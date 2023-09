Como remover o suporte Apple com iPhone Passcode 2023

Com o seu iPhone, você tem acesso a todos os seus documentos, fotos e mensagens importantes. No entanto, e se você se deparar com um problema como o erro ‘Support Apple Com iPhone Passcode’? Quando você vê esta mensagem no seu dispositivo, pode ser frustrante e alarmante. No entanto, não tema! Neste guia, você aprenderá alguns métodos para remover o problema de ‘Senha de suporte Apple com iPhone’ e recuperar o acesso ao seu iPhone sem perder seus dados.

O que significa erro support.apple.com/iphone/passcode?

Não há mensagem de erro padrão em iPhones que indique ‘support.apple.com/iphone/passcode’. Algumas pessoas ou sites podem usar este termo genericamente para se referir a questões relacionadas à segurança ou às senhas do iPhone. Se ocorrer um problema relacionado à senha em um iPhone, ele geralmente será exibido em um formato mais detalhado e fornecerá mais informações.

A Apple pode ajudá-lo a recuperar sua senha?

No iOS 16.3 ou posterior, após algumas tentativas incorretas, você verá “iPhone indisponível, tente novamente em x minutos”. Também é possível apagar o seu iPhone se ele executar o iOS 15.2. Ao clicar no botão “Apagar iPhone”, a mensagem “support.apple.com/iphone/passcode” aparecerá.

Pode valer a pena entrar em contato com o suporte da Apple se você bloquear o acesso ao iPhone e vir a mensagem “iPhone indisponível”. A Apple, entretanto, não tem como recuperar sua senha diretamente. Sua senha, bem como suas outras informações pessoais, não estão acessíveis para eles. A segurança do usuário é uma de suas principais prioridades.

Quando ‘support.apple.com/iphone/passcode’ acontecerá?

Para proteger sua privacidade e manter intrusos afastados, a Apple possui um recurso de segurança. Quando a senha errada é usada várias vezes, o dispositivo é bloqueado. Se você fizer 5 tentativas erradas, seu dispositivo será bloqueado por um minuto.

Sua senha ficará mais difícil de lembrar se você continuar digitando-a incorretamente. Depois de fazer 10 tentativas incorretas, seu dispositivo foi bloqueado permanentemente. Existem várias opções na parte inferior da tela quando o dispositivo está no modo de bloqueio de segurança.

Você só poderá fazer isso se estiver usando iOS 15.2 ou superior. A primeira opção permite ligar para uma emergência e a segunda apaga seu dispositivo. Ao selecionar Apagar iPhone, você verá support.apple.com/iphone/passcode aparecer.

É possível desbloquear a tela Support.apple.com/iphone/passcode sem um computador?

De acordo com a versão iOS do seu iPhone, é possível desbloqueá-lo sem um computador através dos métodos mencionados abaixo. Aqui estão as maneiras eficazes de remover support.apple.com/iphone/passcode sem um computador.

1. Usando a opção Apagar iPhone

Dispositivos com iOS 15.2 e superior são elegíveis para este método. É importante lembrar que usar esse método removerá todos os dados do seu dispositivo, portanto, faça backup dos seus dados com antecedência. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Quando o “ iPhone indisponível ”Aparece a tela, digite sua senha cinco vezes até ver a mensagem“ iPhone indisponível ” tela. Depois disso, você verá a opção “ Apagar iPhone ”No canto inferior da tela depois de inserir sua senha novamente. Tocar “ Apagar iPhone ”E confirme a ação. No dispositivo, você precisará inserir a senha do seu ID Apple para sair. Para apagar permanentemente seus dados e configurações, toque em “ Apagar iPhone ” de novo. Se você tiver um backup, restaure seus dados e configurações e crie uma nova senha após a reinicialização do dispositivo.

Se você usar esse método, poderá desbloquear a tela support.apple.com/iphone/passcode sem precisar usar um computador. Para evitar a perda de dados durante o processo, faça um backup dos seus dados e configurações.

2. Restaure o iPhone com iCloud

Às vezes, a opção “Apagar iPhone” não aparece no seu iPhone quando diz support.apple.com/iphone/passcode. Não se preocupe se for você! Para recuperar seu dispositivo se você tiver “Find My iPhone” ativado, siga estas etapas:

Acesse icloud.com em qualquer computador ou smartphone com acesso à internet. Usando suas credenciais, faça login em sua conta iCloud. Depois de terminar de usar o dispositivo de outra pessoa, lembre-se de sair imediatamente. Para acessar o recurso, clique em “ Encontre o iPhone .” Uma vez “ Encontre meu iphone ”está configurado, você verá um mapa mostrando a localização do seu iPhone. Escolher “ Todos os dispositivos ”, selecione o iPhone desativado que deseja restaurar. Apagar iPhone.” Isso apagará todos os dados do seu dispositivo, bem como a senha anterior. A próxima etapa no processo de restauração é clicar em “.” Isso apagará todos os dados do seu dispositivo, bem como a senha anterior.

Para recuperar seus dados, você pode restaurar seu iPhone a partir de um backup do iTunes ou iCloud após seguir estas etapas. Siga estas etapas e use o iCloud para restaurar o acesso aos seus dados depois de desativar o iPhone. É importante garantir que seu dispositivo tenha conexão com a Internet e “Find My iPhone” habilitado antes de usar este método.

3. Usando o iTunes para remover a senha

Se você estiver enfrentando support.apple.com/iphone/passcode, o iTunes pode ser um salva-vidas. Usando o iTunes, você pode remover a senha da seguinte maneira:

Certifique-se de já ter sincronizado seu iPhone com o computador. Ele deve detectar seu dispositivo quando você abre o iTunes (ou o Finder no macOS Catalina e posterior). Nesse caso, use outro computador com o qual você sincronizou ou pule para o próximo método se for solicitada uma senha. Deixe o iTunes sincronizar e fazer backup do seu iPhone. Clique em “ Restaurar Iphone ” assim que o backup for concluído. Depois clique em “ Restaurar ”E siga as instruções na tela. Se você for solicitado a restaurar seu iPhone a partir de um backup do iTunes, escolha essa opção ao configurar seu iPhone. Na lista de backups, selecione o backup mais relevante e seu iPhone será restaurado para esse estado.

4. Usando qualquer software de terceiros

Existem muitas ferramentas de terceiros que ajudarão você a resolver o problema da tela support.apple.com/iphone/passcode. Algumas das ferramentas de terceiros do iToolab, Tenorshare, etc.

Ao usar o modo de recuperação, você não conseguirá atualizar ou restaurar seu iPhone, ou não poderá usar o modo de recuperação caso os botões estejam quebrados ou presos. Entre em contato com o suporte da Apple para obter mais assistência. Eles orientarão você no processo de configuração do serviço para o seu iPhone.

Quando perco a senha do meu iPhone, o que devo fazer?

Você precisará apagar seu iPhone se esquecer a senha, o que exclui todos os dados e configurações, incluindo a senha. De qualquer forma, você poderá restaurar seus dados e configurações se fizer backup do seu iPhone antes de desligá-lo.

Resumir

Então, é assim que você pode remover facilmente support.apple.com/iphone/passcode. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para obter mais informações sobre como remover a senha do seu iPhone, comente abaixo e informe-nos.

