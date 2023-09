Como saber se uma partida fechou você no eHarmony 2023

Se você está sozinho agora e quer namorar, você pode estar no Tinder. No entanto, se você está procurando um relacionamento sério além de apenas namoro ou encontros, eHarmony é o que você está usando agora. No entanto, se você é novo, talvez não saiba se uma partida fechou você no Harmony. Isso é o que muita gente tem perguntado ultimamente.

Se você está interessado em saber se uma partida fechou você no eHarmony, você está no lugar certo. Neste guia, contaremos tudo o que sabemos sobre como combinar parceiros no eHarmony e como você pode saber sobre isso desde o início.

O que significa uma correspondência fechada?

Uma correspondência próxima é semelhante à sua correspondência no Tinder. Se alguém deslizar para a direita e você fizer o mesmo no mesmo horário ou em um horário diferente, é quando a partida termina. Uma correspondência próxima acontece quando vocês dois deslizam para a direita ou se consideram iguais. Fechar uma partida é significativamente diferente de bloquear o que outros sites estão relatando.

Como saber se uma partida fechou você no eHarmony?

Pode ser triste saber, mas a partir de agora, não há uma maneira precisa de dizer que uma partida fechou você no eHarmony. Não só você, mas também a outra pessoa que combinou com você não saberá se fechou com você porque, depois de deslizar para a direita, cabe a você ou à outra pessoa deslizar para a direita novamente.

Em outros termos, se você e a outra pessoa deslizarem para a direita, a partida será encerrada. Caso contrário, não há outra maneira de descobrir. No entanto, existe uma maneira que indica se uma partida fechou você no eHarmony ou não.

A primeira pessoa que aparece é provavelmente a pessoa que fechou você. Este é o sinal mais óbvio de que uma partida fechou você no eHarmorny. Em nossa observação, a primeira pessoa que você vê no eHarmony fechou uma partida contra você, sobre o que o algoritmo parece conectar. Mas a única maneira de saber isso é deslizando para a direita. Se você não gosta dessa pessoa, não adianta.

Como para qualquer método direto, você precisará pagar uma taxa de assinatura e, dessa forma, desbloqueará novas possibilidades no mundo do namoro eHarmony. Mas para os indivíduos que não pagam, não há outra maneira senão cuidar da pessoa.

Para dar uma dica, se você estiver desesperado demais para fechar uma partida, deslize sempre para a direita para ver a primeira partida que encontrar. Dessa forma, você terá uma boa chance de fechar uma partida com alguém no eHarmony.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode saber se uma partida fechou você no eHarmony. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

