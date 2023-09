Como usar o botão de ação no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

A Apple lançou os novos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max com um botão de ação totalmente novo na lateral que substitui o tradicional botão Toque/Silencioso. É semelhante ao apresentado no Apple Watch Ultra, que pode ativar treinos e outras tarefas.

O botão de ação oferece novas possibilidades para personalizar sua experiência como usuário individual do iPhone. É um ótimo recurso para realizar ações com apenas um toque de botão todos os dias. Vamos discutir mais sobre esse botão de ação e como você pode usá-lo no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max.

Qual é o botão de ação no iPhone 15 Pro Series?

O botão Ação é um botão que substitui o controle deslizante de alerta nos iPhones. O botão Ação está localizado no mesmo local onde costumava estar o controle deslizante de alerta e você pode usá-lo mantendo o botão pressionado. Este botão de ação pode ser personalizado para iniciar várias ações, incluindo câmera, lanterna, notas de voz, modos de foco, tradução e recursos de acessibilidade. Ao contrário do controle deslizante de alerta que a série Pro do iPhone tinha, você pode adicionar mais funcionalidades ao botão Ação e não apenas alternar entre o modo silencioso e o modo de toque.

Como usar o botão de ação no seu iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max?

O botão de ação no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max oferece acesso fácil aos seus recursos favoritos sem a necessidade de desbloquear o dispositivo. Por padrão, o botão de ação está definido para o modo silencioso, mas você pode personalizá-lo de acordo com sua preferência. As etapas para personalizar o botão de ação são as seguintes:

Vá para Configurações do seu iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max.

Procure o Botão de ação opção e toque nela.

Escolha a ação padrão para o botão ou crie sua ação personalizada. Você também pode escolher se deseja que o botão Ação vibre ao pressioná-lo.

Quais são as ações que posso definir para o botão de ação?

O botão de ação atualmente suporta nove ações rápidas distintas que podem ser personalizadas conforme sua escolha, incluindo-

Modo silencioso : você pode definir o botão de ação para colocar o telefone no modo silencioso ou voltar ao modo de toque normal. Lupa : você pode ampliar o texto pressionando o botão de ação. Traduzir : Se você definir o botão de ação para tradução, poderá traduzir o texto pressionando o botão de ação. Câmera : A câmera pode ser iniciada convenientemente pressionando o botão de ação. Lanterna : Assim como a câmera, você pode personalizar o botão de ação para ligar/desligar a lanterna. Memorandos de voz : pressione o botão de ação para criar memorandos de voz. Atalho : você pode definir o botão de ação para atalhos, como abrir um aplicativo, ligar para alguém ou enviar uma mensagem. Foco : se você definir o botão de ação para foco, defina o perfil do modo de foco pressionando o botão de ação. Acessibilidade : através do botão de ação, você pode acessar recursos de acessibilidade como VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch e outros.

Recursos adicionais do botão de ação

Além das opções possíveis para personalizar o botão de ação no seu iPhone 15 ou iPhone 15 Pro Max discutidas acima, há muito mais possibilidades para o recurso de personalização do botão de ação. Alguns desses atributos brilhantes foram elaborados posteriormente-

O botão de ação pode ser adaptado para atalhos personalizados, como abrir aplicativos ou enviar mensagens. Também pode ser usado para realizar tarefas no aplicativo.

Este botão vibrará e fornecerá feedback tátil quando você pressioná-lo. Isso pode ser útil para pessoas com deficiência visual ou que desejam estar mais atentas ao pressionar o botão.

O botão Ação pode controlar determinados recursos do aplicativo mesmo após iniciá-lo. Por exemplo, se você iniciar o aplicativo Câmera com o botão Ação, poderá pressioná-lo novamente para tirar uma foto. Se você iniciar uma gravação de memorando de voz, poderá usar o botão Ação para interromper a gravação.

Como todos os modelos do iPhone 15 agora possuem Ilha Dinâmica, as ações do botão Ação também serão exibidas na Ilha Dinâmica dos modelos do iPhone 15. Isso torna seu uso mais conveniente, mesmo para novos usuários do iPhone.

As opções de Atalhos e Acessibilidade oferecem maior flexibilidade para os usuários. Ao anexar qualquer opção de atalho ou acessibilidade ao botão Ação, os usuários podem obter controle ilimitado sobre seus iPhones. Além disso, isso fornece uma sensação de personalização adicional aos usuários.

Conclusão

O botão Ação é um novo recurso adaptável que pode ser personalizado para atender às suas necessidades. Depois de personalizar o botão Ação, você poderá acessar rapidamente seus recursos e atalhos favoritos. Por exemplo, você pode definir o botão Ação para iniciar o aplicativo Câmera, ligar a lanterna, etc. Você pode seguir o guia acima para saber como usar o botão de ação no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

