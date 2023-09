Você tem o sonho de ingressar na Polícia Militar de Pernambuco e fazer parte de uma das mais antigas e respeitadas instituições de segurança pública do Brasil? Então, você precisa se preparar adequadamente para enfrentar o concurso PM PE, que está previsto para acontecer em breve.

Por isso, neste artigo, vamos dar algumas dicas valiosas de como se preparar para o concurso PM PE.

Quais são os requisitos para o concurso PM PE?

Antes de iniciar a sua preparação, é fundamental que você verifique se atende aos requisitos que o edital do concurso PM PE exige. Aliás, esses requisitos são condições básicas para que você possa se inscrever. Por exemplo, participar das provas e ser nomeado, caso obtenha a aprovação.

Sendo assim, os requisitos variam de acordo com o cargo pretendido: Soldado ou Oficial. Veja quais são eles:

Para Soldado: ter ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos. Além disso, os candidatos devem ter a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, carteira de habilitação na categoria B ou superior;

Para Oficial: ter ensino superior completo em Direito, idade entre 18 e 35 anos, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, carteira de habilitação na categoria B ou superior.

Além desses requisitos específicos, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Bem como, não possuir antecedentes criminais, ter aptidão física, mental e psicológica e ter boa conduta social e reputação ilibada.

Quais são as etapas do concurso PM PE?

O concurso PM PE é composto por várias etapas, que têm como objetivo avaliar os conhecimentos, as habilidades e as características dos candidatos. Por isso, cada etapa tem um caráter eliminatório e/ou classificatório. Assim como, exige um desempenho mínimo para que o candidato possa avançar para a próxima fase. Desse modo, as etapas do concurso PM PE são as seguintes:



Você também pode gostar:

Prova objetiva

Consiste em uma prova de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos. Para Soldado, são 60 questões sobre Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Direitos e Garantias Fundamentais.

Enquanto, para Oficial, são 70 questões sobre Linguagens, Códigos e Estatísticas e suas Tecnologias e Conhecimentos Jurídicos.

Prova discursiva

Em suma, consiste em uma redação ou uma questão dissertativa sobre um tema atual. Dessa maneira, a aplicação dessa etapa se destina apenas para o cargo de Oficial.

Exame de aptidão física

Consiste em testes de corrida, flexão na barra fixa, salto em distância, abdominal e natação. Aliás, essa etapa visa verificar a capacidade física do candidato para desempenhar as atividades policiais.

Exame de saúde

Consiste em uma avaliação médica, odontológica e oftalmológica. Sendo assim, essa etapa visa verificar se o candidato possui alguma doença ou deficiência que o impeça de exercer as funções policiais.

Exame psicológico

Consiste em testes de personalidade, inteligência e aptidão. Portanto, essa fase visa verificar se o candidato possui equilíbrio emocional, raciocínio lógico e perfil adequado à carreira policial.

Investigação social

Consiste em uma análise dos antecedentes criminais, da conduta social e da reputação do candidato. Aqui, busca verificar se o candidato possui idoneidade moral para integrar a Polícia Militar.

Curso de formação profissional

Consiste em um curso teórico-prático sobre legislação, direitos humanos, armamento, tiro, defesa pessoal e outros assuntos relacionados à atividade policial. Esse estágio, em suma, visa capacitar o candidato para o exercício das funções de Soldado ou Oficial.

Como se preparar para o concurso PM PE?

Para se preparar para o concurso PM PE, você precisa adotar algumas estratégias de estudo que otimizem o seu aprendizado e aumentem as suas chances de aprovação. Portanto, veja algumas dicas que podem ajudá-lo nesse processo: