Como usar assistência rodoviária via satélite no iPhone 15

A Apple lançou o SOS de emergência via satélite no ano passado com o iPhone 14 e decidiu aprimorá-lo introduzindo a assistência rodoviária com a última série do iPhone 15 lançada este ano. O principal objetivo do lançamento deste recurso de Assistência Rodoviária é auxiliar os usuários presos em situações indesejadas na estrada, como tanques de gasolina vazios, pneus furados, etc., quando em uma área isolada sem rede celular.

Este recurso foi introduzido nas séries iPhone 15 e iPhone 15 Pro e também pode ser usado nas séries iPhone 14 e iPhone 14 Pro após a atualização do iOS 17. Mas como posso usar esse recurso e ele será pago? Se você tiver dúvidas sobre o recurso Assistência Rodoviária via Satélite, você está no lugar certo. Este artigo irá orientá-lo sobre como usar a assistência rodoviária via satélite no iPhone 15.

Pré-requisitos para usar assistência rodoviária via satélite no iPhone 15

Este recurso não está disponível em todas as regiões e não para todos os iPhones. Há algumas coisas que você deve cuidar para usar esse recurso:

Este recurso está disponível apenas para as séries mais recentes do iPhone 15 e 15 Pro, junto com as séries iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Se você tiver um iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max, ele deve estar no iOS 17 mais recente para executar este recurso. As séries iPhone 15 e iPhone 15 Pro já vêm com iOS 17, então você não precisa fazer nada neles para obter esse recurso.

Este recurso funciona apenas quando não há cobertura de rede ou Wi-Fi disponível. Se você estiver em uma área com cobertura de rede ou Wi-Fi, não poderá usar esse recurso.

Este recurso funciona apenas nos EUA, incluindo Porto Rico. Você pode usar esse recurso se visitar os EUA, mas somente se não tiver comprado seu iPhone na Armênia, Bielo-Rússia, China, Hong Kong, Macau, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia.

Você não poderá usar esse recurso na Ilha da Virgínia, nos EUA.

Como usar a assistência rodoviária via satélite no iPhone 15?

Este recurso está habilitado por padrão no iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Você também pode usar esse recurso com as séries iPhone 14 e iPhone 14 Pro, mas deve instalar o iOS 17. Você pode seguir as etapas abaixo para usar a assistência rodoviária via satélite no iPhone 15-

Toque no Mensagens ícone no seu iPhone para abrir o aplicativo Mensagens.

A seguir, selecione o Nova mensagem botão.

No campo do receptor ( Para ), tipo Assistência rodoviária e selecione Assistência Rodoviária Via Satélite .

Agora você verá várias opções para obter assistência, incluindo- Bloqueado- Selecione esta opção se você estiver bloqueado no acesso ao seu carro ou veículo e precisar de assistência. Pneu furado- Se o pneu do seu veículo furar, você pode selecionar esta opção para obter ajuda. Sem combustível ou carga Se o seu carro ficar sem combustível ou sem cobrança, use esta opção para obter assistência. Veículo preso- Selecione esta opção se o seu veículo estiver preso em algum lugar e você não conseguir retirá-lo. O veículo não liga Você pode selecionar esta opção se o seu veículo não der partida. Outra questão- Se o seu problema não estiver listado, selecione esta opção para obter ajuda com o problema que você está enfrentando.



Depois disso, siga as instruções na tela para usar este recurso.

O que fazer se a assistência rodoviária via satélite não funcionar no iPhone 15?

Você não deverá enfrentar nenhum problema ao usar este recurso se tiver seguido todas as etapas acima corretamente. Se você estiver enfrentando esse problema, provavelmente significa que seu iPhone está tendo problemas para se conectar ao satélite. Aqui está o que você pode fazer para garantir que esse recurso funcione sem problemas-

Esse recurso funciona bem se você tiver uma visão clara do céu e não estiver cercado por árvores. Este recurso pode não funcionar se você estiver em uma área montanhosa ou cercado por árvores.

Tente segurar seu iPhone na mão para usar esse recurso. Não guarde o telefone no bolso. Se você estiver usando uma capa, tente removê-la.

Você pode tentar levantar o braço se ainda tiver problemas. Talvez seja necessário mover-se para a esquerda ou para a direita para obter os sinais adequados.

Seu iPhone pode enfrentar problemas para se conectar a satélites em locais acima de 62° de latitude.

Às vezes, estabelecer uma conexão com o satélite pode demorar um ou dois minutos. Isso é normal ao usar o recurso de assistência rodoviária via satélite, então aguarde um pouco.

Conclusão

Estas foram as etapas para usar a Assistência Rodoviária via satélite no iPhone 15. O recurso de assistência rodoviária via satélite salva a vida real ao viajar em uma área sem rede celular e Wi-Fi e encontrar alguns problemas. No entanto, observe que este recurso utiliza satélites para obter assistência, o que pode demorar mais do que as mensagens normais. O recurso de assistência rodoviária via satélite no iPhone 15 e iPhone 14 é fornecido pela AAA (American Automobile Association) e é gratuito por dois anos após a ativação do seu iPhone.

