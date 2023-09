Quem nunca se deparou com uma mancha de maquiagem na roupa, no lençol ou na toalha? Seja por um descuido, um acidente ou uma transferência, a maquiagem pode deixar marcas difíceis de tirar nos tecidos. Mas não se desespere!

Existem algumas dicas e truques que podem te ajudar a remover essas manchas sem danificar as suas peças. Neste artigo, vamos te mostrar como remover manchas de maquiagem de tecidos, usando produtos que você provavelmente tem em casa.

Manchas de base, corretivo ou pó

Esses produtos contêm pigmentos e óleos que podem impregnar nas fibras dos tecidos e deixar manchas persistentes. A base, o corretivo e o pó são usados para uniformizar o tom da pele e disfarçar as imperfeições.

Eles podem ser líquidos, cremosos ou compactos, e podem ter diferentes acabamentos, como matte, luminoso ou natural. Para removê-los dos tecidos, você pode seguir os seguintes passos:

Use um papel toalha ou um lenço umedecido para retirar o excesso do produto, sem esfregar para não espalhar a mancha;

Aplique um removedor de maquiagem ou um demaquilante bifásico sobre a mancha, usando um algodão ou uma esponja. Esses produtos são formulados para dissolver a maquiagem à prova d’água e os resíduos oleosos;

Deixe agir por alguns minutos e depois enxágue com água fria;

Se a mancha persistir, aplique um detergente neutro ou um sabão de coco sobre a mancha e esfregue delicadamente com uma escova de dentes. Esses produtos são eficazes para limpar as fibras dos tecidos e remover as sujeiras mais difíceis. Enxágue novamente com água fria;

Lave a peça normalmente na máquina ou à mão, usando o sabão de sua preferência. Se possível, use água quente para dissolver a gordura do produto.

Manchas de batom

Esse produto contém ceras, óleos e corantes que podem deixar manchas difíceis de tirar nos tecidos. O batom é usado para colorir e hidratar os lábios. Ele pode ter diferentes texturas, como cremosa, matte ou glossy, e diferentes cores, como vermelho, rosa ou nude.



Para removê-lo dos tecidos, você pode seguir os seguintes passos:

Remova o excesso do produto com um papel absorvente ou um pano úmido;

Aplique um removedor de esmalte ou uma acetona sobre a mancha, usando um algodão ou uma esponja. Esses produtos são solventes que podem remover os pigmentos e os óleos do batom;

Se a mancha persistir, aplique uma pasta feita com bicarbonato de sódio e água-oxigenada sobre a mancha e esfregue delicadamente com uma escova de dentes. Esses produtos são agentes branqueadores que podem clarear as manchas mais resistentes;

Lave a peça normalmente na máquina ou à mão, usando o sabão de sua preferência.

Manchas de sombra, blush ou iluminador

Esses produtos contêm pós-minerais e mica que podem deixar manchas mais fáceis de tirar nos tecidos. A sombra, o blush e o iluminador são ótimos para realçar os olhos, as maçãs do rosto e os pontos de luz do rosto.

Eles podem ser em pó solto ou compacto, líquido ou cremoso, e podem ter diferentes acabamentos, como matte, cintilante ou metálico. Para removê-los dos tecidos, você pode seguir os seguintes passos:

Limpe o excesso do produto com um papel higiênico ou um tecido molhado;

Aplique um sabonete líquido ou um xampu neutro sobre a mancha e esfregue delicadamente com os dedos. Esses produtos são suaves e podem limpar os pós-minerais e a mica dos tecidos;

Se a mancha persistir, aplique um vinagre branco ou um suco de limão sobre a mancha e deixe agir por alguns minutos. Esses produtos são ácidos e podem remover as manchas mais amareladas ou avermelhadas dos tecidos;

Lave a peça normalmente na máquina ou à mão, usando o sabão de sua preferência.

Manchas de rímel, delineador ou lápis

Por fim, esses produtos contêm carbono e ceras que podem deixar manchas difíceis de tirar nos tecidos. O rímel, o delineador e o lápis servem para destacar os cílios e os olhos. Eles podem ser à prova d’água ou não, e podem ter diferentes cores, como preto, marrom ou colorido.

Para removê-los dos tecidos, você pode seguir os seguintes passos: