Como usar o Serasa para facilitar sua aprovação no Minha Casa Minha Vida?

Essa é uma dúvida comum entre os propensos compradores do Minha Casa Minha Vida. Muitos anseiam melhorar o seu score no Serasa, acreditando que isso aumentará suas chances de ser aprovado no financiamento da casa própria.

O Serasa atua como uma das principais agências de crédito do Brasil no setor de serviços financeiros e de análise de crédito. Ele coleta e mantém registros de informações financeiras e de crédito sobre indivíduos e empresas.

O Serasa Score é uma pontuação que varia de 0 a 1000 e é utilizado para indicar as chances de um consumidor pagar suas contas em dia. Quanto mais alta a pontuação, maior a probabilidade de conseguir crédito.

Essa pontuação é uma ferramenta importante para muitas instituições financeiras e empresas avaliarem o risco de concederem crédito a um indivíduo.

E, pensando em personalizar e tornar mais precisa essa avaliação, o Serasa lançou, em agosto, o Score 3.0, onde os brasileiros poderão conectar seus dados bancários à análise de seu perfil.

Sem dúvida, melhorar o score é uma excelente ideia para quem está pensando em solicitar crédito, mas será que no programa habitacional Minha Casa Minha Vida ele fará diferença? Saiba agora!

Serasa: como é composto o score?

A avaliação de crédito no Serasa é calculada com base em uma série de fatores que refletem o histórico financeiro e de crédito de um indivíduo. Embora a fórmula exata usada para calcular o score de crédito seja um segredo comercial, os principais fatores que geralmente influenciam na pontuação do score do Serasa incluem:



Histórico de Pagamentos:

O histórico de pagamentos é um dos fatores mais importantes. Pagamentos pontuais de contas, empréstimos e faturas de cartão de crédito tendem a aumentar a pontuação, enquanto pagamentos em atraso ou inadimplência podem diminuí-lo.

Dívidas Pendentes:

O montante total de dívidas que você possui, incluindo empréstimos pessoais, financiamentos, cartões de crédito e outras contas em atraso, interferem na sua pontuação.

Histórico de Crédito:

O tempo que você teve contas de crédito é relevante. Geralmente, quanto mais tempo você tem um histórico de crédito positivo, melhor para sua pontuação.

Tipos de Contas:

Ter uma variedade de tipos de contas, como cartões de crédito, empréstimos e financiamentos, podem ser benéficos para sua pontuação. Isso demonstra responsabilidade financeira.

Consultas de Crédito:

Cada vez que alguém consulta seu crédito (como ao solicitar um novo cartão de crédito ou simular um empréstimo), sua situação pode ser temporariamente afetada. Muitas consultas em um curto período de tempo podem ser interpretadas como um sinal de risco.

Utilização de Crédito:

A relação entre o saldo do seu cartão de crédito e o limite disponível, conhecida como taxa de utilização de crédito, é importante. Manter essa taxa baixa (abaixo de 30%) pode ter um impacto positivo em sua pontuação.

Histórico de Inadimplência:

Se você tiver registros de inadimplência, como atrasos graves em pagamentos ou contas em cobrança judicial, isso pode prejudicar significativamente sua pontuação.

Novos Créditos:

Abrir várias novas contas de crédito em um curto período de tempo pode indicar risco e afetar níveis de sua avaliação.

Lembre-se de que o peso de cada um desses fatores pode variar. É importante que você monitore seu relatório de crédito regularmente, para verificar a precisão das informações.

E agora, com o Score 3.0?

Com a nova metodologia, além de todos os fatores acima, também poderão participar do cálculo da nova pontuação:

extrato da conta corrente;

salários ou outras fontes de renda;

financiamentos;

histórico do cartão de crédito, entre outros.

Para alguns consumidores, isso é motivo de apreensão, pois temem que seu relacionamento com o banco não seja tão positivo assim. Mas Wesley Brandão, especialista da Serasa, explica para a CNN que, ao conectar a conta no novo modelo, o consumidor não vai perder a pontuação que já tem. Ao mudar a conta, o sistema pode manter ou melhorar o score.

“Dívidas em atraso, por exemplo, reduzem a pontuação, mas manter um bom histórico de pagamentos aumenta o score. A conexão bancária pode fortalecer esse ponto”, avalia.

Mas, ao longo do tempo, a pontuação do consumidor pode oscilar, para melhor ou pior, a depender da gestão financeira e dos dados fornecidos por ele.

Brandão ainda ressalta que o cadastro no novo modelo não é obrigatório, mas pode ser realizado através do site serasa.com.br, através do login do consumidor na sua conta.

Caixa consulta o Serasa ao conceder financiamento do Minha Casa Minha Vida?

A resposta é sim! Mas veja bem: a pontuação do Score é apenas umas das informações que o órgão pode fornecer sobre o futuro comprador de imóvel.

Vimos que são vários os fatores que compõem a pontuação do score, e dívidas atrasadas acabam ficando registradas no perfil da pessoa.

Contudo, a Caixa não levará em conta o número do seu score, mas sim, se você está negativado no momento da contratação do financiamento.

Infelizmente, quem tem o crédito restrito por dívidas não pagas e registradas em órgãos como o Serasa, e também o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) não é aprovado para financiamento do Minha Casa Minha Vida, e o mesmo vale para o cônjuge, se forem casados.

Então, se você tem dívidas pendentes no SPC e Serasa, deve primeiro “limpar” o nome e retirar seu registro nos órgãos de proteção ao crédito.

E como você pode saber se tem alguma restrição? É bem simples: basta baixar o aplicativo do SPC e do Serasa, no celular mesmo, e realizar a consulta através do seu CPF e do seu cônjuge.

Regularizando pendências para o Minha Casa Minha Vida

Se seu crédito ainda está restrito, veja como você pode pegar o caminho mais fácil para deixar tudo em ordem.