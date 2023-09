Como usar a internet e as redes sociais a seu favor nos estudos para concursos: recursos e cuidados.

A internet e as redes sociais são ferramentas poderosas para quem estuda para concursos públicos. Afinal, elas oferecem uma infinidade de recursos, como cursos online, videoaulas, podcasts, simulados. Bem como, questões comentadas, fóruns, grupos de discussão e muito mais.

Além disso, elas permitem que o concurseiro se mantenha atualizado, informado e motivado, além de interagir com outros candidatos e professores. No entanto, essas ferramentas também podem se tornar armadilhas, se não forem usadas com critério e moderação.

Elas podem gerar distração, procrastinação, ansiedade, estresse e até mesmo vício. Por isso, é preciso saber como usar a internet e as redes sociais a seu favor nos estudos para concursos. Assim como, aproveitar os recursos disponíveis e evitando os cuidados necessários.

Neste artigo, vamos dar algumas dicas de como usar a internet e as redes sociais a seu favor nos estudos para concursos. Aliás, levando em conta quatro aspectos: a qualidade, a quantidade, a organização e o equilíbrio. Por isso, acompanhe!

Qualidade: escolha bem os seus recursos

A internet e as redes sociais oferecem uma grande variedade de recursos para os concurseiros, mas nem todos têm a mesma qualidade. Sendo assim, algumas dicas para escolher bem os seus recursos são:

Pesquise sobre a reputação e a experiência dos professores, dos cursos e dos sites que você pretende seguir. Desse modo, veja se eles têm credibilidade, reconhecimento e aprovação no mercado.

Verifique se os conteúdos são compatíveis com o edital do concurso que você vai prestar. Então, observe se eles abordam todos os assuntos cobrados na prova e se estão de acordo com a bibliografia indicada.

Avalie se os recursos atendem às suas necessidades e preferências de aprendizagem. Veja se eles têm uma linguagem clara, objetiva e didática. Portanto, saiba se eles têm um formato adequado ao seu tempo e ao seu ritmo de estudo.

Compare os preços e os benefícios dos recursos pagos. Dessa maneira, analise se valem o investimento e se cabem no seu orçamento.

Quantidade: use o suficiente das redes sociais e da internet

A internet e as redes sociais oferecem uma grande quantidade de recursos para os concurseiros, mas nem todos são necessários. Portanto, confira algumas dicas para usar o suficiente são:

Estabeleça um limite de tempo diário para usar a internet e as redes sociais nos seus estudos. Desse modo, não deixe que elas ocupem todo o seu tempo livre ou atrapalhem outras atividades importantes da sua rotina.

Selecione os recursos mais relevantes e prioritários para o seu concurso. Foque no que realmente vai fazer diferença na sua preparação.

Em seguida, faça uma revisão periódica dos recursos que você usa. Descarte aqueles que não estão sendo úteis ou que estão desatualizados. Portanto, mantenha apenas aqueles que estão contribuindo para o seu aprendizado.

Não confie apenas nos recursos da internet e das redes sociais. Use também outras fontes de estudo, como livros, apostilas, revistas e jornais.

Organização: tenha um plano de estudo

A internet e as redes sociais oferecem uma grande flexibilidade de recursos para os concurseiros, mas nem todos têm um plano de estudo. Algumas dicas para ter um plano de estudo são.

Defina os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Saiba qual é o seu concurso alvo, qual é a sua nota de corte. Bem como, confira qual é o seu nível de conhecimento e qual é o seu tempo disponível;

Elabore um cronograma de estudo. Distribua os seus recursos de acordo com as disciplinas, os assuntos, as dificuldades e as prioridades. Para isso, estabeleça uma carga horária e uma frequência adequadas para cada recurso.

Acompanhe o seu desempenho. Por isso, registre os seus avanços, as suas dificuldades, as suas dúvidas e as suas revisões. Faça simulados, questões e provas anteriores.

Ajuste o seu plano de estudo. Faça as mudanças necessárias para melhorar a sua preparação. Por fim, acrescente ou remova recursos, altere a ordem ou a intensidade dos estudos, redefina os seus objetivos.

Equilíbrio: saiba a hora de parar com a internet e as redes sociais

A internet e as redes sociais oferecem uma grande facilidade de acesso aos recursos para os concurseiros, mas nem todos sabem a hora de parar. Por isso, é importante que você saiba a hora de parar, buscando preservar a sua saúde física e mental.

Algumas dicas para saber a hora de parar são:

Respeite os seus limites. Não estude mais do que você pode ou do que você precisa. Ou seja, não se sobrecarregue com informações desnecessárias ou repetitivas;

Cuide da sua saúde. Alimente-se bem, hidrate-se, durma bem, faça exercícios físicos, respire fundo, relaxe. Sendo assim, evite o consumo excessivo de cafeína, álcool ou outras substâncias que possam prejudicar o seu organismo;

Tenha momentos de lazer. Desligue-se da internet e das redes sociais por um tempo. Faça atividades que te deem prazer, como ler um livro, assistir a um filme, ouvir uma música, sair com os amigos. Divirta-se e recarregue as suas energias.