Como usar o 13º DE FORMA CONSCIENTE para cuidar das finanças

Saber usar o 13º de forma consciente é muito importante para não “torrar” todo o valor recebido e, depois, se ver arrependido de tal comportamento.

Afinal, embora o valor ainda seja considerado como extra para muitas pessoas, devemos ter em mente que ele faz parte do salário do trabalhador. É uma renda que entra não somente como um presente, mas que também pode ter funções importantes nas finanças.

Saber administrar o “salário extra” é fundamental para garantir um maior equilíbrio financeiro. Neste texto, apresentamos algumas considerações nesse sentido. Acompanhe.

Dicas para usar o 13º de forma consciente

Apesar de não existir um passo a passo ou regras de certo e errado quando o assunto são finanças pessoais, ainda assim podemos considerar algumas práticas que tendem a ser mais benéficas.

A começar pelo planejamento. Se planejamos o que desejamos fazer com o nosso dinheiro, aumentamos as chances de termos bons resultados. Porém, se agimos apenas no impulso de ter recebido um valor, podemos comprometer as finanças e correr o risco do endividamento.

A seguir, apontamos alguns aspectos que podemos avaliar na hora de usar o 13º de forma consciente:

1. Analise as finanças e os possíveis gastos de início de ano

Antes de comprometer todo o valor do 13º, comece a refletir: quais são os gastos que você costuma ter no início do ano? Será que eles deixam as contas mais apertadas do que o normal? Pense um pouco sobre isso.



Se você tem gastos com impostos, como IPVA e IPTU, deve se preparar com antecedência para não se sentir sobrecarregado lá na frente. E uma forma de fazer isso é reservando uma parte do décimo para cobrir esses valores com tranquilidade.

Lembre-se, por mais que seja bacana usar o décimo para poder comprar presentes, o tempo vai passar e as contas do começo do ano vão chegar. Cuidado.

2. Reserve um valor para imprevistos

É sempre bom pensarmos na possibilidade de nos depararmos com um ou outro imprevisto, eventualmente. Afinal, a vida pode trazer alguma surpresa desagradável de vez em quando.

Sendo assim, ao consideramos maneiras de usar o 13º de forma consciente, podemos cogitar a possibilidade de guardar um pouquinho do valor para qualquer imprevisto, junto com o nosso fundo de emergência.

Avalie qual porcentagem do valor poderia ser guardada nesse sentido e considere reservar esse dinheiro.

3. Invista uma parte se possível

Sobrou mais de 50% depois de você fazer as contas acima? Então experimente investir no seu futuro com uma parte do décimo!

Dessa maneira, além de manter uma maior segurança no curto prazo, o seu décimo também poderá ser usado como um subsídio para um futuro mais seguro.

E não se engane, qualquer valor, por menor que pareça, pode fazer a diferença lá na frente.

4. Considere o 13º uma receita importante, não um “presente”

Por fim, tente criar o pensamento de que usar o 13º de forma consciente consiste em vê-lo como uma renda importante, não como algo extra ou um presente.

Embora possa parecer um “presente” de fim de ano, lembre-se de que ele faz parte das suas horas trabalhadas ao longo dos últimos 12 meses. Será que vale a pena gastá-lo de uma vez, sem pensar? Pois é!

Considere seu décimo uma receita importante e pense bem como você irá usá-lo. 😉