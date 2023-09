Como se preparar mentalmente para o dia do concurso: sono e relaxamento

Você está se preparando para um concurso público e sabe que precisa estudar muito para garantir a sua vaga. Mas você também sabe que não basta apenas dominar o conteúdo, é preciso estar bem fisicamente e mentalmente para enfrentar o dia da prova. Afinal, de nada adianta ter todo o conhecimento na cabeça se você não tiver disposição, saúde e equilíbrio emocional para aplicá-lo. Por isso, neste artigo, vamos dar algumas dicas de como se preparar fisicamente e mentalmente para o dia do concurso. Assim, levando em conta dois aspectos fundamentais: o sono e o relaxamento.

Acompanhe!

A importância do sono para o concurseiro

O sono é um processo fisiológico essencial para a saúde física e mental. Durante o descanso, ocorrem diversas funções vitais, como a regulação hormonal, a recuperação muscular, a consolidação da memória e a limpeza cerebral. Portanto, um sono adequado e de qualidade melhora o desempenho cognitivo, a atenção, a criatividade e o humor.

Por isso, é importante que o concurseiro tenha uma rotina de sono regular e respeite as suas necessidades individuais. Aliás, a recomendação geral é dormir entre 7 a 9 horas por noite, mas isso pode variar de acordo com cada pessoa. O importante é que você se sinta descansado e renovado ao acordar.

Alguns hábitos que podem ajudar o concurseiro a ter um sono melhor são:

Estabelecer um horário fixo para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana;

Evitar estudar ou trabalhar até tarde da noite, ou até pegar no sono;

Evitar usar aparelhos eletrônicos como celular, computador ou televisão pelo menos uma hora antes de dormir;

Evitar consumir alimentos pesados, estimulantes ou alcoólicos à noite;

Criar um ambiente confortável, silencioso, escuro e fresco para dormir;

Por fim, fazer atividades relaxantes antes de dormir, como ler um livro, ouvir uma música suave ou meditar.

A importância do relaxamento para o concurseiro

O relaxamento é uma técnica que visa reduzir os níveis de estresse e ansiedade, que são comuns entre os concurseiros. Afinal, o estresse e a ansiedade podem prejudicar o rendimento nos estudos e na prova. Desse modo, causando sintomas como tensão muscular, dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, sudorese, náusea e dificuldade de raciocínio.

Por isso, é importante que o concurseiro pratique o relaxamento diariamente, especialmente nos dias que antecedem a prova. Essa etapa pode ser feita por meio de exercícios respiratórios, alongamentos corporais, massagens terapêuticas ou técnicas de meditação.

O objetivo é liberar as tensões físicas e mentais e promover uma sensação de bem-estar e tranquilidade. Sendo assim, alguns benefícios do relaxamento para o concurseiro são:

Melhora a oxigenação cerebral e a circulação sanguínea;

Diminui a pressão arterial e a frequência cardíaca;

Aumenta a imunidade e a resistência às doenças;

Melhora o humor e a autoestima;

Aumenta a confiança e a motivação;

Melhora a concentração e a memória;

Melhora a qualidade do sono.

Como se preparar fisicamente e mentalmente para o dia do concurso?

Além de cuidar da alimentação, do sono e do relaxamento durante toda a preparação para o concurso público, é preciso também ter alguns cuidados especiais no dia da prova. Então, veja algumas dicas para se preparar fisicamente e mentalmente para o dia do concurso:

Faça uma refeição leve e nutritiva antes da prova. Evite alimentos que possam causar desconforto gastrointestinal ou alergias. Na verdade, prefira alimentos que forneçam energia de forma gradual e sustentada, como frutas secas, barras de cereais ou pães integrais;

Hidrate-se bem durante todo o dia. Beba água em pequenos goles e evite bebidas açucaradas ou alcoólicas. Portanto, leve uma garrafa de água para a prova, se for permitido pelo edital.

Vista-se de forma confortável e adequada ao clima. Evite roupas apertadas, pesadas ou que possam causar alergias. Sendo assim, leve uma peça extra de roupa, caso haja mudança de temperatura.

Chegue ao local da prova com antecedência. Verifique o endereço, o horário, o trânsito e o transporte com antecedência. Então, já tenha na bolsa os documentos e materiais necessários para a prova, conforme o edital. Evite atrasos e imprevistos que possam gerar ansiedade ou nervosismo.

Mantenha a calma e a confiança durante a prova. Respire fundo e lentamente antes de começar a prova. Leia as instruções e as questões com atenção e cuidado. Em primeiro lugar, faça as questões mais fáceis e que você tem certeza. Não perca tempo com questões que você não sabe ou que você tem dúvida. Marque as respostas com clareza e sem rasuras. Por fim, revise a prova antes de entregar.

Lembre-se que o seu sucesso depende apenas de você. Por isso, não desista dos seus objetivos. Sendo assim, estude com foco e determinação, mantenha-se atualizado e informado sobre as oportunidades disponíveis e confie no seu potencial. Boa sorte!