuperar suas conversas apagadas no WhatsApp.

Opção 1: Restaurar a partir do Backup no iCloud

Se você tem o iCloud configurado para fazer backup do WhatsApp, a recuperação das suas conversas é bem simples:

Desinstale o WhatsApp do seu iPhone. Reinstale o aplicativo a partir da App Store. Durante o processo de instalação, você será solicitado a restaurar as conversas a partir do backup no iCloud.

Opção 2: Software de Recuperação de Dados

Caso você não tenha um backup no iCloud ou se a opção anterior não funcionar, você pode recorrer a um software de recuperação de dados confiável para ajudá-lo a recuperar suas conversas apagadas. Existem várias opções disponíveis no mercado, como o Dr.Fone, iMobie PhoneRescue e o Tenorshare UltData. Esses softwares são projetados para recuperar dados perdidos de dispositivos iOS, incluindo mensagens do WhatsApp.

Dicas para Evitar a Perda de Conversas no WhatsApp

A perda acidental de conversas no WhatsApp pode ser evitada tomando algumas precauções simples:

Faça backups regulares: Certifique-se de habilitar o backup automático no Google Drive (para usuários de Android) ou no iCloud (para usuários de iPhone). Dessa forma, você terá uma cópia de segurança das suas conversas em caso de exclusão acidental. Tenha cuidado ao excluir conversas: Antes de excluir uma conversa, verifique se não há informações importantes nela. É melhor prevenir do que remediar. Use o WhatsApp Web: O WhatsApp Web permite que você acesse suas conversas em um navegador de internet. Se você excluiu uma conversa no seu dispositivo móvel, ainda pode acessá-la no WhatsApp Web. Considere o uso de aplicativos de backup: Existem aplicativos de terceiros disponíveis na Play Store e na App Store que podem ajudar a fazer backup das suas conversas do WhatsApp. Esses aplicativos geralmente oferecem recursos extras, como a capacidade de fazer backup de mídias, como fotos e vídeos.

Ademais, recuperar conversas apagadas no WhatsApp é possível, tanto para usuários de dispositivos Android quanto de iPhone. Se você excluiu uma conversa importante por engano, siga as opções de recuperação mencionadas neste artigo. Lembre-se de fazer backups regulares e seguir as dicas para evitar a perda de conversas no futuro.

O WhatsApp é uma ferramenta valiosa de comunicação, e é importante garantir que suas conversas estejam sempre seguras e acessíveis quando você precisar delas.