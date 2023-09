como resolver questões de matemática no ENEM e vestibulares?

Questões de matemática estão presentes nas mais variadas provas do país, como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Mas, muitos estudantes têm dificuldade em resolver essas questões e não sabem como enfrentá-las de forma adequada.

Para te ajudar, nós separamos algumas dicas valiosas que irão te ajudar a resolver questões de matemática no ENEM e vestibulares. Vamos conferir!

A resposta pode estar nas alternativas

Em questões de múltipla escolha, como aqueles presentes no ENEM e em muitos vestibulares, é possível usar as alternativas fornecidas como dicas para a resolução da uma questão de matemática.

Assim, se você estiver com dificuldade para resolver um problema de matemática, busque analisar as alternativas propostas pela questão. Ao ler as respostas, pode ser que você consiga identificar alguma pista que irá te ajudar a encontrar a resposta certa. Além disso, tenha em mente que, ao eliminar opções claramente incorretas, você aumenta suas chances de acertar a resposta correta.

Entenda o resultado antes de tentar resolver a questão

Muitos candidatos tentam resolver uma questão de matemática do ENEM ou dos vestibulares sem ao menos ler o enunciado da questão completamente. Porém, saiba que isso é um erro que pode prejudicar o seu desempenho.

Tenha em mente que ler o enunciado sem atenção pode ser um erro que irá aumentar as suas chances de não conseguir interpretar corretamente as informações fornecidas pela pergunta, provocando erros na resolução.



Você também pode gostar:

Antes de começar a resolver qualquer problema de matemática, é muito importante que você dedique um tempo para compreender o enunciado da questão. Assim, busque ler com atenção e identificar todas as informações relevantes e elementos apresentados. Entenda qual é a pergunta central da questão de matemática proposta e o que está sendo esperando como resposta.

Identifique os conceitos-chave do enunciado

A terceira dica que separamos para você também está relacionada à leitura atenta do enunciado da questão proposta. Saiba que todas as perguntas de matemática apresentam conceitos-chave em seu enunciado: são aquelas palavras que serão fundamentais para a resolução da questão.

Quando você estiver lendo um enunciado, busque destacar os conceitos-chave apresentados. Ao identificar esses conceitos e suas conexões, você será capaz melhor de aplicar as fórmulas e estratégias corretas para resolvê-los. Além disso, tenha em mente que as questões podem frequentemente precisar uma abordagem interdisciplinar, combinando, por exemplo, álgebra e geometria. Dessa forma, é importante que você identifique os pontos principais para entender qual é a melhor forma de resolver o problema apresentado.

Visualize o problema

Em questões de matemática que envolvem elementos visuais, como aquelas sobre tópicos da geometria, você precisará visualizar o problema para encontrar a resposta para a pergunta proposta. Assim, caso necessário, não tenha medo de desenhar, fazer um esboço ou construir um gráfico.

Tentar resolver o problema mentalmente pode ser um desafio: desenhar visualmente a situação ou o problema pode te ajudar a entender melhor as informações fornecidas pelo enunciado.

Crie um plano de resolução antes de começar os cálculos

Antes de começar os seus cálculos, é importante que você pense em um plano detalhado para a resolução do problema considerando todas as etapas que deverão ser percorridas para que você chegue até a resposta correta.

Assim, tente planejar a ordem das operações e identifique quais fórmulas ou estratégias serão necessárias em cada uma das etapas. Com um plano, será muito mais difícil pular etapas ou cometer erros ao longo da resolução da questão.

Conheça o estilo das questões da prova

É claro que nós sabemos que cada prova possui o seu próprio estilo de questões de matemática, não é?

Cada exame possui um funcionamento e requer habilidades especificas do candidato. Dessa forma, é importante que você compreenda a estrutura e o funcionamento das questões que estarão presentes na prova que você irá fazer. A partir disso, será muito mais simples pensar em uma forma de chegar até a resolução das questões.