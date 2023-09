Como saber o aniversário de alguém no WhatsApp (5 maneiras)

O WhatsApp é a principal plataforma de mensagens instantâneas do momento. Tornou-se uma norma que se você não estiver no WhatsApp, estará perdendo a vida. Bom, não temos certeza se isso é verdade, é certo que o WhatsApp é extremamente importante para o dia a dia. Da mesma forma, se você quiser saber a data de aniversário de alguém, é natural que conte com o WhatsApp.

No entanto, é uma pena que o WhatsApp ainda falte no departamento de recursos quando se trata de dias especiais como aniversários e datas comemorativas. Por isso, para nossos leitores que buscam formas de saber a data de aniversário de alguém no WhatsApp, estamos aqui para mostrar alguns métodos alternativos que não são apenas úteis, mas também fáceis de fazer.

Por que você precisa saber o aniversário de alguém no WhatsApp?

Você deve ter pensado antes de pesquisar sobre saber o aniversário de alguém no WhatsApp. Sim, por que você precisa fazer isso? Normalmente, se você estiver no WhatsApp, também poderá estar em outras plataformas de mídia social que exibem aniversários em alto e bom som e garantem que você os deseja.

Como saber o aniversário de alguém no WhatsApp?

Embora não exista uma maneira certa de descobrir o aniversário de alguém no WhatsApp, existem muitas maneiras indiretas que permitem fazer isso. Aqui, veremos os métodos mais possíveis para saber a data de aniversário de alguém no WhatsApp. Certifique-se de seguir o guia com precisão.

Se a pessoa que você está esperando para desejar feliz aniversário salvou seu contato, você poderá ver as atualizações de status dela. Nesse caso, para uma ocasião como um aniversário, eles provavelmente atualizarão seu status.

Portanto, fique atento à atualização de status e você poderá saber o aniversário deles. Se você não vir nenhuma atualização de status, procure a atualização de status de um amigo em comum para descobrir se sua pessoa faz aniversário hoje ou não.

No entanto, também há uma contradição neste fato. Se a pessoa para quem você deseja desejar aniversário ocultou seu status de você, não há como você descobrir o aniversário dela. Curiosamente, nesse caso, você terá que ficar de olho no seu amigo em comum.

Se você está conversando com a pessoa no WhatsApp e tem o número dela, o melhor é pensar que a pessoa também está adicionada como amiga no seu Facebook. Se for esse o caso, procurar no Facebook é uma das melhores formas de saber o aniversário deles.

O Facebook geralmente sugere o aniversário dos seus amigos como uma notificação. Se você não quiser fazer isso, basta acessar o perfil do seu amigo no Facebook e ele será exibido em letras grandes. Esta é de longe a forma mais conveniente de saber o aniversário de alguém no WhatsApp. Além disso, se o seu amigo não for seu amigo do Facebook, você pode pesquisar pelo número do WhatsApp e o Facebook mostrará o perfil dele.

Para ver um aniversário no Facebook, acesse o perfil dele, clique em Sobre e mude para Contato e informações básicas.

Método 3: verifique a seção Sobre do WhatsApp

Embora seja raro, algumas pessoas definitivamente colocam seus aniversários na seção Sobre. Por exemplo, seu amigo pode ter colocado algo como pousou na data ou algo parecido e, a partir daí, você pode reconhecer facilmente o aniversário dele.

Clique no nome do perfil ou na imagem de exibição e você verá uma seção sobre. No entanto, este método não é muito útil porque muitas pessoas costumam escrever ali citações ou simplesmente deixar com linhas genéricas como Comprar ou Na Escola.

Método 4: verifique o Instagram

Se a seção Sobre do WhatsApp for irrelevante, sua próxima opção é procurar no Instagram. No Instagram, é certo que a pessoa comemorou seu aniversário com algo como Cake Murder ou algo assim, e a partir daí você pode descobrir.

Além disso, você pode ver as postagens mais antigas onde eles postaram suas fotos de aniversário e pode facilmente reconhecer a data e desejar-lhes. Além disso, se as fotos foram postadas com atraso, você pode conferir a seção de comentários para marcar esse dia.

Método 5: pergunte ao seu amigo em comum

Se você não tiver nenhum método, o último método disponível é perguntar a um amigo em comum. No entanto, este não é um caminho certo, pois o amigo em comum pode ou não saber o aniversário exato do seu amigo.

Como resultado, se você acha que seu amigo em comum pode perguntar a ele, o assunto pode ficar vergonhoso. Em vez disso, se você acha que é esse o caso, pergunte a eles sobre isso. Eles lhe darão a resposta adequada.

Quando o WhatsApp lançará recursos de aniversário?

O WhatsApp agora pertence e é operado pela Meta. Embora de acordo com os padrões do WhatsApp, ou seja, como plataforma de mensagens instantâneas, é bastante bom e útil. Com toneladas de novos recursos adicionados a cada 3 a 4 meses, o WhatsApp se tornou um dos aplicativos de mensagens instantâneas com mais recursos.

No entanto, sendo um produto Meta, ainda está atrás de outros produtos populares do Meta, como Instagram, Facebook e Threads. Portanto, se Meta decidir dar um passo à frente, você pode esperar ver recursos de aniversário no WhatsApp a partir de 2024. A partir de agora, não há método direto para ver o aniversário de ninguém no WhatsApp, a menos que você receba ajuda de outros produtos Meta, como Facebook ou Instagram. .

O resultado final

Bom, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode saber o aniversário de alguém no WhatsApp. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo.

