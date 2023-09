Como será o tempo no feriado de 7 de setembro no Brasil?

O feriado de 7 de setembro é uma data importante para os brasileiros, por celebrar a Independência do Brasil. Neste feriado, muitas pessoas aproveitam a ocasião para viajar, passear ou descansar. Mas como será o tempo nesse dia em todo o país? Será que choverá ou irá fazer sol? Será que vai fazer frio ou calor?

Neste artigo, mostraremos a previsão do tempo para o feriado de 7 de setembro no Brasil, baseada nas informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Confira!

Região Sul: chuva e frio

A princípio, a região Sul do Brasil deve ter um feriado de 7 de setembro com chuva e frio. Segundo o INMET, uma frente fria avança pelo litoral da região, trazendo instabilidade e precipitação para os três estados.

A chuva pode ser forte e volumosa em alguns momentos, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Além disso, a temperatura deve cair bastante, podendo ficar abaixo dos 10 °C em algumas áreas. Portanto, a sensação térmica pode ser ainda menor, devido ao vento sul que sopra com intensidade.

Região Sudeste: sol e calor

O sol e o calor devem predominar no feriado de 7 de setembro na região Sudeste do Brasil. Segundo o INMET, uma massa de ar seco predomina sobre a região, inibindo a formação de nuvens carregadas.

O tempo deve ficar firme e ensolarado na maior parte dos estados, com exceção do litoral sul de São Paulo, onde pode haver nebulosidade e garoa pela manhã. A temperatura deve subir bastante, podendo ultrapassar os 30 °C em algumas áreas. A umidade relativa do ar deve ficar baixa, principalmente no interior da região.



As capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória devem ter um dia de sol com algumas nuvens, sem chuva. As mínimas devem ficar entre 14 °C e 18 °C e as máximas entre 27 °C e 33 °C.

Região Centro-Oeste: tempo seco e quente

No feriado de 7 de setembro, a região Centro-Oeste do Brasil deve ter um clima quente e seco. Conforme o INMET, uma massa de ar seco também atua sobre a região, impedindo a ocorrência de chuva.

O tempo deve ficar aberto e ensolarado na maior parte dos estados, com poucas nuvens no céu. A temperatura deve ficar elevada, podendo chegar aos 40 °C em algumas áreas. A umidade relativa do ar deve ficar muito baixa, podendo atingir valores críticos inferiores a 20%.

As capitais Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília devem ter um dia de sol forte e calor intenso, sem chuva. As mínimas devem ficar entre 16 °C e 22 °C e as máximas entre 34 °C e 40 °C.

Região Nordeste: instabilidade no Leste

No leste da região Nordeste do Brasil, o feriado de 7 de setembro deve ter um tempo instável. Segundo o INMET, os ventos úmidos que sopram do oceano favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o litoral leste da região, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia.

Nessas áreas, pode haver chuva fraca a moderada em alguns momentos do dia. Já no interior da região, o tempo deve ficar seco e quente, com sol e poucas nuvens. A temperatura deve variar bastante, podendo ficar amena no litoral e alta no sertão.

As capitais Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador devem ter um dia de sol com muitas nuvens e chuva passageira, principalmente pela manhã e à noite. Dessa forma, as mínimas devem ficar entre 20 °C e 24 °C e as máximas entre 26 °C e 30 °C.

Já as capitais São Luís, Teresina e Fortaleza devem ter um dia de sol com algumas nuvens, sem chuva. As mínimas devem ficar entre 22 °C e 24 °C e as máximas entre 32 °C e 36 °C.

Região Norte: chuva isolada

Por fim, a região Norte do Brasil deve ter um feriado de 7 de setembro com chuva isolada. Como afirma o INMET, a convergência de umidade que vem da Amazônia favorece a formação de nuvens carregadas sobre a região, principalmente no norte do Pará, no Amapá, em Roraima e no Amazonas.

Nestes locais, pode haver pancadas de chuva com trovoadas em alguns momentos do dia. Já nas demais áreas da região, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e rápida. A temperatura deve ficar estável, com mínimas entre 20 °C e 24 °C e máximas entre 30 °C e 36 °C.

As capitais Belém, Macapá, Boa Vista e Manaus devem ter um dia de sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. As mínimas devem ficar entre 22 °C e 24 °C e as máximas entre 30 °C e 34 °C.

Já as capitais Palmas, Porto Velho e Rio Branco devem ter um dia de sol com algumas nuvens, sem chuva. Portanto, as mínimas devem ficar entre 20 °C e 22 °C e as máximas entre 34 °C e 36 °C.