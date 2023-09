como saber se Meus Dados foram VAZADOS e vou receber R$15MIL?

O Auxílio Brasil é um programa governamental que visa apoiar os cidadãos mais vulneráveis economicamente no país, atualmente denominado Bolsa Família. No entanto, recentemente surgiram preocupações sobre possíveis vazamentos de dados pessoais dos beneficiários do programa. Este artigo busca esclarecer como os beneficiários do Auxílio Brasil podem verificar se seus dados foram expostos e se eles têm direito a uma indenização de R$15 mil.

Vazamento de Dados do Auxílio Brasil

O que aconteceu?

No ano passado, durante o governo de Jair Bolsonaro, veio à tona a notícia de que os dados de cerca de 3,7 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil haviam sido expostos. A exposição desses dados levou à utilização indevida das informações por empresas para a venda de serviços e produtos financeiros, como crédito consignado. Além disso, houve alegações de que os dados vazados foram usados para beneficiar Bolsonaro nas eleições.

Quais dados foram expostos?

De acordo com Victor Hugo Pereira Gonçalves, presidente do Instituto Sigilo, os dados expostos incluíam informações de endereço, número de celular, data de nascimento, valor do benefício recebido, NIS (Número de Identificação Social) e dados sobre os cadastros dos beneficiários no SUS (Sistema Único de Saúde), como o CadSUS. Essas informações correspondem a 20% dos beneficiários do programa Auxílio Brasil em 2021.

Como verificar se os seus dados foram expostos?

As provas do vazamento foram anexadas ao processo, mas devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), elas não são acessíveis ao público. No entanto, o juiz determinou que a Caixa Econômica Federal e a União devem enviar cartas a todos os beneficiários cujos dados foram expostos, informando-os sobre o incidente. Portanto, se a decisão for mantida, os beneficiários que tiveram seus dados vazados serão informados ao final do processo.

A Resposta da Caixa Econômica Federal



Em resposta ao vazamento, a Caixa Econômica Federal, que administrava o programa Auxílio Brasil na época, declarou que irá contestar a decisão judicial. Afirmou ainda que não identificou em uma análise preliminar qualquer vazamento de dados sob sua responsabilidade e que mantém infraestrutura adequada para garantir a integridade de sua base de dados e a segurança dos sistemas do Cadastro Único, cumprindo os preceitos da LGPD.

A Indenização

Se a decisão judicial for mantida, cada beneficiário cujos dados foram expostos receberá uma indenização de R$ 15 mil, totalizando um valor total que pode ultrapassar R$ 56 milhões.

A exposição de dados pessoais é uma questão séria, principalmente quando envolve um programa governamental destinado a ajudar os mais vulneráveis. Se você é um beneficiário do Auxílio Brasil, é importante estar ciente deste problema e tomar as medidas necessárias para proteger suas informações. Fique atento a possíveis notificações sobre a exposição de seus dados e, se necessário, procure orientação jurídica. E infelizmente, no momento, ainda não há como saber se seu nome está na lista do beneficiários que receberão a indenização de R$15MIL, por enquanto resta aguardar os tramites judiciais, e caso a decisão inicial persista, os “contemplados” receberão um comunicado da caixa na própria residência.